Babiš vyřešil střet zájmů. Vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

Premiér Andrej Babiš (ANO) oficiálně potvrdil, že dokončil převod všech akcií holdingu Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu s názvem RSVP Trust. K tomuto kroku se odhodlal po získání nezbytných souhlasů od regulačních úřadů tří členských států Evropské unie, kde jeho firmy působí. Babiš své rozhodnutí oznámil na sociální síti X s tím, že tímto definitivně vyřešil otázky týkající se svého možného střetu zájmů.
Podle předsedy vlády je nyní holding pod správou struktury, která plně odpovídá nárokům českého i evropského práva. „Na společnost Agrofert nemám žádný vliv ani z ní nebudu mít žádný prospěch,“ uvedl Babiš. Zdůraznil, že na přípravě celého řešení pracovali nezávislí odborníci, kteří měli za úkol reagovat na dřívější výtky českých soudů i kontrolních orgánů Evropské komise.
Zákonná lhůta pro vyřešení majetkových vazeb vypršela již v lednu, tedy 30 dnů po Babišově jmenování premiérem (9. prosince 2025). Zpoždění předseda vlády vysvětloval právě čekáním na administrativní rozhodnutí ze zahraničí, která nemohl urychlit. Samotný fond RSVP Trust potvrdil převzetí akcií a deklaroval, že bude majetek spravovat v zájmu obmyšlených osob a s důrazem na prevenci jakéhokoliv střetu zájmů.
Klíčovým prvkem nové struktury má být její nezávislost. Babiš již dříve avizoval, že správcem ani protektorem fondu nebude nikdo z jeho rodiny ani žádná osoba finančně spojená s ním či Agrofertem. Správu fondu má na starosti bankéř Wilfried Reinhard Elbs, na jehož činnost dohlíží auditorka Věra Výtvarová v roli protektorky. Zakladatelem fondu je nezávislá entita specializující se na vytváření těchto právních struktur.
Holding Agrofert patří k největším zaměstnavatelům v České republice a zahrnuje stovky firem v zemědělství, chemii či potravinářství. Převod do fondu RSVP Trust je tak jedním z nejsledovanějších kroků Babišova druhého premiérského mandátu.
Související
50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka
Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Původní cla platí, oznámil Trump a obratem zavedl další. Soudce označil za hlupáky
před 1 hodinou
Babiš vyřešil střet zájmů. Vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust
před 2 hodinami
„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni
před 4 hodinami
Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla
před 4 hodinami
Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů
před 5 hodinami
Hamás volí nového vůdce. Hlasuje se v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i v zahraničí
před 6 hodinami
Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení
před 7 hodinami
Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu
před 8 hodinami
Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?
před 8 hodinami
50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka
před 9 hodinami
Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly
před 10 hodinami
Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA
před 11 hodinami
Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní
před 11 hodinami
Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní
před 12 hodinami
Británií hýbe největší skandál od smrti Diany. Král se od svého bratra distancoval
před 13 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Srážky změní skupenství
včera
Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje
včera
Muž mohl mít na svědomí tři životy. Napadl taxikářku, pak se srazil s autem
včera
Estébáci pronásledovali herce Töpfera. Policie je po letech obvinila
včera
Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák
Během jedenáctého soutěžního dne právě probíhajících zimních olympijských her se dočkal historicky prvního vítězství na olympiádě český mužský curlingový tým skipa Lukáše Klímy. Stalo se tak po vyrovnaném utkání s Německem, které do vzájemného zápasu vstupovalo jako ostatně všichni čeští dosavadní soupeři v roli favorita, a nakonec s nimi Češi dokázali vyhrát 9:7 v závěrečném desátém endu. Z českých sportovců se představili v individuálním závodě - tentokrát na velkém můstku - sdruženáři Jiří Konvalinka a Jan Vytrval, přičemž oba skončili ve třetí desítce. Po zlatu z individuálního závodu na středním můstku i na tom velkém triumfoval Nor Jens Luraas Oftebro. Ve finále Big Airu pak vyhrál další Nor Tormod Frostad, avšak z českého pohledu je zajímavé, že bronz putuje sice do Rakouska, ale zásluhou bývalého českého reprezentanta Matěje Švancera.
Zdroj: David Holub