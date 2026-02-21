Počasí se mění. Hrozí ledovka a povodně, varují meteorologové

Počasí v Česku se o víkendu mění, ale bez výstrah meteorologů se ani tak neobejde. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozornil, že v neděli hrozí na části území ledovka. Meteorologové také očekávají oblevu a vzestup hladin některých vodních toků.
"V neděli během dne čekáme zejména na severozápadní a střední Moravě i mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast s mrznoucími srážkami se bude během dne s postupným oteplováním zmenšovat, ale lokálně se může ledovka tvořit ještě během odpoledne," uvedl ústav na sociální síti X.
Výskyt mrznoucích srážek nelze vyloučit ani jinde, objevit se mohou například v Podkrkonoší, upozornili meteorologové.
"V důsledku vyšších teplot, dešťových srážek postupně i v horských oblastech a s tím souvisejícího tání sněhu očekáváme od nedělního večera dosažení 1. SPA v povodí horní Jizery, Cidliny a také v povodí Nežárky a Lužnice," varoval hydrometeorologický ústav.
Meteorologové sdělili, že vzhledem k následnému pokračování teplého a deštivého počasí se bude výstraha na povodňové jevy s vysokou pravděpodobností postupně rozšiřovat a upravovat.
