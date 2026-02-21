Pro skicrossařky bylo maximem osmifinále, v short tracku nedojela Vaňková. Zdráhalová čtrnáctá

21. února 2026

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie.

V pátečním programu zimních olympijských her se kromě českých biatlonistů v závodu s hromadným startem představila například rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která se sice ukázala na své oblíbené patnáctistovce, ale i proto, že i ona musela projít během olympijských her karanténou a nenacházela se v optimální formě, umístila se nakonec až na 14. místě. Česká reprezentantka se objevila i na shorttratckové trati, konkrétně na její nejdelší možné distanci na 1500 metrů. Petra Vaňková však nedokončila svou čtvrtfinálovou jízdu a skončila jednatřicátá. Osmifinále pak bylo konečnou pro české skicrossařky Dianu Cholenskou a Lucii Krausovou. V akrobatickém lyžování byl k vidění svěřenec olympijského vítěze Aleše Valenty Nicholas Novák, jemuž se v kvalifikaci nevedlo.

Rychlobruslařský program měl v pátek na pořadu dne poslední individuální závod na 1500 metrů žen. Tento závod vyhrála Nizozemka Antoinette Rijpmaová de Jongová, pro níž se jednalo o první zlatou olympijskou medaili navzdory předešlým ziskům cenných kovů pod pěti kruhy. Do cíle dorazila tato třicetiletá rychlobruslařka s pouhým náskokem šesti setin sekundy před druhou Ragne Wiklundovou z Norska. Ta, stejně jako třetí Kanaďanka Valérie Maltaisová, si dojela pro svou již třetí medaili z těchto Her.

Těsně pod stupni vítězek skončila americká veteránka Brittany Boweová, jež se potřetí v Miláně musela spokojit právě s tímto mezi sportovci nepopulárním čtvrtým místem. Poprvé se pak ve startovním poli na mezinárodní úrovni na této distanci představila i další z Nizozemek Femke Koková. Držitelka zlata z pětistovky a stříbra z kilometru z těchto Her tentokrát na medaili nedosáhla a skončila pátá.

Jakkoli je právě patnáctistovka nejsilnější tratí pro Zdráhalovou, nejspíše vzhledem k výše zmiňovaným okolnostem, ji tentokrát její výkon stačil pouze až na 14. místo se ztrátou 2,874 sekundy na vítěznou Nizozemku. Zajela tak ještě hůře než na 1000 metrech, na kterých skončila desátá.

Češka, kterou pro tento závod netradičně přímo na oválu podporovala i její životní partnerka Martina Sáblíková, která se kromě toho pro tento závod stala i trenérkou, jela v rozjížďce s Japonkou Miho Takagiovou. Po většinu průběhu jízdy to vypadalo, že tato desetinásobná medailistka z olympijských her si jede pro svůj další cenný kov, dokonce i pro zlato, ale nakonec její čas stačil jen na šesté místo. 

„Kdybych mohla být sprostá, tak jsem asi sprostá... Nemůžu být ale zklamaná. Já jsem ráda, že jsem závod odjela zrovna s takovou soupeřkou,“ okomentovala závod Zdráhalová pro ČT sport a pokračovala: „Musím říct, že od včerejška, když jsem se dozvěděla, že jedu s ní (s Takagiovou – pozn. red.), tak jsem byla nesmírně nervózní. Na start se mi vůbec nechtělo, protože jsem věděla, kdo mě tam čeká. Ale na druhou stranu byla pro mě čest vedle někoho takového odstartovat.“

Jediná Češka v short tracku zakončila olympiádu pádem

Na short trackové trati dlouhé 1500 metrů ovládla závod bez překvapení Korejka, ovšem nikoli Čche Min-čong jako tomu bylo na předešlých dvou olympiádách v Pchjongčchangu a Pekingu, ale její krajanka Kim Kil-i. Pro bronz si dojela Američanka Corinne Stoddardová.

Do finálové jízdy se neprobojovala jediná česká reprezentantka v short tracku Petra Vaňková, pro níž se jednalo o premiéru na olympiádě. Ve svém čtvrtfinále totiž svoji jízdu ani nedokončila kvůli pádu. Ten nastal ke konci páté z celkových šesti rozjížděk, kdy bojovala s Chorvatkou Katarinou Buričovou, aby snížila ztrátu na vedoucí čtyřku. „Takhle jsem si olympijskou zkušenost nepředstavovala, znovu jsem si vykloubila rameno. Je čas tenhle špatný den hodit za hlavu, za tři týdny se vrátím na mistrovství světa,“ uvedla k tomu na svém instagramovém účtu Vaňková.

Pro české skicrossařky bylo osmifinále maximum

Už od kvalifikace přes vyřazovací fáze bylo jasné, že Němka Daniela Maierová míří za zlatem, protože od začátku závodu  působila naprosto suverénním dojem a stejným způsobem i celý závod odjela. Zlatou medailí tak navázala tato devětadvacetiletá závodnice na svůj bronz z Pekingu 2022. To s bronzem se letos musela spokojit poslední olympijská vítězka Sandra Näslundová ze Švédska. Fanny Smithová ze Švýcarska dojela pro stříbro.

Češky Cholenská s Krausovou nedokázaly postoupit z osmifinále. Prvně jmenovaná reprezentantka se zpočátku své jízdy byla na třetí příčce a snažila se být co nejdéle nablízku vedoucí dvojice. Po velké chybě ale tento kontakt ztratila a naopak odrážela nápor čtvrté Australanky Kyry Wheatleyové. „Škoda, ten start s mým ramenem byl dost slušný. Bohužel mě rozhodila jedna boule, kde jsem totálně nalítla do té druhé a vůbec se mi to tam nepovedlo. Ztratila jsem kontakt. O Australance jsem naštěstí věděla. Věděla jsem, že jsem na vnitřní straně, takže jsem ji prostě vytlačila ven a pohlídala si třetí místo,“ nechala se slyšet po závodě Cholenská a pokračovala: „Bylo to pro mě těžké. Jsem celá zatejpovaná, mám ortézu na kolenu, mám zatejpovaná záda. Držím díky tomuhle a jsem za to nesmírně vděčná.“

Navzdory slušnému startu nepostoupila ze stejné fáze ani Krausová, která nakonec ztratila na postupovou dvojici skoro čtyři vteřiny. A nestačila ani na třetí reprezentantku Chile Stephanii Joffroyovou. „V osmifinále se mi hodně povedl start, byla jsem s holkama vyrovnaně, jenže mi po startu trochu ujely a pak už to nešlo. Jsou vidět ty roky zkušeností, které ještě nemám,“ uvedla dcera bývalého závodníka Tomáše Krause, která vyhlíží další olympiády. „Je vidět, že i s hodně rezervami, co pořád na holky mám, se jim pomalu blížím. Za čtyři roky třeba velké finále vyjde.“

Pod pěti kruhy se představil i český nástupce Aleše Valenty

Kvalifikace akrobatického lyžování byla poznamenaná mírným sněžením, v němž bylo nouze o problémy závodníků nemohouce najít správnou nájezdovou rychlost. Z prvního skoku, během kterého svěřenec kouče Aleše Valenty Nicholas Novák předvedl salto se čtyřmi vruty, si odnesl 76,11 bodu a to především proto, že po dopadu spadl na záda. Umístil se tak proto až na 19. místě, což na postup do finále nestačilo.

V dalším akrobatickém závodě, konkrétně na U-rampě, se představili ve svém finále lyžaři. Tím nejlepším z nich byl Američan Alex Ferreira, jenž tak zkompletoval svou olympijskou sbírku po pochjongčchangském stříbru a pekingském bronzu, přičemž do čela závodu se dostal až v posledním třetím kole. Se ztrátou 75 setin skončil za ním na druhém místě Henry Sildaru z Estonska, pro bronz si doskotačil Brendan MacKay.

Průběh finále U-rampy nabídl i hrozivý pád na hranu v podání Nicka Goeppera, který jinak až do tohoto momentu předváděl slušnou jízdu. Poté, co k němu přišli zdravotníci, všechny uklidnil tím, že si stoupl na vlastní nohy a odešel tak bez výraznější pomoci.

Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz

Tereza Voborníková

Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz

Až poslední olympijský závod přinesl pro český biatlon vytouženou medaili. Postarala se o ni v závodě s hromadným startem na 12,5 kilometru ve svém životním závodě Tereza Voborníková, která získala bronzovou medaili. Navíc to mohla být i medaile nejcennější, ale v posledních metrech jí ubývalo sil, takže se nakonec spokojila se třetím místem. Česká olympijská výprava tak získala v pořadí pátou medaili na těchto olympijských hrách.
Olympijský hokejový stadion v Miláně

Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile

I když to zprvu vypadalo, že se český mužský curlingový tým jen tak výhry na svých premiérových Zimních olympijských hrách nezíská, poslední tři utkání zvládl tým skipa Lukáše Klímy s bravurou. Po Německu a Číně zvládl vyhrát i potřetí v řadě ve svém závěrečném vystoupení na této olympiádě a to proti Švédsku. Navíc se jednalo asi o nejlepší český výkon, neboť už od samého začátku směřovali Češi k jasnému vítězství 10:4. Mezi sdruženáři se svého třetího zlata z těchto Her dočkal Nor Jens Luraas Oftebro, když po dvou individuálních závodech se středním i velkým můstkem ovládl i sprint dvojic se svým kolegou  Andreasem Skoglundem. Česká dvojice Jan Vytrval-Jiří Konvalinka pak skončila osmá. Skončil také hokejový turnaj žen, který ovládly Američanky, když vyhrály v prodloužení 2:1 nad Kanaďankami, bronz pak putuje zásluhou hokejistek do Švýcarska. Své historicky první olympijské vítěze pak poznal i skialpinismus, kde se však neztratil ani Rus pod neutrální vlajkou. Dosavadní ruskou olympijskou dominanci naopak v krasobruslařských volných jízdách žen ukončila Američanka Alisa Liuová.

Ilustrační fotografie.

Pro skicrossařky bylo maximem osmifinále, v short tracku nedojela Vaňková. Zdráhalová čtrnáctá

V pátečním programu zimních olympijských her se kromě českých biatlonistů v závodu s hromadným startem představila například rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která se sice ukázala na své oblíbené patnáctistovce, ale i proto, že i ona musela projít během olympijských her karanténou a nenacházela se v optimální formě, umístila se nakonec až na 14. místě. Česká reprezentantka se objevila i na shorttratckové trati, konkrétně na její nejdelší možné distanci na 1500 metrů. Petra Vaňková však nedokončila svou čtvrtfinálovou jízdu a skončila jednatřicátá. Osmifinále pak bylo konečnou pro české skicrossařky Dianu Cholenskou a Lucii Krausovou. V akrobatickém lyžování byl k vidění svěřenec olympijského vítěze Aleše Valenty Nicholas Novák, jemuž se v kvalifikaci nevedlo.

Donald Trump

Trump po rozhodnutí soudu zvyšuje globální cla

Americký prezident Donald Trump reaguje na rozhodnutí Nejvyššího soudu a zvyšuje globální cla, která jsou podle jeho názoru právně v pořádku, na úroveň 15 procent. Trump to oznámil v sobotu na své sociální síti Truth Social. 

Tereza Voborníková

Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz

Až poslední olympijský závod přinesl pro český biatlon vytouženou medaili. Postarala se o ni v závodě s hromadným startem na 12,5 kilometru ve svém životním závodě Tereza Voborníková, která získala bronzovou medaili. Navíc to mohla být i medaile nejcennější, ale v posledních metrech jí ubývalo sil, takže se nakonec spokojila se třetím místem. Česká olympijská výprava tak získala v pořadí pátou medaili na těchto olympijských hrách.

Bratislava

Slovensko zasáhlo poměrně silné zemětřesení

Jihozápad Slovenska zasáhlo v sobotu odpoledne zemětřesení. Podle svědků se země třásla přibližně pět sekund. Škody zatím hlášeny nejsou, přibylo ale tísňových volání. Experti neočekávají, že by se otřesy měly opakovat. 

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile

I když to zprvu vypadalo, že se český mužský curlingový tým jen tak výhry na svých premiérových Zimních olympijských hrách nezíská, poslední tři utkání zvládl tým skipa Lukáše Klímy s bravurou. Po Německu a Číně zvládl vyhrát i potřetí v řadě ve svém závěrečném vystoupení na této olympiádě a to proti Švédsku. Navíc se jednalo asi o nejlepší český výkon, neboť už od samého začátku směřovali Češi k jasnému vítězství 10:4. Mezi sdruženáři se svého třetího zlata z těchto Her dočkal Nor Jens Luraas Oftebro, když po dvou individuálních závodech se středním i velkým můstkem ovládl i sprint dvojic se svým kolegou  Andreasem Skoglundem. Česká dvojice Jan Vytrval-Jiří Konvalinka pak skončila osmá. Skončil také hokejový turnaj žen, který ovládly Američanky, když vyhrály v prodloužení 2:1 nad Kanaďankami, bronz pak putuje zásluhou hokejistek do Švýcarska. Své historicky první olympijské vítěze pak poznal i skialpinismus, kde se však neztratil ani Rus pod neutrální vlajkou. Dosavadní ruskou olympijskou dominanci naopak v krasobruslařských volných jízdách žen ukončila Američanka Alisa Liuová.

Donald Trump

Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera během několika hodin zareagovala na zneplatnění takzvaných recipročních cel ze strany Nejvyššího soudu USA. Reakce spočívá v zavedení desetiprocentní celosvětové plošné celní sazby. Zavedení této sazby je přechodným opatřením – zákon jej umožňuje maximálně na 150 dní – a stojí na jiném právním základě, než na jakém stála zmíněná cla reciproční.

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz

Ostře sledovaný hokejový turnaj na letošních zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo dospěl do medailových bojů a po pátečních semifinálových zápasech je jasné, že v neděli se završí tyto hry očekávaným zámořským finále Kanada proti USA. Kanaďané ve svém semifinále zamezili v cestě do finále Finům, ačkoliv Seveřané byli prvním týmem na turnaji, kteří vedli nad favority s javorovými listy o dvě branky. Nakonec ale došlo k otočce z 0:2 na 3:2, přičemž obrat Kanada dokonala 36 vteřin před koncem. Američané měli své semifinále přeci jenom o něco jednodušší, když ve druhé třetině se Slovenskem ve svém vedení dokázali odskočit už na 5:0, aby nakonec nad našimi východními sousedy vyhráli 6:2.

Ilustrační fotografie.

Počasí se mění. Hrozí ledovka a povodně, varují meteorologové

Počasí v Česku se o víkendu mění, ale bez výstrah meteorologů se ani tak neobejde. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozornil, že v neděli hrozí na části území ledovka. Meteorologové také očekávají oblevu a vzestup hladin některých vodních toků. 

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek byl na patnáctistovce tentokrát daleko za nejlepšími

Po stříbru na pětikilometrové trati a zlatu na desetikilometrové trati se ve čtvrtek v rámci letošních zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo se čekalo, co předvede na nejkratší a zároveň své nejméně oblíbené trati, na které se na olympiádě ukázal, a to na 1500 metrů. Před tímto závodem probleskla zpráva o tom, že po Martině Sáblíkové i Nikole Zdráhalové se i on nachladil, bolelo ho v krku a měl problém s dýcháním. Možná i proto skončil na této distanci až šestnáctý, i když on sám o nemoci po závodě nemluvil, naopak byl ke svému výkonu kritický.

Volby, ilustrační fotografie.

ANO by vyhrálo sněmovní volby. Motoristům už šlape na paty hejtman Kuba

Jen pět uskupení by se teď dostalo do Poslanecké sněmovny, ukazuje průzkum agentury NMS pro web novinky.cz. Zvítězilo by hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, jemuž by dala hlas téměř třetina voličů. Těsně pod pětiprocentní hranicí by skončilo hnutí Naše Česko, nový subjekt vedený jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. 

Michal Krčmář

Krčmář ve svém posledním olympijském závodě senzačně bojoval o medaili. Masák ovládl Nor

Zřejmě jel svůj poslední olympijský závod kariéry a byl to od něj výkon jako hrom. Nechybělo mnoho a klidně mohl senzačně získat i medaili. Řeč je o pětatřicetiletém velezkušeném českém biatlonistovi Michalu Krčmářovi, který skutečně sahal po cenném kovu v závodě s hromadným startem, ale poté, co všechny své předešlé střelecké položky obstojně zvládl, tu závěrečnou vestoje nezvládl a po čtyřech chybách o tuto šanci přišel. Jak ho ale známe, až do konce bojoval o co nejlepší výsledek a díky typickému mohutnému finiši dojel pro výtečné šesté místo. Jak je to na této olympiádě v biatlonu zvykem, na stupních vítězů byly k vidění jen norská a francouzská vlaječka.

Mikaela Shiffrinová

Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou

Ve středu dalším dnem pokračovaly zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo a opět přinesly řadu příběhů. V ženském slalomu se podařilo Američance Mikaele Shiffrinové prolomit olympijské prokletí trvající od Pekingu 2022 a konečně získala zlatou olympijskou medaili ze své královské disciplíny, tedy ze slalomu. V něm se neztratila ani česká reprezentantka Martina Dubovská, jež po své druhé jízdě chvíli figurovala na druhém místě. Nakonec skončila na 18. pozici. Stejně tak se to dá říct i o mužském sprintu dvojic volnou technikou české dvojice Jiří Tuž-Michal Novák. Ti totiž v závodě skončili na velice slušném osmém místě. Není překvapením, že sprint dvojic ovládli Norové i s Johannesem Klaebem, který získal již desáté olympijské zlato. Český mužský curlingový tým Lukáše Klímy pak navázal na výhru s Německem další výhrou nad Čínou.

Počasí: Mrazy končí, jaro se blíží. Příští týden se citelně oteplí

Závěr února přinese do Česka velmi proměnlivé počasí s výraznými teplotními rozdíly. Předpověď počasí na příští týden však naznačuje konec silných mrazů a příchod jara.

