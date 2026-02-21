Krčmář ve svém posledním olympijském závodě senzačně bojoval o medaili. Masák ovládl Nor

David Holub

21. února 2026 9:24

Michal Krčmář
Michal Krčmář Foto: Marek Černák / INCORP images

Zřejmě jel svůj poslední olympijský závod kariéry a byl to od něj výkon jako hrom. Nechybělo mnoho a klidně mohl senzačně získat i medaili. Řeč je o pětatřicetiletém velezkušeném českém biatlonistovi Michalu Krčmářovi, který skutečně sahal po cenném kovu v závodě s hromadným startem, ale poté, co všechny své předešlé střelecké položky obstojně zvládl, tu závěrečnou vestoje nezvládl a po čtyřech chybách o tuto šanci přišel. Jak ho ale známe, až do konce bojoval o co nejlepší výsledek a díky typickému mohutnému finiši dojel pro výtečné šesté místo. Jak je to na této olympiádě v biatlonu zvykem, na stupních vítězů byly k vidění jen norská a francouzská vlaječka.

Do svého 20. startu pod pěti kruhy, čímž tak vyrovnal český rekord Kateřiny Neumannové, vstoupil nejlépe jak mohl, tedy hned dvěma čistými střeleckými položkami vleže a zatímco po první střelbě se pohyboval na 19. pozici, po té druhé střelbě už průběžně uzavíral elitní desítku se ztrátou 16,8 sekundy na tehdy k radosti domácích fanoušků vedoucího Itala Giacomela. Ten ale nakonec tento závod kvůli zdravotním problémům nedokončil a během třetího okruhu po domluvě se svým týmem ze závodu odstoupil.

Na řadu přišla první stojka, která hodně promíchala pořadím, neboť se pomalu nenašel závodník, který by na ni nechyboval. I Krčmář chyboval svou poslední ranou a musel tak na trestné kolo. I tak se ale nadále pohyboval na výtečné čtvrté pozici s tím, že na vedoucího Nora Laegreida ztrácel necelých 12 vteřin. Předjet českého závodníka se po této střelbě podařilo také Francouzovi Mailletovi, ale právě s ním se ho český reprezentant snažil držet co nejdéle.

Na poslední stojku se postavil v pořadí jako pátý závodník a zřejmě s vědomím toho, že může z toho být klidně medaile, se snažil odstřílet tuto položku co nejrychleji. To se mu ale stalo osudným, jelikož natropil hned čtyři minely. Proto aby neodcházel z posledního olympijského závodu s tím, že v něm nenechal a neudělal všechno pro co nejlepší výsledek, vybičoval se v závěrečných metrech ke svému typickému heroickému finiši a poté, co předjel Nawratha a Botna, se mohl radovat ze slušného šestého místa. Na vítězného Nora Daleho-Skjevdala ztratil 2:03.6 minuty.

Závodu se z českých reprezentantů zúčastnil i Vítězslav Hornig, ovšem ten musel už hned po první střelbě vleže musel na 2x150 metrů. Následně vše napravil druhou ležkou, kterou vybílil bez problémů, po první stojce s jednou chybou pak byl k vidění na 16. místě. Nakonec klesl v pořadí ještě o tři příčky.

Za vítězným Dalem-Skjevdalem, jenž své vítězství posílal do nebes svému zesnulému reprezentačnímu kolegovi Bakkenovi, skončil druhý další z Norů Laegreid slavící své 29. narozeniny a třetí Maillet si dojel pro svou desátou medaili ze Zimních olympijských her, čímž se tak stal nejúspěšnějším Francouzem v historii olympijských her v tomto ohledu (včetně těch letních).

Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou

Mikaela Shiffrinová

Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou

Ve středu dalším dnem pokračovaly zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo a opět přinesly řadu příběhů. V ženském slalomu se podařilo Američance Mikaele Shiffrinové prolomit olympijské prokletí trvající od Pekingu 2022 a konečně získala zlatou olympijskou medaili ze své královské disciplíny, tedy ze slalomu. V něm se neztratila ani česká reprezentantka Martina Dubovská, jež po své druhé jízdě chvíli figurovala na druhém místě. Nakonec skončila na 18. pozici. Stejně tak se to dá říct i o mužském sprintu dvojic volnou technikou české dvojice Jiří Tuž-Michal Novák. Ti totiž v závodě skončili na velice slušném osmém místě. Není překvapením, že sprint dvojic ovládli Norové i s Johannesem Klaebem, který získal již desáté olympijské zlato. Český mužský curlingový tým Lukáše Klímy pak navázal na výhru s Německem další výhrou nad Čínou.
Olympijský hokejový stadion v Miláně

Slováci mohou po Pekingu získat další olympijskou hokejovou medaili. Poperou se o ni i USA a Finsko

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinálové fáze. V ní se kromě Kanaďanů, kteří přešli ve čtvrtfinále přes českou reprezentaci, představí i Američané, Finové a Slováci. Zatímco Američané přešli přes Švédy, které porazili 2:1 v prodloužení, extra čas rozhodl i čtvrtfinálový duel Švýcarů s Finy, kterým se povedlo nakonec z 0:2 otočit na 3:2 dokázali tak, že i v hokeji existuje tzv. „Csaplárova past“. Nejjednodušší cestu do semifinále měli Slováci, kteří i v této fázi turnaje pokračují ve svém výtečném hokeji a vcelku jasně tak přehráli Němce 6:2. Nadále tak tedy mohou po bronzovém Pekingu snít o své druhé hokejové olympijské medaili v řadě.

Olympijské hry 2026 Michal Krčmář (biatlonista) Biatlon

Mikaela Shiffrinová

Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou

Ve středu dalším dnem pokračovaly zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo a opět přinesly řadu příběhů. V ženském slalomu se podařilo Američance Mikaele Shiffrinové prolomit olympijské prokletí trvající od Pekingu 2022 a konečně získala zlatou olympijskou medaili ze své královské disciplíny, tedy ze slalomu. V něm se neztratila ani česká reprezentantka Martina Dubovská, jež po své druhé jízdě chvíli figurovala na druhém místě. Nakonec skončila na 18. pozici. Stejně tak se to dá říct i o mužském sprintu dvojic volnou technikou české dvojice Jiří Tuž-Michal Novák. Ti totiž v závodě skončili na velice slušném osmém místě. Není překvapením, že sprint dvojic ovládli Norové i s Johannesem Klaebem, který získal již desáté olympijské zlato. Český mužský curlingový tým Lukáše Klímy pak navázal na výhru s Německem další výhrou nad Čínou.

