Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz

Až poslední olympijský závod přinesl pro český biatlon vytouženou medaili. Postarala se o ni v závodě s hromadným startem na 12,5 kilometru ve svém životním závodě Tereza Voborníková, která získala bronzovou medaili. Navíc to mohla být i medaile nejcennější, ale v posledních metrech jí ubývalo sil, takže se nakonec spokojila se třetím místem. Česká olympijská výprava tak získala v pořadí pátou medaili na těchto olympijských hrách.
Voborníková byla jedinou Češkou, která se sobotního hromadného závodu zúčastnila, neboť byl určen pro nejlepších třicet po předešlém vytrvalostním závodu. Tam skončila Voborníková patnáctá a v tomto masáku měla za cíl si toto umístění ještě vylepšit. Rozhodně ale ani ona sama a ani sami čeští fanoušci nečekali, že z toho bude cenný kov.
Střelecky pro českou reprezentantku přesto závod nezačal nejlépe, když úvodní střeleckou položku vleže zahájila jednou minelou. Musela tak tedy absolvovat jedno trestné kolo, za to prvních osmnáct závodnic nikoli. Po první střelbě se na čele závodu objevila Francouzka Simonová stíhaná reprezentační kolegyní Jeanmonnotovou. Těsně za ní se pohybovala Italka Wiererová a až daleko za nimi byla Voborníková.
Druhá střelba vleže se povedlo odstřílet čistě dvanácti závodnicím, přičemž bezchybně střílela i Voborníková a navíc natolik rychle, že tehdy ze stadionu odjela jen krátce za oním dvanáctičlenným balíkem. V tu chvíli na nejlepší závodnice chybělo Češce 15 sekund.
Před první střelbou vestoje už tvořil balík závodnic vepředu 11 biatlonistek včetně Voborníkové. Ta, protože zase odstřílela čistě, se dostala před obě dosud vedoucí Francouzky, které naopak musely na trestné kolo. Francouzská vlajka ale byla na čele stále zásluhou Michelonové, za kterou tehdy nejblíže byla Švédka Öbergová. Po osmi kilometrech závodu byla za nimi jen těsně Bulharka Christovová, o sedm vteřin za nimi Němka Voigtová se Švédkou Magnussonovou a právě za nimi už byla Voborníková.
Ta se tak rázem dostala do boje o nečekanou medaili a když i poslední stojku zvládla bezchybně, odjížděla ze stadionu dokonce na prvním místě a bylo na ni vidět, jako kdyby tomu ani sama nemohla uvěřit. O devět desetin sekundy za ní byla tehdy Magnussonová a jen těsně za ní Michelonová, Simonová a Wiererová.
Za husté chumelenice jely skvěle lyže, pokud jde o českou reprezentantku, která se ale pořád ohlížela, jak to vypadá za ní. Přestože Švédka postupem času odpadla z bojů o medaile, dopředu se postupně dostaly Michelonová se Simonovou, které nakonec předjely v posledních metrech i Voborníkovou. Pro ni nakonec ta chumelenice v Anterselvě byla bronzová.
Související
Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile
Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz
Olympijské hry 2026 , Tereza Voborníková (biatlonistka) , Biatlon
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz
před 44 minutami
Slovensko zasáhlo poměrně silné zemětřesení
před 1 hodinou
Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile
před 2 hodinami
Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump
před 3 hodinami
Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz
před 3 hodinami
Počasí se mění. Hrozí ledovka a povodně, varují meteorologové
před 4 hodinami
Rychlobruslař Jílek byl na patnáctistovce tentokrát daleko za nejlepšími
před 4 hodinami
Tragédie na českých horách. Lyžařka nepřežila srážku v Harrachově
před 5 hodinami
Zemřel seriálový herec Eric Dane. Hvězda Chirurgů podlehla nemoci ALS
před 5 hodinami
ANO by vyhrálo sněmovní volby. Motoristům už šlape na paty hejtman Kuba
před 6 hodinami
Krčmář ve svém posledním olympijském závodě senzačně bojoval o medaili. Masák ovládl Nor
před 6 hodinami
Britové chtějí zařídit, aby se Andrew za žádných okolností nestal králem
před 7 hodinami
Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou
před 9 hodinami
Počasí: Mrazy končí, jaro se blíží. Příští týden se citelně oteplí
včera
Co v praxi změní soudní rozhodnutí o zrušení cel? Návrat do normálu se ani zdaleka nekoná
včera
Slováci mohou po Pekingu získat další olympijskou hokejovou medaili. Poperou se o ni i USA a Finsko
včera
Původní cla platí, oznámil Trump a obratem zavedl další. Soudce označil za hlupáky
včera
Babiš vyřešil střet zájmů. Vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust
včera
„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni
včera
Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla
Nejvyšší soud Spojených států v pátek zasadil zásadní ránu ekonomické agendě prezidenta Donalda Trumpa. V ostře sledovaném rozhodnutí poměrem hlasů 6:3 rozhodl, že prezident nezákonně překročil své pravomoci, když jednostranně uvalil plošná cla na dovoz zboží z celého světa. Tento verdikt fakticky boří jeden z hlavních pilířů Trumpovy agresivní obchodní politiky, kterou prosazoval od svého návratu do Bílého domu.
Zdroj: Libor Novák