Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou

Ve středu dalším dnem pokračovaly zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo a opět přinesly řadu příběhů. V ženském slalomu se podařilo Američance Mikaele Shiffrinové prolomit olympijské prokletí trvající od Pekingu 2022 a konečně získala zlatou olympijskou medaili ze své královské disciplíny, tedy ze slalomu. V něm se neztratila ani česká reprezentantka Martina Dubovská, jež po své druhé jízdě chvíli figurovala na druhém místě. Nakonec skončila na 18. pozici. Stejně tak se to dá říct i o mužském sprintu dvojic volnou technikou české dvojice Jiří Tuž-Michal Novák. Ti totiž v závodě skončili na velice slušném osmém místě. Není překvapením, že sprint dvojic ovládli Norové i s Johannesem Klaebem, který získal již desáté olympijské zlato. Český mužský curlingový tým Lukáše Klímy pak navázal na výhru s Německem další výhrou nad Čínou.
Zatímco na předešlé Zimní olympijské hry v Pekingu by americká hvězda na lyžích Mikaela Shiffrinová raději by nejraději zapomněla, vzhledem k tomu, že tam navzdory očekávání ani jednu medaili nezískala, letos v Miláně a Cortině na svahu v Bormiu se jí konečně dočkala a rovnou zlaté, které i přes pekingský výpadek je její třetí. Konkrétně se tak stalo v jejím oblíbeném slalomu, kdy držitelce devíti celkových vítězství ve Světovém poháru pomohlo hned několik výpadků. Do cíle například nedojela kvůli své zlomené hůlce třetí po prvním kole Švédka Öhlundová, stejně tak nedojela ani po prvním kole druhá Němka Dürrová.
Druhá skončila nakonec Švýcarka Rustová, které na vítězku chyběla jen vteřina a půl, třetí pak Švédka Swennová Larssonová, jež se tak stala ve svých 34 letech nejstarší olympijskou medailistkou po Italce Federice Brignoneové.
Pro velice slušné 18. místo si v tomto závodě dojela česká reprezentantka Dubovská. Je to tak její druhé nejlepší umístění po jejím 13. místu z Pekingu na olympiádě. Slušné umístění je to i proto, že během této sezóny se původem slovenská závodnice potýkala se zraněním zad
Klaebo opět přepsal historické olympijské tabulky
Až na posledních dvou úsecích z celkových šesti, přičemž každý člen štafety měl svých 1,5 kilometru. Hedegart tehdy předával Klaebovi pomyslný štafetový kolík v době, kdy Seveřané byli na vedoucí pozici. Klaebo pak svým typickým během, nedal soupeřům žádnou šanci a doběhl si tak pro své historické desáté zlato ze zimních olympiád s náskokem 1,37 sekundy na druhého amerického finišmana Schumachera závodícího spolu s Ogdenem. K radosti domácích fanoušků bronz zůstává v Itálii zásluhou dvojice Barp-Pellegrino.
Česká dvojice Tuž-Novák byla po celou dobu závodu k vidění spíše na zadních pozicích, ovšem Tuž potvrdil svoji formu, kterou dokázal vyladit na olympiádu a vytáhl štafetu na sedmou příčku. Novák nakonec do cíle dojel jako osmý.
Mezi ženami za Česko jela sprint štafet dvojice Sandra Schützová-Kateřina Janatová, oproti mužským kolegům se do elitní desítky nedostala, jelikož do cíle dorazila na 14. místě se ztrátou 1:14,44 minuty. Z triumfu se radovaly Švédky Jonna Sundlingová a Maja Dahlqvistová.
Curleři našli vítěznou vlnu a zůstali na ni
Jakkoli čeští curleři v čele se skipem Lukášem Klímou už nemůžou postoupit do bojů o medaile vzhledem k jejich šesti úvodním prohrám v turnaji, závěr skupiny se jim i přes tuto skutečnost daří. Po předešlé výhře nad Německem zvítězili i nad Čínou.
V tomto vzájemném zápase začal první end dvěma českými vítěznými kameny právě díky Lukáši Klímovi, který oproti čínskému skipovi ve statistických údajích ztrácel, ale když bylo třeba, udělal to, co měl. Češi bodovali i ve druhém endu navzdory čínskému vítěznému kamenu. Další dva body naskočily na českém kontě v endu čtvrtém. V pátém endu se pak čínští soupeři dotáhli na v zápase nejtěsnější rozdíl, protože ale Češi odpověděli dvěma body jak v šestém, tak i v osmém endu, ztráceli Číňané rázem čtyři body. Číňané nakonec za stavu 10:5 pro Čechy duel ukončili.
