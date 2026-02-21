Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz

Ostře sledovaný hokejový turnaj na letošních zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo dospěl do medailových bojů a po pátečních semifinálových zápasech je jasné, že v neděli se završí tyto hry očekávaným zámořským finále Kanada proti USA. Kanaďané ve svém semifinále zamezili v cestě do finále Finům, ačkoliv Seveřané byli prvním týmem na turnaji, kteří vedli nad favority s javorovými listy o dvě branky. Nakonec ale došlo k otočce z 0:2 na 3:2, přičemž obrat Kanada dokonala 36 vteřin před koncem. Američané měli své semifinále přeci jenom o něco jednodušší, když ve druhé třetině se Slovenskem ve svém vedení dokázali odskočit už na 5:0, aby nakonec nad našimi východními sousedy vyhráli 6:2.
Pro Finy byl průběh jejich semifinále s největším favoritem turnaje zpočátku velmi nadějný, jelikož jako jedinému celku na olympiádě se jim povedlo v zápase nad Kanadou vést o dvě branky. To proto, že nejprve skóre otevřel bleskurychle využitou přesilovou hru, když po buly, které vyhrál Aho, pálil nechytatelně Rantanen, 1:0 pro Finsko. I druhý gól Seveřanů dali při nestandardním počtu hráčů na ledě, tentokrát totiž ve čtyřech hráli sami Finové. I přesto ale dokázal svou přihrávkou Armii vyslat do brejku Haulau a ten tak navýšil skóre bekhendovým blafákem, 2:0.
Čekalo se to s favoritem, který takovou situaci na tomto turnaji ještě nezažil, udělá, ale veškeré spekulace utnul ve 35. minutě Reinhart, jenž svou tečí v jedné z kanadských přesilovek tak načal cestu za obratem, 2:1 pro Finsko. K následnému obratu přispěl mimo jiné i svými dvěma asistencemi Connor McDavid, jenž se stal kapitánem týmu poté, co minimálně pro tento zápas nemohl favorit počítat se Sidneym Crosbym, zraněným ze čtvrtfinálového zápasu s Českem.
Kanaďané předvedli skutečně ohromující závěr zápasu. Nejprve v polovině třetí třetiny rozjeli soustavný tlak na Finsko, což tak nakonec vyvrcholilo v 51. minutě tvrdým přesným zakončením Theodorea, 2:2. Zbytek zápasu byl ve znamení neskutečné územní kanadské převahy a když pak dvě a půl minuty dostali zámořští hokejisté výhodu přesilové hry, o což se za Kanadu postaral MacKinnon, právě tento faulovaný hráč pak tuto přesilovku pouhé dvě vteřiny před jejím vypršením využil. Na výsledku 3:2 pro Kanadu už se pak nestihlo nic změnit, i když se Finové snažili ve zbývajících 36 sekundách zápasu všemožně snažili, ale marně.
Na své Nagano si Slováci musejí ještě počkat. S USA prohráli jasně 2:6
Před svým semifinále Slovensko hojně hovořilo o tom, že by Milán mohl být pro ně jejich Naganem s odkazem na dosud senzační triumf českých hokejistů na olympiádě v roce 1998, kde se poprvé taktéž představili hráči z NHL. Jenže cílem Slováků pro zápas s USA bylo jistě rychle neinkasovat, což se jim však splnit nepodařilo. Po pěti minutách hry totiž z levého kruhu vystřelil Larkin, na což gólman Hlavaj nedokázal zareagovat, 1:0 pro USA. Slováci postupem času poznávali sílu Američanů, třeba Miller byl následně blízko k navýšení skóre, ale i když byl ve své šanci sám před slovenským brankářem, branka z toho nebyla. Poté byli Američané hned dvakrát v oslabení a zatímco sami v nich neinkasovali, ve své první přesilovce sami naopak skórovali. Ve 20. minutě ji už po 17 vteřinách využil Thompson svou střelou z levého kruhu do bližšího horního rohu slovenské svatyně, 2:0 pro USA.
Rozhodující pasáž zápasu nastala po uběhnutí první půlhodiny hry, když nejdříve nebyl sice gól Boldyho po Guentzelově přihrávce uznán kvůli kopnutí do puku bruslí, o minutu později už ale hokejisté USA dali regulérní třetí branku, když Jack Hughes kličkou obehrál Tatara a pak z levého kruhu vypálil přesně do levného horního růžku. Od tohoto momentu uběhlo pouhých 19 vteřin, kdy se jiný sourozenec z druhé americké bratrské dvojice Brady Tkachuk, který od zadního mantinelu našel Eichela, ten nechtěl zakončovat z forhendu, ale z bekhendu a poté si puk našteloval tak, jak chtěl, překonal Hlavaje, 4:0. To už bylo ve většině průběhu turnaje jinak výtečně chytajícího brankáře Hlavaje moc a přepustil místo v brance Škorvánkovi.
Ten tak byl už u momentu, kdy se Slovákům, kteří už třetí třetinu pouze brali jako trénink na sobotní duel o bronz, povedlo snížit poté, co ve 45. minutě gólman Helleybuck chyboval i kvůli svému postavení v brance a toho dokázal využít Slafkovský, 5:1. Brady Tkachak pak ztroskotal na Škorvánkovi, v 51. minutě ale už byl na bekhend tohoto amerického hráče krátký, když se mu opět povedlo uniknout slovenské defenzivě, 6:1. V 54. minutě nakonec na konečných 2:6 ze slovenského pohledu upravil svým forhendem Regenda.
Konečné výsledky zápasů hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (20.2.2026):
Semifinále:
Kanada – Finsko 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 35. Reinhart (C. Makar, McDavid), 51. Theodore (Sanheim, Wilson), 60. MacKinnon (McDavid, Celebrini) – 17. Rantanen (Aho), 24. Haula (Armia).
Rozhodčí: Furlatt, O’Rourke (oba Kan.) – Ankerstjerne (Dán.), Daisy (USA). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 11 155
Kanada: Binnington – C. Makar, D. Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore – Wilson, McDavid, Celebrini – Horvat, MacKinnon, Jarvis – Mark Stone, Suzuki, Marner – Marchand, Bennett, Hagel – Reinhart. Trenér: Cooper
Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, O. Määttä, Jokiharju – Rantanen, Aho, Lehkonen – Teräväinen, Hintz, Mikael Granlund – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Kiviranta. Trenér: Pennanen
USA – Slovensko 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 5. D. Larkin (Werenski, T. Thompson), 20. T. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 33. J. Hughes (Werenski), 33. Eichel (B. Tkachuk, M. Tkachuk), 39. J. Hughes (Werenski, Boldy), 51. B. Tkachuk (Trocheck, Hanifin) – 45. Slafkovský (Ružička, Fehérváry), 54. Regenda (Kelemen, Fehérváry). Rozhodčí: Deyer (Kan.), Rooney (USA) – Cherrey (Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 5:5, navíc B. Tkachuk, M. Tkachuk – Černák všichni 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 11 240
USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, J. Hughes – Trocheck, Nelson, Miller – C. Keller. Trenér: Sullivan
Slovensko: Hlavaj (33. Škorvánek) – Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, M. Pospíšil, Kelemen – L. Hudáček, Dvorský, Okuliar – M. Sukeľ, Takáč, Liška – Cingel. Trenér: Országh
