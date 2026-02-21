Krčmář ve svém posledním olympijském závodě senzačně bojoval o medaili. Masák ovládl Nor

Zřejmě jel svůj poslední olympijský závod kariéry a byl to od něj výkon jako hrom. Nechybělo mnoho a klidně mohl senzačně získat i medaili. Řeč je o pětatřicetiletém velezkušeném českém biatlonistovi Michalu Krčmářovi, který skutečně sahal po cenném kovu v závodě s hromadným startem, ale poté, co všechny své předešlé střelecké položky obstojně zvládl, tu závěrečnou vestoje nezvládl a po čtyřech chybách o tuto šanci přišel. Jak ho ale známe, až do konce bojoval o co nejlepší výsledek a díky typickému mohutnému finiši dojel pro výtečné šesté místo. Jak je to na této olympiádě v biatlonu zvykem, na stupních vítězů byly k vidění jen norská a francouzská vlaječka.
Do svého 20. startu pod pěti kruhy, čímž tak vyrovnal český rekord Kateřiny Neumannové, vstoupil nejlépe jak mohl, tedy hned dvěma čistými střeleckými položkami vleže a zatímco po první střelbě se pohyboval na 19. pozici, po té druhé střelbě už průběžně uzavíral elitní desítku se ztrátou 16,8 sekundy na tehdy k radosti domácích fanoušků vedoucího Itala Giacomela. Ten ale nakonec tento závod kvůli zdravotním problémům nedokončil a během třetího okruhu po domluvě se svým týmem ze závodu odstoupil.
Na řadu přišla první stojka, která hodně promíchala pořadím, neboť se pomalu nenašel závodník, který by na ni nechyboval. I Krčmář chyboval svou poslední ranou a musel tak na trestné kolo. I tak se ale nadále pohyboval na výtečné čtvrté pozici s tím, že na vedoucího Nora Laegreida ztrácel necelých 12 vteřin. Předjet českého závodníka se po této střelbě podařilo také Francouzovi Mailletovi, ale právě s ním se ho český reprezentant snažil držet co nejdéle.
Na poslední stojku se postavil v pořadí jako pátý závodník a zřejmě s vědomím toho, že může z toho být klidně medaile, se snažil odstřílet tuto položku co nejrychleji. To se mu ale stalo osudným, jelikož natropil hned čtyři minely. Proto aby neodcházel z posledního olympijského závodu s tím, že v něm nenechal a neudělal všechno pro co nejlepší výsledek, vybičoval se v závěrečných metrech ke svému typickému heroickému finiši a poté, co předjel Nawratha a Botna, se mohl radovat ze slušného šestého místa. Na vítězného Nora Daleho-Skjevdala ztratil 2:03.6 minuty.
Závodu se z českých reprezentantů zúčastnil i Vítězslav Hornig, ovšem ten musel už hned po první střelbě vleže musel na 2x150 metrů. Následně vše napravil druhou ležkou, kterou vybílil bez problémů, po první stojce s jednou chybou pak byl k vidění na 16. místě. Nakonec klesl v pořadí ještě o tři příčky.
Za vítězným Dalem-Skjevdalem, jenž své vítězství posílal do nebes svému zesnulému reprezentačnímu kolegovi Bakkenovi, skončil druhý další z Norů Laegreid slavící své 29. narozeniny a třetí Maillet si dojel pro svou desátou medaili ze Zimních olympijských her, čímž se tak stal nejúspěšnějším Francouzem v historii olympijských her v tomto ohledu (včetně těch letních).
Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou
Slováci mohou po Pekingu získat další olympijskou hokejovou medaili. Poperou se o ni i USA a Finsko
Olympijské hry 2026 , Michal Krčmář (biatlonista) , Biatlon
Zdroj: Libor Novák