Slováci mohou po Pekingu získat další olympijskou hokejovou medaili. Poperou se o ni i USA a Finsko

David Holub

20. února 2026 21:25

Olympijský hokejový stadion v Miláně
Olympijský hokejový stadion v Miláně Foto: Leontýna Frýbová / INCORP images

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinálové fáze. V ní se kromě Kanaďanů, kteří přešli ve čtvrtfinále přes českou reprezentaci, představí i Američané, Finové a Slováci. Zatímco Američané přešli přes Švédy, které porazili 2:1 v prodloužení, extra čas rozhodl i čtvrtfinálový duel Švýcarů s Finy, kterým se povedlo nakonec z 0:2 otočit na 3:2 dokázali tak, že i v hokeji existuje tzv. „Csaplárova past“. Nejjednodušší cestu do semifinále měli Slováci, kteří i v této fázi turnaje pokračují ve svém výtečném hokeji a vcelku jasně tak přehráli Němce 6:2. Nadále tak tedy mohou po bronzovém Pekingu snít o své druhé hokejové olympijské medaili v řadě.

Duel našich dvou geografických sousedů začal opatrně, vždyť v prvních osmi minutách hry nebyla k vidění žádná výraznější akce a máloco tehdy nasvědčovalo tomu, že by se to mělo v nejbližších minutách rozjet ve velkém slovenském stylu. První akce při na řadu právě až v osmé minutě a měli ji na svědomí Němci, když Stützle dostal do dobré střelecké pozice Seider, jehož střelu z mezikruží ale nakonec gólman Hlavaj zneškodnil. Na druhé straně zasahoval Grubauer, když při slovenské přesilovce Hudáček nahrál na pravý kruh Slafkovskému, proti jehož zakončení se stihl německý gólman přesunout. Ani Němci neuspěli při početní výhodě poté, co se Peterkovi nepodařilo dostat puk do odkryté branky, jelikož mu v tom zabránila na poslední chvíli Čerešňákova hokejka. Slováci nakonec ke svým sedmnácti střelám za první třetinu přeci jenom přidali i gól, když v 19. minutě Černákovu ránu od modré před Grubauerem stačil tečovat Regenda a ten se tak mohl radovat ze své první přesné trefy na tomto turnaji, 1:0 pro Slovensko.

Slovenským fanouškům rozhodně muselo zatrnout ve 24. minutě, kdy byl na chvíli ze hry vyřazen poté, co po souboji se Seiderem padl hlavou na mantinel. Mezitím ale přišel lék v podobě dvou slovenských branek. Nejprve vstřelil branku na 2:0 Kelemen poté, co obral o kotouč Kälbleho. Tuto akci nakonec bekhendově zakončil. Gólman Hlavaj potom podržel Slováky Michaelisově střele z dorážky, 33 vteřin po druhém slovenském gól tu byl gól třetí. Okuliar si vyměnil puk s Hudáčkem a v následném brejku všechno zakončil forhendem. Němci si následně sice vzali oddechový čas, ale čtvrté slovenské brance tím stejně nezabránili. Konkrétně se tak stalo v polovině zápasu, kdy se trefil Dvorský z levého kruhu přesně do horního růžku. Pětatřicátá minuta přinesla konečně německou radost, z mezikruží po Draisaitlově pasu Reichel, 4:1. Role si oba hokejisté těsně pauzou ještě vyměnili, ale Hlavaj tentokrát tuto akci vychytal.

V úvodu třetí třetiny Slováci zase Němcům odskočili na čtyřbrankový rozdíl, když nejprve střílel Koch, aby se puk odrazil mezi kruhy k Regendovi a ten už neomylně zamířil k levé tyči, 5:1. Pak měl blízko ke zvýšení Reichel, ale proti Hlavajovi neuspěl. Ve 49. minutě, kdy oba týmy byly na kluzišti po čtyřech, Seider trefil levou tyčku, o minutu později už ale Tiffels snížil na 2:5. Další minutu na to mohl zpečetit hattrick Regenda, na druhé straně nesnížil z dorážky Peterka. V 57. minutě tak uzavřel gólový účet tohoto zápasu  střelou do prázdné branky slovenský kapitán Tatar, 6:2.

Finové obratem vystavili Švýcarům stopku

Hokejisté Finska mohli mít daleko klidnější cestu k postupu mezi nejlepší čtyři, kdyby dokázali využít v úvodu svoji přesilovku, která přišla na řadu už po čtyřech minutách hry. Jakkoli toho ale Švýcaři v první třetině směrem dopředu příliš nepředvedli, efektivita přeci jenom byla na jejich straně. Nejprve v 15. minutě za svou brankou chyboval gólman Saros, když rozehrál přesně na hokejku Jägera, který pak předal hrací předmět Riatovi a ten se z úhlu do odkryté branky už trefil, 1:0 pro Švýcary. Pak se z vrcholků kruhů nádherně trefil Niederreiter a už to bylo 2:0.

Po první obrátce sáhli Finové k pečlivému bránění svého dvoubrankového vedení a i když si za druhé dějství Seveřané připsali hned šestnáct střel, o žádnou větší možnost se nejednalo. Za zmínku snad stojí šance ve 27. minutě, kdy si Aho nepřišel na Genoniho.

Podobně plynule ubíhal zápas ke svému závěru až do 48. minuty, kdy začal narůstat finský tlak. Nejprve Heiskanen v přesilovce trefil jen boční síť. Pak mohl uklidnit Švýcary Schmid, v 54. minutě ale přišel nakonec první zasloužený finský úspěch. Trefa Aha Švýcary naprosto ohromil. Byli to totiž v závěru jen Finové, kteří měli převahu na kluzišti – Hintz nejprve trefil horní tyčku, ve své příležitosti neuspěl Kakko, netrefil se ani Granlund, proti kterému zázračně vyrážečkou zasáhl Genoni. Dvě a půl minuty před sirénou sáhli Finové ke hře v šesti bez gólmana, čehož dokázali využít 72 vteřin před koncem, když Heiskanenovu střelu nasměroval do své vlastní branky svou hokejkou bránící Siegenthaler, 2:2.

Rozhodnout tak muselo prodloužení, v němž celý zápas ukončila akce, kterou načal Lundell najitím cesty mezi obránci, aby pak puk předal Lehkonenovi a ten se před Genonim nemýlil, 3:2 pro Finsko.

Po úspěšném prodloužení si o olympijské medaile zahrají i úřadující mistři světa z USA

Poslední olympijské čtvrtfinále mezi USA a Švédskem nabídlo v úvodu svižný hokej, avšak bez výraznějších šancí. Skóre se neměnilo ani při americké přesilovce, Markström ve švédské svatyni si jen během první třetiny zapsal deset zákroků. Ani americký muž s maskou Hellebuyck se tehdy nenudil, neboť zasahoval pro změnu hned jedenáctkrát.

Na první velkou příležitost se tak v tomto zápase muselo čekat až do 29. minuty, kdy Bodly ze strany nalezl z druhé vlny najíždějícího Guentzela, proti němuž se snažil všemožně bránit Kempe, ale střele nezabránil. Naštěstí pro Švédy ale měli v brance Markströma. Ten už byl však krátký na nadcházející střelu Jacka Hughese tečovanou Larkinem, 1:0 pro USA.

Na začátku třetí třetiny se snažil na svého bratra navázat Quinn Hughes, přičemž z následné dorážky neuspěl Eichel. Seveřané pak hráli početní výhodu, Trocheckovo vyloučení ale nevyužili, i když Eriksson Ek k tomu měl po Raymondově střele velmi blízko. V 58. minutě Kempe trefil pro změnu tyčku, ale za chvíli se přeci jenom žlutomodří dočkali. Opět byl u toho Raymond, jenž tentokrát přihrál Zibanejadovi a právě ten poslal zápas do prodloužení.

V něm však byli daleko odvážnější zámořští hokejisté a proto to také byli oni, kteří ho zakončili zásluhou Hughese a jeho přesnou střelou z mezikruží.

Konečné výsledky zápasů hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (18.2.2026):

Čtvrtfinále:

Slovensko – Německo 6:2 (1:0, 3:1 2:1)
Branky a nahrávky: 19. Regenda (Černák, Fehérváry), 25. Kelemen (Regenda), 25. Okuliar (L. Hudáček, Dvorský), 31. Dvorský (Okuliar, P. Koch), 41. Regenda (P. Koch, M. Pospíšil), 57. Tatar (Ružička, Slafkovský) – 35. L. Reichel (Draisaitl), 50. Tiffels (L. Reichel, M. Müller). Rozhodčí: O'Rourke (Kan.), Rehman (USA) – Ankerstjerne (Dán.), MacPherson (Kan.). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 9532

Slovensko: Hlavaj – Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Slafkovský, Ružička, Tatar – Regenda, M. Pospíšil, Kelemen – L. Hudáček, Dvorský, Okuliar – Cehlárik, M. Sukeľ, Liška – Cingel. Trenér: Országh

Německo: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, L. Reichel – Peterka, Stützle, Samanski – Michaelis, Kahun, Tuomie – Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis

Finsko – Švýcarsko 3:2 v prodl. (0:2, 0:0, 2:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 54. Aho (Luostarinen, Lindell), 59. Heiskanen (Hintz, Rantanen), 64. Lehkonen (Lundell, Lindell) – 15. Riat (Jäger), 16. Niederreiter (Suter, Kurashev). Rozhodčí: Campbell, Dwyer (oba Kan.) – Daisy (USA), Suchánek (ČR). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3090

Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, O. Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Mikael Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen. Trenér: Pennanen

Švýcarsko: Genoni – Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Marti, Glauser, Fora – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak. Trenér: Fischer

USA – Švédsko 2:1 v prodloužení (0:0, 1:0, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 32. D. Larkin (J. Hughes, Q. Hughes), 64. Q. Hughes (Boldy, Matthews) – 59. Zibanejad (Raymond, Landeskog). Rozhodčí: Furlatt, McCauley – Cherrey (všichni Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 11 097

USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, Keller – J. Hughes, Nelson, Miller – Trocheck. Trenér: Sullivan

Švédsko: Markström – Ekman-Larsson, H. Lindholm, Dahlin, Forsling, E. Karlsson, Broberg – W. Nylander, Eriksson Ek, A. Kempe – Raymond, Zibanejad, Landeskog – Rakell, E. Pettersson, F. Forsberg – E. Lindholm, Wennberg, Holmberg – od 41. navíc Bratt. Trenér: Hallam

18. února 2026 20:30

Do čtvrtfinále olympijského hokejového turnaje postoupily Německo, Švýcarsko a Švédsko

Související

Michal Krčmář

Krčmář ve svém posledním olympijském závodě senzačně bojoval o medaili. Masák ovládl Nor

Zřejmě jel svůj poslední olympijský závod kariéry a byl to od něj výkon jako hrom. Nechybělo mnoho a klidně mohl senzačně získat i medaili. Řeč je o pětatřicetiletém velezkušeném českém biatlonistovi Michalu Krčmářovi, který skutečně sahal po cenném kovu v závodě s hromadným startem, ale poté, co všechny své předešlé střelecké položky obstojně zvládl, tu závěrečnou vestoje nezvládl a po čtyřech chybách o tuto šanci přišel. Jak ho ale známe, až do konce bojoval o co nejlepší výsledek a díky typickému mohutnému finiši dojel pro výtečné šesté místo. Jak je to na této olympiádě v biatlonu zvykem, na stupních vítězů byly k vidění jen norská a francouzská vlaječka.
Mikaela Shiffrinová

Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou

Ve středu dalším dnem pokračovaly zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo a opět přinesly řadu příběhů. V ženském slalomu se podařilo Američance Mikaele Shiffrinové prolomit olympijské prokletí trvající od Pekingu 2022 a konečně získala zlatou olympijskou medaili ze své královské disciplíny, tedy ze slalomu. V něm se neztratila ani česká reprezentantka Martina Dubovská, jež po své druhé jízdě chvíli figurovala na druhém místě. Nakonec skončila na 18. pozici. Stejně tak se to dá říct i o mužském sprintu dvojic volnou technikou české dvojice Jiří Tuž-Michal Novák. Ti totiž v závodě skončili na velice slušném osmém místě. Není překvapením, že sprint dvojic ovládli Norové i s Johannesem Klaebem, který získal již desáté olympijské zlato. Český mužský curlingový tým Lukáše Klímy pak navázal na výhru s Německem další výhrou nad Čínou.

Více souvisejících

Olympijské hry 2026 hokej

Aktuálně se děje

před 36 minutami

Michal Krčmář

Krčmář ve svém posledním olympijském závodě senzačně bojoval o medaili. Masák ovládl Nor

Zřejmě jel svůj poslední olympijský závod kariéry a byl to od něj výkon jako hrom. Nechybělo mnoho a klidně mohl senzačně získat i medaili. Řeč je o pětatřicetiletém velezkušeném českém biatlonistovi Michalu Krčmářovi, který skutečně sahal po cenném kovu v závodě s hromadným startem, ale poté, co všechny své předešlé střelecké položky obstojně zvládl, tu závěrečnou vestoje nezvládl a po čtyřech chybách o tuto šanci přišel. Jak ho ale známe, až do konce bojoval o co nejlepší výsledek a díky typickému mohutnému finiši dojel pro výtečné šesté místo. Jak je to na této olympiádě v biatlonu zvykem, na stupních vítězů byly k vidění jen norská a francouzská vlaječka.

před 57 minutami

před 1 hodinou

Mikaela Shiffrinová

Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou

Ve středu dalším dnem pokračovaly zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo a opět přinesly řadu příběhů. V ženském slalomu se podařilo Američance Mikaele Shiffrinové prolomit olympijské prokletí trvající od Pekingu 2022 a konečně získala zlatou olympijskou medaili ze své královské disciplíny, tedy ze slalomu. V něm se neztratila ani česká reprezentantka Martina Dubovská, jež po své druhé jízdě chvíli figurovala na druhém místě. Nakonec skončila na 18. pozici. Stejně tak se to dá říct i o mužském sprintu dvojic volnou technikou české dvojice Jiří Tuž-Michal Novák. Ti totiž v závodě skončili na velice slušném osmém místě. Není překvapením, že sprint dvojic ovládli Norové i s Johannesem Klaebem, který získal již desáté olympijské zlato. Český mužský curlingový tým Lukáše Klímy pak navázal na výhru s Německem další výhrou nad Čínou.

před 3 hodinami

včera

Dovoz a vývoz zboží

Co v praxi změní soudní rozhodnutí o zrušení cel? Návrat do normálu se ani zdaleka nekoná

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které zrušilo pravomoc prezidenta Donalda Trumpa uvalovat cla na základě zákona o nouzových stavech (IEEPA), otřáslo světovým obchodním řádem. Trump, který není zvyklý na odpor, čelí situaci, kdy jeho strategie postavená na recipročních a cílených clech narazila na ústavní bariéru. Ačkoli loňský dubnový „Den osvobození“ přinesl vlnu agresivního zdanění dovozu, soudní verdikt nyní tyto základy rozmetal a vyvolal otázky, zda se obchod vrátí do starých kolejí.

včera

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Slováci mohou po Pekingu získat další olympijskou hokejovou medaili. Poperou se o ni i USA a Finsko

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinálové fáze. V ní se kromě Kanaďanů, kteří přešli ve čtvrtfinále přes českou reprezentaci, představí i Američané, Finové a Slováci. Zatímco Američané přešli přes Švédy, které porazili 2:1 v prodloužení, extra čas rozhodl i čtvrtfinálový duel Švýcarů s Finy, kterým se povedlo nakonec z 0:2 otočit na 3:2 dokázali tak, že i v hokeji existuje tzv. „Csaplárova past“. Nejjednodušší cestu do semifinále měli Slováci, kteří i v této fázi turnaje pokračují ve svém výtečném hokeji a vcelku jasně tak přehráli Němce 6:2. Nadále tak tedy mohou po bronzovém Pekingu snít o své druhé hokejové olympijské medaili v řadě.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Původní cla platí, oznámil Trump a obratem zavedl další. Soudce označil za hlupáky

Americký prezident Donald Trump vystoupil v pátek v Bílém domě na mimořádném brífinku, aby reagoval na verdikt Nejvyššího soudu, který označil jeho plošná cla za nezákonná. Trump neskrýval své rozhořčení a soudce, kteří hlasovali proti němu, podrobil zdrcující kritice. Rozhodnutí označil za „hluboké zklamání“ a samotné členy soudu, včetně těch, které sám do funkcí jmenoval, nazval „ostudou svých rodin“, „hlupáky“ a „politicky korektními loutkami“.

včera

Agrofert

Babiš vyřešil střet zájmů. Vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

Premiér Andrej Babiš (ANO) oficiálně potvrdil, že dokončil převod všech akcií holdingu Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu s názvem RSVP Trust. K tomuto kroku se odhodlal po získání nezbytných souhlasů od regulačních úřadů tří členských států Evropské unie, kde jeho firmy působí. Babiš své rozhodnutí oznámil na sociální síti X s tím, že tímto definitivně vyřešil otázky týkající se svého možného střetu zájmů.

včera

Mike Pence

„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni

Po verdiktu Nejvyššího soudu USA, který označil plošná cla prezidenta Donalda Trumpa za nezákonná, oznámil Bílý dům konání mimořádné tiskové konference. Trump se podle zdrojů z jeho okolí po zjištění výsledku velmi rozhněval. Tisková mluvčí Karoline Leavitt potvrdila, že prezident předstoupí před novináře ve 12:45 místního času, aby se k situaci vyjádřil a nastínil další kroky své administrativy.

včera

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla

Nejvyšší soud Spojených států v pátek zasadil zásadní ránu ekonomické agendě prezidenta Donalda Trumpa. V ostře sledovaném rozhodnutí poměrem hlasů 6:3 rozhodl, že prezident nezákonně překročil své pravomoci, když jednostranně uvalil plošná cla na dovoz zboží z celého světa. Tento verdikt fakticky boří jeden z hlavních pilířů Trumpovy agresivní obchodní politiky, kterou prosazoval od svého návratu do Bílého domu.

včera

Polsko, ilustrační foto

Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů

Krakov, který byl dlouhá léta přezdíván „hlavním městem smogu v Polsku“, se stal důkazem, že razantní politická rozhodnutí mohou zachraňovat životy. Podle aktuálního hodnocení odborníků z European Clean Air Centre vedl pokles hladiny sazí od roku 2013 k odvrácení téměř 6 000 předčasných úmrtí během uplynulého desetiletí. Klíčovým momentem bylo oznámení zákazu spalování uhlí a dřeva v domácnostech, který město začalo prosazovat už před více než deseti lety.

včera

Teroristé Hamásu

Hamás volí nového vůdce. Hlasuje se v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i v zahraničí

Hnutí Hamás v současnosti pořádá volby nového prozatímního vůdce. Podle informací vysokého palestinského představitele pro BBC probíhá hlasování v Pásmu Gazy, na okupovaném Západním břehu Jordánu i mezi členy hnutí v zahraničí. Výsledek tohoto procesu může zásadně ovlivnit další směřování hnutí v době, kdy USA a další zprostředkovatelé jednají o poválečné správě Gazy a její celkové rekonstrukci.

včera

Friedrich Merz (CDU)

Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení

Ambiciózní plán Francie a Německa na společnou stavbu stíhačky budoucnosti se ocitl na pokraji kolapsu. Projekt Future Combat Air System (FCAS), ke kterému se později přidalo i Španělsko, měl být symbolem evropské obranné jednoty. Místo toho se však v době rostoucí hrozby z Ruska stává ukázkou hlubokých neshod mezi Paříží a Berlínem, které nedokážou najít společnou řeč v otázce, kdo by měl celému podniku velet.

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k „velkému kompromisu“. V rozhovoru pro japonskou tiskovou agenturu Kyodo News uvedl, že Ukrajina by mohla souhlasit se zmrazením konfliktu na současných bojových liniích. Zdůraznil však, že země nehodlá přistupovat na neustálá ultimáta ze strany Ruska, které označil za agresora.

včera

Bývalý princ Andrew

Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?

Vyšetřovatelé z Thames Valley Police i během pátku pokračují v prohlídkách Royal Lodge, někdejšího sídla Andrewa Mountbatten-Windsora ve Windsor Great Parku. Andrew byl ve čtvrtek večer propuštěn z vazby na stanici v Norfolku, kde byl vyslýchán kvůli podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Bývalý princ veškerá obvinění z jakéhokoli pochybení i nadále důrazně odmítá.

včera

Andrej Babiš

50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka

Premiér Andrej Babiš představil aktualizovanou hospodářskou strategii s názvem „Česko: Země pro budoucnost 2.0“, která má vytyčit směr rozvoje země v nadcházejících letech. Za absolutní prioritu v rámci Evropské unie označil premiér boj za zásadní revizi systému emisních povolenek. Současný stav, kdy ceny povolenek ETS 1 výrazně převyšují původní odhady, nazval Babiš katastrofou, která podkopává konkurenceschopnost evropského průmyslu a stála českou ekonomiku již 160 miliard korun.

včera

Jeffrey Epstein

Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly

Zatčení bývalého britského prince Andrewa vneslo do veřejné debaty téma propastného rozdílu v tom, jak se k vyšetřování kauzy Jeffreyho Epsteina staví Evropa a jak Spojené státy. Zatímco na starém kontinentu začínají padat hlavy vlivných osobností, v USA zůstává jedinou odsouzenou osobou v celém případu Ghislaine Maxwellová, Epsteinova bývalá přítelkyně a komplicka.

včera

Íránské útočné drony Arash

Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA

Zatímco Spojené státy pokračují v masivním posilování svých vojenských kapacit na Blízkém východě, Írán podniká sérii kroků, kterými dává najevo svou připravenost na válku. Teherán se soustředí zejména na opevňování jaderných zařízení a obnovu kapacit pro výrobu raket, které byly poškozeny během dřívějších střetů. Napětí roste i přes probíhající diplomatické pokusy o urovnání sporu.

včera

Pentagon

Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila odvetnými opatřeními vůči evropským zemím v případě, že Evropská unie začne při přezbrojování kontinentu upřednostňovat domácí výrobce zbraní. Pentagon důrazně odmítl jakékoli snahy Bruselu omezit přístup amerických zbrojařských firem na evropský trh. Podle Washingtonu by takový krok vyvolal reciproční reakci, která by mohla poškodit evropské společnosti působící ve Spojených státech.

včera

Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní

Americký prezident Donald Trump oznámil, že během následujících deseti dnů se ukáže, zda se Spojeným státům podaří uzavřít novou jadernou dohodu s Íránem. Prohlásil to na ustavujícím zasedání své Rady míru ve Washingtonu. Zdůraznil přitom, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň a varoval, že pokud bude Teherán i nadále ohrožovat regionální stabilitu, dojde k „nepříjemným věcem“.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy