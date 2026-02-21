Britové chtějí zařídit, aby se Andrew za žádných okolností nestal králem

Britská vláda uvažuje o odstranění bývalého prince Andrewa z linie nástupnictví na trůn, aby se za žádných okolností nemohl stát králem. Ministr obrany Luke Pollard řekl, že je správné to udělat, a to bez ohledu na závěry probíhajícího policejního vyšetřování.
Pollard pro jednu z rozhlasových stanic BBC řekl, že vláda na věci spolupracuje s Buckinghamským palácem. Ministr považuje odstranění bývalého prince z nástupnické linie za správnou věc, která se však má podle jeho názoru stát až ve chvíli, kdy bude uzavřeno policejní vyšetřování.
Odstranění Andrewa z linie by musel posvětit britský parlament i král Karel III. Podporu by muselo vyjádřit i 14 států Commonwealthu, včetně Kanady, Austrálie, Jamajky nebo Nového Zélandu. Naposledy se něco takového stalo v roce 1936, kdy z nástupnické linie zmizel bývalý král Eduard VIII.
Případ bývalého prince Andrewa je v gesci policejního sboru Thames Valley Police, který ve čtvrtek večer poskytl aktuální informace ohledně vyšetřování trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.
"Ve čtvrtek jsme v Norfolku zatkli muže pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Zatčený muž byl nyní propuštěn, ale vyšetřování nadále pokračuje. Můžeme také potvrdit, že naše prohlídky v Norfolku byly již ukončeny," uvedl příslušný policejní sbor podle britské stanice BBC.
Podle BBC v okamžiku zveřejnění policejní zprávy nadále probíhaly domovní prohlídky v hrabství Berkshire. Policie uvedla, že v tuto chvíli nebude vydávat žádná další prohlášení.
Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě.
Zdroj: Libor Novák