„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni

Po verdiktu Nejvyššího soudu USA, který označil plošná cla prezidenta Donalda Trumpa za nezákonná, oznámil Bílý dům konání mimořádné tiskové konference. Trump se podle zdrojů z jeho okolí po zjištění výsledku velmi rozhněval. Tisková mluvčí Karoline Leavitt potvrdila, že prezident předstoupí před novináře ve 12:45 místního času, aby se k situaci vyjádřil a nastínil další kroky své administrativy.
Rozhodnutí soudu vyvolalo vlnu nadšených reakcí mezi předními demokraty i některými republikány. Bývalý viceprezident Mike Pence označil verdikt za vítězství amerického lidu a triumf principu dělby moci. Na sociální síti X zdůraznil, že ústava svěřuje pravomoc danit Kongresu, nikoli prezidentovi, a dodal, že cla ve skutečnosti platí americké rodiny a firmy, nikoliv cizí státy.
Lídři demokratů v Kongresu, Chuck Schumer a Hakeem Jeffries, rovněž nešetřili chválou na adresu Nejvyššího soudu. Jeffries označil zrušení „škodlivých Trumpových cel“ za drtivou porážku pro „všehoschopného krále“. Schumer zase uvedl, že jde o výhru pro peněženky spotřebitelů, protože Trumpova „chaotická a nezákonná celní daň“ pouze zdražovala život, ždímala farmáře a destabilizovala trhy.
K situaci se velmi ostře vyjádřil kalifornský guvernér Gavin Newsom, jehož stát byl prvním, který cla u soudu napadl. Newsom vyzval Trumpovu administrativu k okamžitému vrácení všech vybraných peněz, a to i s úroky. Cla označil za nezákonné vydírání pracujících rodin a poškozování letitých mezinárodních spojenectví. „Je čas zaplatit, Donalde,“ vzkázal guvernér prezidentovi.
Velkou pozornost vzbudil také doplňující komentář konzervativního soudce Neila Gorsuche, který se přidal k většinovému verdiktu proti Trumpovi. Gorsuch ve svém stanovisku apeloval na návrat ke standardnímu legislativnímu procesu. Uznal sice, že tvorba zákonů v Kongresu je složitá a pomalá, ale zdůraznil, že právě to byl záměr otců zakladatelů, aby moc nebyla v rukou jednoho muže či frakce.
Gorsuch dále upozornil, že zákony schválené Kongresem jsou trvalejší a předvídatelnější pro běžné lidi. Kritizoval tak Trumpův styl vládnutí, kdy se celní pravidla často měnila ze dne na den nebo i z hodiny na hodinu, což znemožňovalo jakékoliv plánování. Podle soudce historická zkušenost ukazuje, že i ti, kteří jsou dnešním výsledkem zklamáni, v budoucnu ocení legislativní proces jako pevnou hráz svobody.
Očekávaná tisková konference v Bílém domě bude pravděpodobně jedním z nejdůležitějších vystoupení v Trumpově druhém funkčním období. Prezident se bude muset vypořádat s faktem, že jeho vlajková loď ekonomické politiky byla potopena soudem, do kterého sám jmenoval většinu soudců.
Související
Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla
Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní
Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , Mike Pence
Aktuálně se děje
před 26 minutami
„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni
před 1 hodinou
Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla
před 2 hodinami
Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů
před 2 hodinami
Hamás volí nového vůdce. Hlasuje se v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i v zahraničí
před 3 hodinami
Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení
před 5 hodinami
Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu
před 5 hodinami
Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?
před 6 hodinami
50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka
před 7 hodinami
Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly
před 7 hodinami
Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA
před 8 hodinami
Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní
před 9 hodinami
Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní
před 10 hodinami
Británií hýbe největší skandál od smrti Diany. Král se od svého bratra distancoval
před 11 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Srážky změní skupenství
včera
Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje
včera
Muž mohl mít na svědomí tři životy. Napadl taxikářku, pak se srazil s autem
včera
Estébáci pronásledovali herce Töpfera. Policie je po letech obvinila
včera
Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák
včera
Policie obvinila dva lidi z týrání zvířat v Litoměřicích
včera
Zemřel Jim Čert, hudebník s komplikovanou minulostí
Českou hudební scénu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 69 let zemřel svérázný zpěvák a akordeonista Jim Čert, vlastním jménem František Horáček.
Zdroj: Jan Hrabě