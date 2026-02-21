Trump po rozhodnutí soudu zvyšuje globální cla

Americký prezident Donald Trump reaguje na rozhodnutí Nejvyššího soudu a zvyšuje globální cla, která jsou podle jeho názoru právně v pořádku, na úroveň 15 procent. Trump to oznámil v sobotu na své sociální síti Truth Social.
Trump v sobotním příspěvku na sociální síti opět napadl rozhodnutí Nejvyššího soudu, když ho označil za směšné, špatné a protiamerické, a oznámil novou výši cel, ke které se podle jeho slov dospělo po důkladné a detailní debatě.
"S platností zvyšuji 10% globální clo uvalené na země - z nichž mnohé 'oškubávaly' USA po celá desetiletí bez jakéhokoliv postihu (dokud jsem nepřišel já) - na plně povolenou a právně ověřenou úroveň 15 procent," napsal americký prezident.
Americká administrativa má podle vedoucí postavy v následujících měsících určit a rozhodnout o nových a zákonem přípustných clech, které pomohou Americe stát se znovu velkou, jak říká Trumpovo úspěšné volební heslo.
Trump zároveň pokračoval v dehonestaci dvojice soudců Nejvyššího soudu, které v minulosti jmenoval a kteří hlasovali pro zrušení jeho cel. "Alespoň jsem nejmenoval Robertse, který byl v čele úsilí umožnit zahraničním zemím nás nadále odírat. Nedovolíme to. Nová cla jsou na cestě," uvedl před sobotním oznámením.
Šéf Bílého domu naopak vyzdvihl soudce, kteří se postavili proti zrušení cel. "Není pochyb o tom, že chtějí, aby se Amerika stala znovu velkou," vzkázal prezident.
