Fico dal Zelenskému ultimátum. Jde o dodávky elektřiny i ropy

Bratislava v pondělí zastaví dodávky elektřiny na Ukrajinu, pokud ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví dodávky ropy na Slovensko. Na sociální síti to oznámil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD).
Fico na úvod prohlásil, že Slovensko od začátku války, která započala téměř na den přesně před čtyřmi lety, pomáhá napadené sousední zemi. "Na našem území je kolem 180 tisíc Ukrajinců, poskytujeme humanitární pomoc, organizujeme společná jednání vlád. Děláme pro Ukrajinu podstatně víc než některé jiné země," napsal na facebooku.
Zelenskyj podle Fica nechce porozumět slovenskému mírovému přístupu a chová se k Bratislavě zlomyslně. "Nejdřív zastavil toky plynu na Slovensko a způsobil nám škodu 500 milionů eur ročně. Teď zastavil toky ropy, což nám způsobuje další škody a logistické těžkosti," obvinil slovenský premiér ukrajinského prezidenta.
"Pokud Západu nevadí, že (Zelenskyj) dal vyhodit do vzduchu plynovod Nordstream, Slovensko nemůže akceptovat slovensko-ukrajinské vztahy jako jednosměrný lístek výhodný jen pro Ukrajinu. Slovensko je hrdá a suverénní země a já jsem hrdý a suverénní Slovák," pokračoval předseda slovenské vlády.
Následně přidal ultimátum. "Pokud v pondělí nebudou obnoveny dodávky ropy na Slovensko, požádám SEPS o zastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. Jen za leden 2026 bylo těchto nouzových dodávek potřebných ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě dvakrát víc než za celý rok 2025," vzkázal Fico.
"Za daného nepřijatelného chování prezidenta Zelenského ke Slovensku jako k nepřátelské zemi považuji za absolutně správné, že jsem odmítl zapojit SR i do nejnovější vojenské půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur," dodal premiér.
