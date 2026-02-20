Slováci mohou po Pekingu získat další olympijskou hokejovou medaili. Poperou se o ni i USA a Finsko

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinálové fáze. V ní se kromě Kanaďanů, kteří přešli ve čtvrtfinále přes českou reprezentaci, představí i Američané, Finové a Slováci. Zatímco Američané přešli přes Švédy, které porazili 2:1 v prodloužení, extra čas rozhodl i čtvrtfinálový duel Švýcarů s Finy, kterým se povedlo nakonec z 0:2 otočit na 3:2 dokázali tak, že i v hokeji existuje tzv. „Csaplárova past“. Nejjednodušší cestu do semifinále měli Slováci, kteří i v této fázi turnaje pokračují ve svém výtečném hokeji a vcelku jasně tak přehráli Němce 6:2. Nadále tak tedy mohou po bronzovém Pekingu snít o své druhé hokejové olympijské medaili v řadě.
Duel našich dvou geografických sousedů začal opatrně, vždyť v prvních osmi minutách hry nebyla k vidění žádná výraznější akce a máloco tehdy nasvědčovalo tomu, že by se to mělo v nejbližších minutách rozjet ve velkém slovenském stylu. První akce při na řadu právě až v osmé minutě a měli ji na svědomí Němci, když Stützle dostal do dobré střelecké pozice Seider, jehož střelu z mezikruží ale nakonec gólman Hlavaj zneškodnil. Na druhé straně zasahoval Grubauer, když při slovenské přesilovce Hudáček nahrál na pravý kruh Slafkovskému, proti jehož zakončení se stihl německý gólman přesunout. Ani Němci neuspěli při početní výhodě poté, co se Peterkovi nepodařilo dostat puk do odkryté branky, jelikož mu v tom zabránila na poslední chvíli Čerešňákova hokejka. Slováci nakonec ke svým sedmnácti střelám za první třetinu přeci jenom přidali i gól, když v 19. minutě Černákovu ránu od modré před Grubauerem stačil tečovat Regenda a ten se tak mohl radovat ze své první přesné trefy na tomto turnaji, 1:0 pro Slovensko.
Slovenským fanouškům rozhodně muselo zatrnout ve 24. minutě, kdy byl na chvíli ze hry vyřazen poté, co po souboji se Seiderem padl hlavou na mantinel. Mezitím ale přišel lék v podobě dvou slovenských branek. Nejprve vstřelil branku na 2:0 Kelemen poté, co obral o kotouč Kälbleho. Tuto akci nakonec bekhendově zakončil. Gólman Hlavaj potom podržel Slováky Michaelisově střele z dorážky, 33 vteřin po druhém slovenském gól tu byl gól třetí. Okuliar si vyměnil puk s Hudáčkem a v následném brejku všechno zakončil forhendem. Němci si následně sice vzali oddechový čas, ale čtvrté slovenské brance tím stejně nezabránili. Konkrétně se tak stalo v polovině zápasu, kdy se trefil Dvorský z levého kruhu přesně do horního růžku. Pětatřicátá minuta přinesla konečně německou radost, z mezikruží po Draisaitlově pasu Reichel, 4:1. Role si oba hokejisté těsně pauzou ještě vyměnili, ale Hlavaj tentokrát tuto akci vychytal.
V úvodu třetí třetiny Slováci zase Němcům odskočili na čtyřbrankový rozdíl, když nejprve střílel Koch, aby se puk odrazil mezi kruhy k Regendovi a ten už neomylně zamířil k levé tyči, 5:1. Pak měl blízko ke zvýšení Reichel, ale proti Hlavajovi neuspěl. Ve 49. minutě, kdy oba týmy byly na kluzišti po čtyřech, Seider trefil levou tyčku, o minutu později už ale Tiffels snížil na 2:5. Další minutu na to mohl zpečetit hattrick Regenda, na druhé straně nesnížil z dorážky Peterka. V 57. minutě tak uzavřel gólový účet tohoto zápasu střelou do prázdné branky slovenský kapitán Tatar, 6:2.
Finové obratem vystavili Švýcarům stopku
Hokejisté Finska mohli mít daleko klidnější cestu k postupu mezi nejlepší čtyři, kdyby dokázali využít v úvodu svoji přesilovku, která přišla na řadu už po čtyřech minutách hry. Jakkoli toho ale Švýcaři v první třetině směrem dopředu příliš nepředvedli, efektivita přeci jenom byla na jejich straně. Nejprve v 15. minutě za svou brankou chyboval gólman Saros, když rozehrál přesně na hokejku Jägera, který pak předal hrací předmět Riatovi a ten se z úhlu do odkryté branky už trefil, 1:0 pro Švýcary. Pak se z vrcholků kruhů nádherně trefil Niederreiter a už to bylo 2:0.
Po první obrátce sáhli Finové k pečlivému bránění svého dvoubrankového vedení a i když si za druhé dějství Seveřané připsali hned šestnáct střel, o žádnou větší možnost se nejednalo. Za zmínku snad stojí šance ve 27. minutě, kdy si Aho nepřišel na Genoniho.
Podobně plynule ubíhal zápas ke svému závěru až do 48. minuty, kdy začal narůstat finský tlak. Nejprve Heiskanen v přesilovce trefil jen boční síť. Pak mohl uklidnit Švýcary Schmid, v 54. minutě ale přišel nakonec první zasloužený finský úspěch. Trefa Aha Švýcary naprosto ohromil. Byli to totiž v závěru jen Finové, kteří měli převahu na kluzišti – Hintz nejprve trefil horní tyčku, ve své příležitosti neuspěl Kakko, netrefil se ani Granlund, proti kterému zázračně vyrážečkou zasáhl Genoni. Dvě a půl minuty před sirénou sáhli Finové ke hře v šesti bez gólmana, čehož dokázali využít 72 vteřin před koncem, když Heiskanenovu střelu nasměroval do své vlastní branky svou hokejkou bránící Siegenthaler, 2:2.
Rozhodnout tak muselo prodloužení, v němž celý zápas ukončila akce, kterou načal Lundell najitím cesty mezi obránci, aby pak puk předal Lehkonenovi a ten se před Genonim nemýlil, 3:2 pro Finsko.
Po úspěšném prodloužení si o olympijské medaile zahrají i úřadující mistři světa z USA
Poslední olympijské čtvrtfinále mezi USA a Švédskem nabídlo v úvodu svižný hokej, avšak bez výraznějších šancí. Skóre se neměnilo ani při americké přesilovce, Markström ve švédské svatyni si jen během první třetiny zapsal deset zákroků. Ani americký muž s maskou Hellebuyck se tehdy nenudil, neboť zasahoval pro změnu hned jedenáctkrát.
Na první velkou příležitost se tak v tomto zápase muselo čekat až do 29. minuty, kdy Bodly ze strany nalezl z druhé vlny najíždějícího Guentzela, proti němuž se snažil všemožně bránit Kempe, ale střele nezabránil. Naštěstí pro Švédy ale měli v brance Markströma. Ten už byl však krátký na nadcházející střelu Jacka Hughese tečovanou Larkinem, 1:0 pro USA.
Na začátku třetí třetiny se snažil na svého bratra navázat Quinn Hughes, přičemž z následné dorážky neuspěl Eichel. Seveřané pak hráli početní výhodu, Trocheckovo vyloučení ale nevyužili, i když Eriksson Ek k tomu měl po Raymondově střele velmi blízko. V 58. minutě Kempe trefil pro změnu tyčku, ale za chvíli se přeci jenom žlutomodří dočkali. Opět byl u toho Raymond, jenž tentokrát přihrál Zibanejadovi a právě ten poslal zápas do prodloužení.
V něm však byli daleko odvážnější zámořští hokejisté a proto to také byli oni, kteří ho zakončili zásluhou Hughese a jeho přesnou střelou z mezikruží.
Konečné výsledky zápasů hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (18.2.2026):
Čtvrtfinále:
Slovensko – Německo 6:2 (1:0, 3:1 2:1)
Branky a nahrávky: 19. Regenda (Černák, Fehérváry), 25. Kelemen (Regenda), 25. Okuliar (L. Hudáček, Dvorský), 31. Dvorský (Okuliar, P. Koch), 41. Regenda (P. Koch, M. Pospíšil), 57. Tatar (Ružička, Slafkovský) – 35. L. Reichel (Draisaitl), 50. Tiffels (L. Reichel, M. Müller). Rozhodčí: O'Rourke (Kan.), Rehman (USA) – Ankerstjerne (Dán.), MacPherson (Kan.). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 9532
Slovensko: Hlavaj – Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Slafkovský, Ružička, Tatar – Regenda, M. Pospíšil, Kelemen – L. Hudáček, Dvorský, Okuliar – Cehlárik, M. Sukeľ, Liška – Cingel. Trenér: Országh
Německo: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, L. Reichel – Peterka, Stützle, Samanski – Michaelis, Kahun, Tuomie – Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis
Finsko – Švýcarsko 3:2 v prodl. (0:2, 0:0, 2:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 54. Aho (Luostarinen, Lindell), 59. Heiskanen (Hintz, Rantanen), 64. Lehkonen (Lundell, Lindell) – 15. Riat (Jäger), 16. Niederreiter (Suter, Kurashev). Rozhodčí: Campbell, Dwyer (oba Kan.) – Daisy (USA), Suchánek (ČR). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3090
Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, O. Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Mikael Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen. Trenér: Pennanen
Švýcarsko: Genoni – Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Marti, Glauser, Fora – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak. Trenér: Fischer
USA – Švédsko 2:1 v prodloužení (0:0, 1:0, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 32. D. Larkin (J. Hughes, Q. Hughes), 64. Q. Hughes (Boldy, Matthews) – 59. Zibanejad (Raymond, Landeskog). Rozhodčí: Furlatt, McCauley – Cherrey (všichni Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 11 097
USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, Keller – J. Hughes, Nelson, Miller – Trocheck. Trenér: Sullivan
Švédsko: Markström – Ekman-Larsson, H. Lindholm, Dahlin, Forsling, E. Karlsson, Broberg – W. Nylander, Eriksson Ek, A. Kempe – Raymond, Zibanejad, Landeskog – Rakell, E. Pettersson, F. Forsberg – E. Lindholm, Wennberg, Holmberg – od 41. navíc Bratt. Trenér: Hallam
