Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz

David Holub

21. února 2026 12:48

Olympijský hokejový stadion v Miláně
Olympijský hokejový stadion v Miláně Foto: Leontýna Frýbová / INCORP images

Ostře sledovaný hokejový turnaj na letošních zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo dospěl do medailových bojů a po pátečních semifinálových zápasech je jasné, že v neděli se završí tyto hry očekávaným zámořským finále Kanada proti USA. Kanaďané ve svém semifinále zamezili v cestě do finále Finům, ačkoliv Seveřané byli prvním týmem na turnaji, kteří vedli nad favority s javorovými listy o dvě branky. Nakonec ale došlo k otočce z 0:2 na 3:2, přičemž obrat Kanada dokonala 36 vteřin před koncem. Američané měli své semifinále přeci jenom o něco jednodušší, když ve druhé třetině se Slovenskem ve svém vedení dokázali odskočit už na 5:0, aby nakonec nad našimi východními sousedy vyhráli 6:2.

Pro Finy byl průběh jejich semifinále s největším favoritem turnaje zpočátku velmi nadějný, jelikož jako jedinému celku na olympiádě se jim povedlo v zápase nad Kanadou vést o dvě branky. To proto, že nejprve skóre otevřel bleskurychle využitou přesilovou hru, když po buly, které vyhrál Aho, pálil nechytatelně Rantanen, 1:0 pro Finsko. I druhý gól Seveřanů dali při nestandardním počtu hráčů na ledě, tentokrát totiž ve čtyřech hráli sami Finové. I přesto ale dokázal svou přihrávkou Armii vyslat do brejku Haulau a ten tak navýšil skóre bekhendovým blafákem, 2:0.

Čekalo se to s favoritem, který takovou situaci na tomto turnaji ještě nezažil, udělá, ale veškeré spekulace utnul ve 35. minutě Reinhart, jenž svou tečí v jedné z kanadských přesilovek tak načal cestu za obratem, 2:1 pro Finsko. K následnému obratu přispěl mimo jiné i svými dvěma asistencemi Connor McDavid, jenž se stal kapitánem týmu poté, co minimálně pro tento zápas nemohl favorit počítat se Sidneym Crosbym, zraněným ze čtvrtfinálového zápasu s Českem.

Kanaďané předvedli skutečně ohromující závěr zápasu. Nejprve v polovině třetí třetiny rozjeli soustavný tlak na Finsko, což tak nakonec vyvrcholilo v 51. minutě tvrdým přesným zakončením Theodorea, 2:2. Zbytek zápasu byl ve znamení neskutečné územní kanadské převahy a když pak dvě a půl minuty dostali zámořští hokejisté výhodu přesilové hry, o což se za Kanadu postaral MacKinnon, právě tento faulovaný hráč pak tuto přesilovku pouhé dvě vteřiny před jejím vypršením využil. Na výsledku 3:2 pro Kanadu už se pak nestihlo nic změnit, i když se Finové snažili ve zbývajících 36 sekundách zápasu všemožně snažili, ale marně.

Na své Nagano si Slováci musejí ještě počkat. S USA prohráli jasně 2:6

Před svým semifinále Slovensko hojně hovořilo o tom, že by Milán mohl být pro ně jejich Naganem s odkazem na dosud senzační triumf českých hokejistů na olympiádě v roce 1998, kde se poprvé taktéž představili hráči z NHL. Jenže cílem Slováků pro zápas s USA bylo jistě rychle neinkasovat, což se jim však splnit nepodařilo. Po pěti minutách hry totiž z levého kruhu vystřelil Larkin, na což gólman Hlavaj nedokázal zareagovat, 1:0 pro USA. Slováci postupem času poznávali sílu Američanů, třeba Miller byl následně blízko k navýšení skóre, ale i když byl ve své šanci sám před slovenským brankářem, branka z toho nebyla. Poté byli Američané hned dvakrát v oslabení a zatímco sami v nich neinkasovali, ve své první přesilovce sami naopak skórovali. Ve 20. minutě ji už po 17 vteřinách využil Thompson svou střelou z levého kruhu do bližšího horního rohu slovenské svatyně, 2:0 pro USA.

Rozhodující pasáž zápasu nastala po uběhnutí první půlhodiny hry, když nejdříve nebyl sice gól Boldyho po Guentzelově přihrávce uznán kvůli kopnutí do puku bruslí, o minutu později už ale hokejisté USA dali regulérní třetí branku, když Jack Hughes kličkou obehrál Tatara a pak z levého kruhu vypálil přesně do levného horního růžku. Od tohoto momentu uběhlo pouhých 19 vteřin, kdy se jiný sourozenec z druhé americké bratrské dvojice Brady Tkachuk, který od zadního mantinelu našel Eichela, ten nechtěl zakončovat z forhendu, ale z bekhendu a poté si puk našteloval tak, jak chtěl, překonal Hlavaje, 4:0. To už bylo ve většině průběhu turnaje jinak výtečně chytajícího brankáře Hlavaje moc a přepustil místo v brance Škorvánkovi.

Ten tak byl už u momentu, kdy se Slovákům, kteří už třetí třetinu pouze brali jako trénink na sobotní duel o bronz, povedlo snížit poté, co ve 45. minutě gólman Helleybuck chyboval i kvůli svému postavení v brance a toho dokázal využít Slafkovský, 5:1. Brady Tkachak pak ztroskotal na Škorvánkovi, v 51. minutě ale už byl na bekhend tohoto amerického hráče krátký, když se mu opět povedlo uniknout slovenské defenzivě, 6:1. V 54. minutě nakonec na konečných 2:6 ze slovenského pohledu upravil svým forhendem Regenda.

Konečné výsledky zápasů hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (20.2.2026):

Semifinále:

Kanada – Finsko 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 35. Reinhart (C. Makar, McDavid), 51. Theodore (Sanheim, Wilson), 60. MacKinnon (McDavid, Celebrini) – 17. Rantanen (Aho), 24. Haula (Armia).
Rozhodčí: Furlatt, O’Rourke (oba Kan.) – Ankerstjerne (Dán.), Daisy (USA). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 11 155

Kanada: Binnington – C. Makar, D. Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore – Wilson, McDavid, Celebrini – Horvat, MacKinnon, Jarvis – Mark Stone, Suzuki, Marner – Marchand, Bennett, Hagel – Reinhart. Trenér: Cooper

Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, O. Määttä, Jokiharju – Rantanen, Aho, Lehkonen – Teräväinen, Hintz, Mikael Granlund – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Kiviranta. Trenér: Pennanen

USA – Slovensko 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 5. D. Larkin (Werenski, T. Thompson), 20. T. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 33. J. Hughes (Werenski), 33. Eichel (B. Tkachuk, M. Tkachuk), 39. J. Hughes (Werenski, Boldy), 51. B. Tkachuk (Trocheck, Hanifin) – 45. Slafkovský (Ružička, Fehérváry), 54. Regenda (Kelemen, Fehérváry). Rozhodčí: Deyer (Kan.), Rooney (USA) – Cherrey (Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 5:5, navíc B. Tkachuk, M. Tkachuk – Černák všichni 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 11 240

USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, J. Hughes – Trocheck, Nelson, Miller – C. Keller. Trenér: Sullivan

Slovensko: Hlavaj (33. Škorvánek) – Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, M. Pospíšil, Kelemen – L. Hudáček, Dvorský, Okuliar – M. Sukeľ, Takáč, Liška – Cingel. Trenér: Országh

včera

Slováci mohou po Pekingu získat další olympijskou hokejovou medaili. Poperou se o ni i USA a Finsko

Související

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek byl na patnáctistovce tentokrát daleko za nejlepšími

Po stříbru na pětikilometrové trati a zlatu na desetikilometrové trati se ve čtvrtek v rámci letošních zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo se čekalo, co předvede na nejkratší a zároveň své nejméně oblíbené trati, na které se na olympiádě ukázal, a to na 1500 metrů. Před tímto závodem probleskla zpráva o tom, že po Martině Sáblíkové i Nikole Zdráhalové se i on nachladil, bolelo ho v krku a měl problém s dýcháním. Možná i proto skončil na této distanci až šestnáctý, i když on sám o nemoci po závodě nemluvil, naopak byl ke svému výkonu kritický.
Michal Krčmář

Krčmář ve svém posledním olympijském závodě senzačně bojoval o medaili. Masák ovládl Nor

Zřejmě jel svůj poslední olympijský závod kariéry a byl to od něj výkon jako hrom. Nechybělo mnoho a klidně mohl senzačně získat i medaili. Řeč je o pětatřicetiletém velezkušeném českém biatlonistovi Michalu Krčmářovi, který skutečně sahal po cenném kovu v závodě s hromadným startem, ale poté, co všechny své předešlé střelecké položky obstojně zvládl, tu závěrečnou vestoje nezvládl a po čtyřech chybách o tuto šanci přišel. Jak ho ale známe, až do konce bojoval o co nejlepší výsledek a díky typickému mohutnému finiši dojel pro výtečné šesté místo. Jak je to na této olympiádě v biatlonu zvykem, na stupních vítězů byly k vidění jen norská a francouzská vlaječka.

Více souvisejících

Olympijské hry 2026 hokej

Aktuálně se děje

před 45 minutami

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz

Ostře sledovaný hokejový turnaj na letošních zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo dospěl do medailových bojů a po pátečních semifinálových zápasech je jasné, že v neděli se završí tyto hry očekávaným zámořským finále Kanada proti USA. Kanaďané ve svém semifinále zamezili v cestě do finále Finům, ačkoliv Seveřané byli prvním týmem na turnaji, kteří vedli nad favority s javorovými listy o dvě branky. Nakonec ale došlo k otočce z 0:2 na 3:2, přičemž obrat Kanada dokonala 36 vteřin před koncem. Američané měli své semifinále přeci jenom o něco jednodušší, když ve druhé třetině se Slovenskem ve svém vedení dokázali odskočit už na 5:0, aby nakonec nad našimi východními sousedy vyhráli 6:2.

před 1 hodinou

Ilustrační fotografie.

Počasí se mění. Hrozí ledovka a povodně, varují meteorologové

Počasí v Česku se o víkendu mění, ale bez výstrah meteorologů se ani tak neobejde. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozornil, že v neděli hrozí na části území ledovka. Meteorologové také očekávají oblevu a vzestup hladin některých vodních toků. 

před 1 hodinou

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek byl na patnáctistovce tentokrát daleko za nejlepšími

Po stříbru na pětikilometrové trati a zlatu na desetikilometrové trati se ve čtvrtek v rámci letošních zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo se čekalo, co předvede na nejkratší a zároveň své nejméně oblíbené trati, na které se na olympiádě ukázal, a to na 1500 metrů. Před tímto závodem probleskla zpráva o tom, že po Martině Sáblíkové i Nikole Zdráhalové se i on nachladil, bolelo ho v krku a měl problém s dýcháním. Možná i proto skončil na této distanci až šestnáctý, i když on sám o nemoci po závodě nemluvil, naopak byl ke svému výkonu kritický.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

ANO by vyhrálo sněmovní volby. Motoristům už šlape na paty hejtman Kuba

Jen pět uskupení by se teď dostalo do Poslanecké sněmovny, ukazuje průzkum agentury NMS pro web novinky.cz. Zvítězilo by hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, jemuž by dala hlas téměř třetina voličů. Těsně pod pětiprocentní hranicí by skončilo hnutí Naše Česko, nový subjekt vedený jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. 

před 4 hodinami

Michal Krčmář

Krčmář ve svém posledním olympijském závodě senzačně bojoval o medaili. Masák ovládl Nor

Zřejmě jel svůj poslední olympijský závod kariéry a byl to od něj výkon jako hrom. Nechybělo mnoho a klidně mohl senzačně získat i medaili. Řeč je o pětatřicetiletém velezkušeném českém biatlonistovi Michalu Krčmářovi, který skutečně sahal po cenném kovu v závodě s hromadným startem, ale poté, co všechny své předešlé střelecké položky obstojně zvládl, tu závěrečnou vestoje nezvládl a po čtyřech chybách o tuto šanci přišel. Jak ho ale známe, až do konce bojoval o co nejlepší výsledek a díky typickému mohutnému finiši dojel pro výtečné šesté místo. Jak je to na této olympiádě v biatlonu zvykem, na stupních vítězů byly k vidění jen norská a francouzská vlaječka.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Mikaela Shiffrinová

Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou

Ve středu dalším dnem pokračovaly zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo a opět přinesly řadu příběhů. V ženském slalomu se podařilo Američance Mikaele Shiffrinové prolomit olympijské prokletí trvající od Pekingu 2022 a konečně získala zlatou olympijskou medaili ze své královské disciplíny, tedy ze slalomu. V něm se neztratila ani česká reprezentantka Martina Dubovská, jež po své druhé jízdě chvíli figurovala na druhém místě. Nakonec skončila na 18. pozici. Stejně tak se to dá říct i o mužském sprintu dvojic volnou technikou české dvojice Jiří Tuž-Michal Novák. Ti totiž v závodě skončili na velice slušném osmém místě. Není překvapením, že sprint dvojic ovládli Norové i s Johannesem Klaebem, který získal již desáté olympijské zlato. Český mužský curlingový tým Lukáše Klímy pak navázal na výhru s Německem další výhrou nad Čínou.

před 6 hodinami

včera

Dovoz a vývoz zboží

Co v praxi změní soudní rozhodnutí o zrušení cel? Návrat do normálu se ani zdaleka nekoná

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které zrušilo pravomoc prezidenta Donalda Trumpa uvalovat cla na základě zákona o nouzových stavech (IEEPA), otřáslo světovým obchodním řádem. Trump, který není zvyklý na odpor, čelí situaci, kdy jeho strategie postavená na recipročních a cílených clech narazila na ústavní bariéru. Ačkoli loňský dubnový „Den osvobození“ přinesl vlnu agresivního zdanění dovozu, soudní verdikt nyní tyto základy rozmetal a vyvolal otázky, zda se obchod vrátí do starých kolejí.

včera

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Slováci mohou po Pekingu získat další olympijskou hokejovou medaili. Poperou se o ni i USA a Finsko

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinálové fáze. V ní se kromě Kanaďanů, kteří přešli ve čtvrtfinále přes českou reprezentaci, představí i Američané, Finové a Slováci. Zatímco Američané přešli přes Švédy, které porazili 2:1 v prodloužení, extra čas rozhodl i čtvrtfinálový duel Švýcarů s Finy, kterým se povedlo nakonec z 0:2 otočit na 3:2 dokázali tak, že i v hokeji existuje tzv. „Csaplárova past“. Nejjednodušší cestu do semifinále měli Slováci, kteří i v této fázi turnaje pokračují ve svém výtečném hokeji a vcelku jasně tak přehráli Němce 6:2. Nadále tak tedy mohou po bronzovém Pekingu snít o své druhé hokejové olympijské medaili v řadě.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Původní cla platí, oznámil Trump a obratem zavedl další. Soudce označil za hlupáky

Americký prezident Donald Trump vystoupil v pátek v Bílém domě na mimořádném brífinku, aby reagoval na verdikt Nejvyššího soudu, který označil jeho plošná cla za nezákonná. Trump neskrýval své rozhořčení a soudce, kteří hlasovali proti němu, podrobil zdrcující kritice. Rozhodnutí označil za „hluboké zklamání“ a samotné členy soudu, včetně těch, které sám do funkcí jmenoval, nazval „ostudou svých rodin“, „hlupáky“ a „politicky korektními loutkami“.

včera

Agrofert

Babiš vyřešil střet zájmů. Vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

Premiér Andrej Babiš (ANO) oficiálně potvrdil, že dokončil převod všech akcií holdingu Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu s názvem RSVP Trust. K tomuto kroku se odhodlal po získání nezbytných souhlasů od regulačních úřadů tří členských států Evropské unie, kde jeho firmy působí. Babiš své rozhodnutí oznámil na sociální síti X s tím, že tímto definitivně vyřešil otázky týkající se svého možného střetu zájmů.

včera

Mike Pence

„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni

Po verdiktu Nejvyššího soudu USA, který označil plošná cla prezidenta Donalda Trumpa za nezákonná, oznámil Bílý dům konání mimořádné tiskové konference. Trump se podle zdrojů z jeho okolí po zjištění výsledku velmi rozhněval. Tisková mluvčí Karoline Leavitt potvrdila, že prezident předstoupí před novináře ve 12:45 místního času, aby se k situaci vyjádřil a nastínil další kroky své administrativy.

včera

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla

Nejvyšší soud Spojených států v pátek zasadil zásadní ránu ekonomické agendě prezidenta Donalda Trumpa. V ostře sledovaném rozhodnutí poměrem hlasů 6:3 rozhodl, že prezident nezákonně překročil své pravomoci, když jednostranně uvalil plošná cla na dovoz zboží z celého světa. Tento verdikt fakticky boří jeden z hlavních pilířů Trumpovy agresivní obchodní politiky, kterou prosazoval od svého návratu do Bílého domu.

včera

Polsko, ilustrační foto

Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů

Krakov, který byl dlouhá léta přezdíván „hlavním městem smogu v Polsku“, se stal důkazem, že razantní politická rozhodnutí mohou zachraňovat životy. Podle aktuálního hodnocení odborníků z European Clean Air Centre vedl pokles hladiny sazí od roku 2013 k odvrácení téměř 6 000 předčasných úmrtí během uplynulého desetiletí. Klíčovým momentem bylo oznámení zákazu spalování uhlí a dřeva v domácnostech, který město začalo prosazovat už před více než deseti lety.

včera

Teroristé Hamásu

Hamás volí nového vůdce. Hlasuje se v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i v zahraničí

Hnutí Hamás v současnosti pořádá volby nového prozatímního vůdce. Podle informací vysokého palestinského představitele pro BBC probíhá hlasování v Pásmu Gazy, na okupovaném Západním břehu Jordánu i mezi členy hnutí v zahraničí. Výsledek tohoto procesu může zásadně ovlivnit další směřování hnutí v době, kdy USA a další zprostředkovatelé jednají o poválečné správě Gazy a její celkové rekonstrukci.

včera

Friedrich Merz (CDU)

Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení

Ambiciózní plán Francie a Německa na společnou stavbu stíhačky budoucnosti se ocitl na pokraji kolapsu. Projekt Future Combat Air System (FCAS), ke kterému se později přidalo i Španělsko, měl být symbolem evropské obranné jednoty. Místo toho se však v době rostoucí hrozby z Ruska stává ukázkou hlubokých neshod mezi Paříží a Berlínem, které nedokážou najít společnou řeč v otázce, kdo by měl celému podniku velet.

včera

Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k „velkému kompromisu“. V rozhovoru pro japonskou tiskovou agenturu Kyodo News uvedl, že Ukrajina by mohla souhlasit se zmrazením konfliktu na současných bojových liniích. Zdůraznil však, že země nehodlá přistupovat na neustálá ultimáta ze strany Ruska, které označil za agresora.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy