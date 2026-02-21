Pro skicrossařky bylo maximem osmifinále, v short tracku nedojela Vaňková. Zdráhalová čtrnáctá

V pátečním programu zimních olympijských her se kromě českých biatlonistů v závodu s hromadným startem představila například rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která se sice ukázala na své oblíbené patnáctistovce, ale i proto, že i ona musela projít během olympijských her karanténou a nenacházela se v optimální formě, umístila se nakonec až na 14. místě. Česká reprezentantka se objevila i na shorttratckové trati, konkrétně na její nejdelší možné distanci na 1500 metrů. Petra Vaňková však nedokončila svou čtvrtfinálovou jízdu a skončila jednatřicátá. Osmifinále pak bylo konečnou pro české skicrossařky Dianu Cholenskou a Lucii Krausovou. V akrobatickém lyžování byl k vidění svěřenec olympijského vítěze Aleše Valenty Nicholas Novák, jemuž se v kvalifikaci nevedlo.
Rychlobruslařský program měl v pátek na pořadu dne poslední individuální závod na 1500 metrů žen. Tento závod vyhrála Nizozemka Antoinette Rijpmaová de Jongová, pro níž se jednalo o první zlatou olympijskou medaili navzdory předešlým ziskům cenných kovů pod pěti kruhy. Do cíle dorazila tato třicetiletá rychlobruslařka s pouhým náskokem šesti setin sekundy před druhou Ragne Wiklundovou z Norska. Ta, stejně jako třetí Kanaďanka Valérie Maltaisová, si dojela pro svou již třetí medaili z těchto Her.
Těsně pod stupni vítězek skončila americká veteránka Brittany Boweová, jež se potřetí v Miláně musela spokojit právě s tímto mezi sportovci nepopulárním čtvrtým místem. Poprvé se pak ve startovním poli na mezinárodní úrovni na této distanci představila i další z Nizozemek Femke Koková. Držitelka zlata z pětistovky a stříbra z kilometru z těchto Her tentokrát na medaili nedosáhla a skončila pátá.
Jakkoli je právě patnáctistovka nejsilnější tratí pro Zdráhalovou, nejspíše vzhledem k výše zmiňovaným okolnostem, ji tentokrát její výkon stačil pouze až na 14. místo se ztrátou 2,874 sekundy na vítěznou Nizozemku. Zajela tak ještě hůře než na 1000 metrech, na kterých skončila desátá.
Češka, kterou pro tento závod netradičně přímo na oválu podporovala i její životní partnerka Martina Sáblíková, která se kromě toho pro tento závod stala i trenérkou, jela v rozjížďce s Japonkou Miho Takagiovou. Po většinu průběhu jízdy to vypadalo, že tato desetinásobná medailistka z olympijských her si jede pro svůj další cenný kov, dokonce i pro zlato, ale nakonec její čas stačil jen na šesté místo.
„Kdybych mohla být sprostá, tak jsem asi sprostá... Nemůžu být ale zklamaná. Já jsem ráda, že jsem závod odjela zrovna s takovou soupeřkou,“ okomentovala závod Zdráhalová pro ČT sport a pokračovala: „Musím říct, že od včerejška, když jsem se dozvěděla, že jedu s ní (s Takagiovou – pozn. red.), tak jsem byla nesmírně nervózní. Na start se mi vůbec nechtělo, protože jsem věděla, kdo mě tam čeká. Ale na druhou stranu byla pro mě čest vedle někoho takového odstartovat.“
Jediná Češka v short tracku zakončila olympiádu pádem
Na short trackové trati dlouhé 1500 metrů ovládla závod bez překvapení Korejka, ovšem nikoli Čche Min-čong jako tomu bylo na předešlých dvou olympiádách v Pchjongčchangu a Pekingu, ale její krajanka Kim Kil-i. Pro bronz si dojela Američanka Corinne Stoddardová.
Do finálové jízdy se neprobojovala jediná česká reprezentantka v short tracku Petra Vaňková, pro níž se jednalo o premiéru na olympiádě. Ve svém čtvrtfinále totiž svoji jízdu ani nedokončila kvůli pádu. Ten nastal ke konci páté z celkových šesti rozjížděk, kdy bojovala s Chorvatkou Katarinou Buričovou, aby snížila ztrátu na vedoucí čtyřku. „Takhle jsem si olympijskou zkušenost nepředstavovala, znovu jsem si vykloubila rameno. Je čas tenhle špatný den hodit za hlavu, za tři týdny se vrátím na mistrovství světa,“ uvedla k tomu na svém instagramovém účtu Vaňková.
Pro české skicrossařky bylo osmifinále maximum
Už od kvalifikace přes vyřazovací fáze bylo jasné, že Němka Daniela Maierová míří za zlatem, protože od začátku závodu působila naprosto suverénním dojem a stejným způsobem i celý závod odjela. Zlatou medailí tak navázala tato devětadvacetiletá závodnice na svůj bronz z Pekingu 2022. To s bronzem se letos musela spokojit poslední olympijská vítězka Sandra Näslundová ze Švédska. Fanny Smithová ze Švýcarska dojela pro stříbro.
Češky Cholenská s Krausovou nedokázaly postoupit z osmifinále. Prvně jmenovaná reprezentantka se zpočátku své jízdy byla na třetí příčce a snažila se být co nejdéle nablízku vedoucí dvojice. Po velké chybě ale tento kontakt ztratila a naopak odrážela nápor čtvrté Australanky Kyry Wheatleyové. „Škoda, ten start s mým ramenem byl dost slušný. Bohužel mě rozhodila jedna boule, kde jsem totálně nalítla do té druhé a vůbec se mi to tam nepovedlo. Ztratila jsem kontakt. O Australance jsem naštěstí věděla. Věděla jsem, že jsem na vnitřní straně, takže jsem ji prostě vytlačila ven a pohlídala si třetí místo,“ nechala se slyšet po závodě Cholenská a pokračovala: „Bylo to pro mě těžké. Jsem celá zatejpovaná, mám ortézu na kolenu, mám zatejpovaná záda. Držím díky tomuhle a jsem za to nesmírně vděčná.“
Navzdory slušnému startu nepostoupila ze stejné fáze ani Krausová, která nakonec ztratila na postupovou dvojici skoro čtyři vteřiny. A nestačila ani na třetí reprezentantku Chile Stephanii Joffroyovou. „V osmifinále se mi hodně povedl start, byla jsem s holkama vyrovnaně, jenže mi po startu trochu ujely a pak už to nešlo. Jsou vidět ty roky zkušeností, které ještě nemám,“ uvedla dcera bývalého závodníka Tomáše Krause, která vyhlíží další olympiády. „Je vidět, že i s hodně rezervami, co pořád na holky mám, se jim pomalu blížím. Za čtyři roky třeba velké finále vyjde.“
Pod pěti kruhy se představil i český nástupce Aleše Valenty
Kvalifikace akrobatického lyžování byla poznamenaná mírným sněžením, v němž bylo nouze o problémy závodníků nemohouce najít správnou nájezdovou rychlost. Z prvního skoku, během kterého svěřenec kouče Aleše Valenty Nicholas Novák předvedl salto se čtyřmi vruty, si odnesl 76,11 bodu a to především proto, že po dopadu spadl na záda. Umístil se tak proto až na 19. místě, což na postup do finále nestačilo.
V dalším akrobatickém závodě, konkrétně na U-rampě, se představili ve svém finále lyžaři. Tím nejlepším z nich byl Američan Alex Ferreira, jenž tak zkompletoval svou olympijskou sbírku po pochjongčchangském stříbru a pekingském bronzu, přičemž do čela závodu se dostal až v posledním třetím kole. Se ztrátou 75 setin skončil za ním na druhém místě Henry Sildaru z Estonska, pro bronz si doskotačil Brendan MacKay.
Průběh finále U-rampy nabídl i hrozivý pád na hranu v podání Nicka Goeppera, který jinak až do tohoto momentu předváděl slušnou jízdu. Poté, co k němu přišli zdravotníci, všechny uklidnil tím, že si stoupl na vlastní nohy a odešel tak bez výraznější pomoci.
Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz
Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile
