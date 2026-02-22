Druhým dnem v řadě varují meteorologové před ledovkou a vzestupem vodních hladin. Nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) upravuje předchozí, když rozšiřuje oblast varování před povodňovými jevy.
"V neděli během dne čekáme zejména na severozápadní a střední Moravě i mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast s mrznoucími srážkami se bude během dne s postupným oteplováním zmenšovat, ale lokálně se může ledovka tvořit ještě během odpoledne," uvedli meteorologové na sociální síti.
Podle předpovědi se očekávají srážky a obleva, které mají zapříčinit vzestup hladin vodních toků na první stupeň povodňové aktivity v povodí horní Jizery a Cidliny a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice.
"Územní platnost byla rozšířena o horní povodí Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy. Vzestupy očekáváme od nedělního večera a v průběhu noci na pondělí," dodali odborníci.
Související
Výhled počasí na příští víkend. Nejtepleji bude v Čechách
Počasí se mění. Hrozí ledovka a povodně, varují meteorologové
Počasí , Povodně , Zima , ČHMÚ
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Novinky o počasí. Meteorologové rozšířili varování před povodněmi
před 1 hodinou
Jílek se s úspěšnou olympiádou rozloučil 14. místem v masáku, Klaebo jedenáctým zlatem
před 1 hodinou
Další rozměr kauzy bývalého prince Andrewa. Poslanci mohou zahájit vyšetřování
před 2 hodinami
Trump zase řeší Grónsko. Posílá loď, která se má postarat o nemocné
před 3 hodinami
Lvovem otřásly exploze. Zemřela policistka, spekuluje se o terorismu
před 4 hodinami
Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1
před 5 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Nejtepleji bude v Čechách
včera
Apple pracuje na novém modelu iPhone. Ceny už jsou předmětem spekulací
včera
Pro skicrossařky bylo maximem osmifinále, v short tracku nedojela Vaňková. Zdráhalová čtrnáctá
včera
Policie vyšetřuje pobodání u Prahy. Panuje podezření z pokusu o vraždu
včera
Fico dal Zelenskému ultimátum. Jde o dodávky elektřiny i ropy
Aktualizováno včera
Češi se znovu sešli na podporu Ukrajiny. Je to i naše válka, prohlásil Pavel
včera
Trump po rozhodnutí soudu zvyšuje globální cla
včera
Smutný konec příběhu malého Itala. Po nepovedené transplantaci zemřel
včera
Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz
včera
Slovensko zasáhlo poměrně silné zemětřesení
včera
Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile
včera
Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump
včera
Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz
včera