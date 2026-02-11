Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority

11. února 2026 15:57

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil Rakousko, kde ve Vídni jednal se spolkovým kancléřem Rakouska Christianem Stockerem o konkurenceschopnosti Evropské unie, energetické bezpečnosti a společném postupu v oblasti nelegální migrace. Součástí programu byla také návštěva školy českého Školského spolku Komenský a katedrály sv. Štěpána. Následně český premiér odcestoval do Bratislavy, kde se zúčastnil setkání lídrů zemí Slavkovského formátu. Jednání se uskutečnilo za účasti českého premiéra Andreje Babiše, slovenského premiéra Roberta Fica a rakouského kancléře Christiana Stockera.

Důležitým tématem jednání s rakouským kancléřem bylo posílení konkurenceschopnosti EU. Oba státníci se shodli, že je nutné podporovat inovace a propojení evropských trhů, aby Unie obstála v globální ekonomické soutěži. Během společného jednání obě delegace ocenily otevřený dialog a dlouhodobě konstruktivní atmosféru česko‑rakouské spolupráce. "Mohu potvrdit, že máme strašně moc stejných názorů na Evropu, budoucnost Evropy a Schengen. Děkuji, že tady mohu být, protože tento týden je pro budoucnost konkurenceschopnosti velice důležitý," řekl Babiš.

Lídři spolu jednali také o boji proti nelegální migraci a zdůraznili potřebu účinných evropských řešení, která zabrání převaděčství a zajistí ochranu vnější hranice EU. Diskutovali také o rozšiřování schengenského prostoru a EU. "Konečně Evropa pochopila, že je potřeba se společně domluvit na návratové politice. S tím souvisí i téma rozšíření Schengenu. Myslím si, že by západní Balkán měl být součástí naší Evropské unie a samozřejmě i Schengenu. V tomhle směru máme absolutně stejné názory," zmínil premiér na tiskové konferenci.

Dalším tématem jednání byl rozvoj přeshraniční infrastruktury, která je klíčová pro plynulejší obchod, dojíždění i cestovní ruch. Pozornost byla věnována urychlení výstavby dálnic D3 a D52 a přípravě vysokorychlostní trati. "Já jsem poprosil spolkového kancléře, abychom konečně dokončili naše dálniční spojení. My v rámci naší dálnice D3 budeme už příští rok na rakouské hranici. Naše vláda pokračuje v tom, co jsme začali v roce 2014, kdy jsme se dohodli, že musíme dokončit dálniční síť," podotkl premiér.

Premiér Babiš po jednání zdůraznil, že Rakousko je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky, a obě vlády proto chtějí dále podporovat propojení průmyslu, investic i přeshraničních projektů.

Součástí návštěvy byla i prohlídka českého spolku Komenský ve Vídni, která dlouhodobě přispívá k uchování českého jazyka a kultury. Škola poskytuje dvojjazyčné vzdělávání od mateřské školy až po gymnázium. Ve Vídni působí již od roku 1872. Premiér Babiš během svého programu ve Vídni navštívil také katedrálu sv. Štěpána, kde si prohlédl české prvky připomínající historické vazby mezi oběma zeměmi.

Po ukončení programu v Rakousku premiér pokračoval na Slovensko, kde se zúčastnil setkání zastupitelů zemí Slavkovského formátu.  Jednání se uskutečnilo za účasti premiéra ČR Andreje Babiše, premiéra SR Roberta Fica a rakouského kancléře Christiana Stockera.

Hlavními tématy jednání byla zejména konkurenceschopnost Evropské unie, otázky spojené s energetikou a další aktuální témata evropské a regionální agendy. Lídři se shodli, že posílení konkurenceschopnosti EU musí být zásadní prioritou. "Evropský průmysl čelí vysokým cenám energií. My máme konkrétní návrhy, jak to řešit. Jednám o tom intenzivně s mnoha evropskými lídry a jsem rád i za možnost věci prodiskutovat v tomto uskupení se Slovenskem a Rakouskem," řekl premiér

Pozornost lídři věnovali také průmyslu, zejména energeticky náročným odvětvím včetně automobilového sektoru. "I zde máme konkrétní náměty, jak ulevit evropským výrobcům od tlaku nerealistických požadavků vyplývajících z evropské legislativy," doplnil premiér.

Slavkovský formát vznikl v roce 2015 jako platforma spolupráce České republiky, Slovenska a Rakouska. Jeho cílem je koordinace postojů v evropských otázkách a prohlubování regionální spolupráce. Název nese podle Slavkova u Brna, kde byla trilaterální spolupráce formálně založena.

Svoji pracovní návštěvu premiér zakončí prohlídkou Nemocnice Bory v Bratislavě, kde se seznámí s fungováním moderních zdravotnických služeb a současnými prioritami v oblasti péče o pacienty.

