Hamás volí nového vůdce. Hlasuje se v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i v zahraničí

Hnutí Hamás v současnosti pořádá volby nového prozatímního vůdce. Podle informací vysokého palestinského představitele pro BBC probíhá hlasování v Pásmu Gazy, na okupovaném Západním břehu Jordánu i mezi členy hnutí v zahraničí. Výsledek tohoto procesu může zásadně ovlivnit další směřování hnutí v době, kdy USA a další zprostředkovatelé jednají o poválečné správě Gazy a její celkové rekonstrukci.
Volební proces byl zahájen poté, co byla při izraelských úderech zlikvidována většina nejvyššího vedení Hamásu. Tato operace následovala po útoku na Izrael ze 7. října 2023, při němž bylo zabito zhruba 1 200 lidí a 251 dalších bylo odvlečeno jako rukojmí. Nově zvolený lídr by měl v úřadu setrvat po dobu jednoho roku, přičemž obyvatelé Pásma Gazy již své hlasy odevzdali tajným způsobem.
Vedení hnutí bylo po smrti klíčových postav rozděleno mezi pětičlenný prozatímní výbor, v jehož čele stál Muhammad Ismáíl Darvíš. Post celkového šéfa Hamásu zůstal neobsazen od smrti Jahjá Sinvára v říjnu 2024, který v čele hnutí nahradil Ismáíla Haníju, zabitého v červenci téhož roku v Íránu. Ve stejném měsíci zemřel při náletu v Gaze také vojenský velitel Muhammad Dajf.
Podle vnitřních pravidel hnutí volí lídra volební kolegium čítající zhruba 86 členů, kteří pocházejí z Generální rady Šúra. Tento nejvyšší rozhodovací orgán zastupuje členy z Gazy, Západního břehu, palestinské vězně v Izraeli a představitele působící v exilu. Celý proces nyní probíhá pod tlakem mezinárodních mírových plánů, které s Hamásem v budoucí správě území nepočítají.
Hlavními favority na post prozatímního lídra jsou podle zdrojů dva muži s odlišným ideologickým zázemím. Prvním je Chalíl al-Hajja, který vede hnutí přímo v Gaze a je považován za blízkého spojence zabitého Sinvára a Haníji. Al-Hajja zastupuje křídlo, které v posledních letech posílilo vazby na Írán, jenž hnutí poskytuje zásadní finanční i vojenskou podporu.
Druhým horkým kandidátem je Chálid Mašál, veterán hnutí a představitel jeho zahraničního křídla, který Hamás vedl již téměř dvě desetiletí v minulosti. Mašál, který v současnosti sídlí v katarském Dauhá, je vnímán jako součást „staré gardy“ napojené na Muslimské bratrstvo. Pozorovatelé ho popisují jako pragmatičtější postavu s lepšími vazbami na sunnitské arabské státy.
Dlouhotrvající válka výrazně oslabila vojenské i politické struktury hnutí a oslabila vliv vedení přímo v Gaze. Zatímco v roce 2017 se centrum moci přesunulo díky Sinvárovi do Pásma Gazy, současná devastace území a ztráty v nejvyšších patrech organizace znovu otevírají prostor pro exilové lídry spojené s Mašálem. Rozhodování se tak opět vrací k širšímu zastoupení všech složek hnutí.
Vnitřní předpisy určují, že politické vedení se skládá z 18 členů, rozdělených rovnoměrně po šesti mezi Gazu, Západní břeh s vězni a zahraničí. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze ovládaného Hamásem zahynulo během konfliktu přes 72 000 lidí, přičemž tato statistika nerozlišuje mezi ozbrojenci a civilisty. Izrael si v rámci příměří klade za podmínku odzbrojení hnutí, což Hamás zatím odmítá.
Volba nového prozatímního vůdce je tak vnímána jako kritický krok pro budoucí vyjednávací pozici Hamásu. Rozhodne o tom, zda se hnutí pokusí o návrat k mezinárodní diplomacii pod vedením staré gardy, nebo zda bude pokračovat v tvrdé linii nastolené vedením v Gaze. Výsledek voleb bude oznámen poté, co bude dokončeno sčítání hlasů ve všech regionech a exilových pobočkách.
Související
Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy
Válka pro ně neskončila: Hluboko pod troskami Rafáhu číhají desítky bojovníků Hamásu
Aktuálně se děje
před 52 minutami
Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla
před 1 hodinou
Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů
před 2 hodinami
Hamás volí nového vůdce. Hlasuje se v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i v zahraničí
před 3 hodinami
Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení
před 4 hodinami
Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu
před 4 hodinami
Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?
před 5 hodinami
50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka
před 6 hodinami
Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly
před 6 hodinami
Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA
před 7 hodinami
Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní
před 8 hodinami
Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní
před 9 hodinami
Británií hýbe největší skandál od smrti Diany. Král se od svého bratra distancoval
před 10 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Srážky změní skupenství
včera
Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje
včera
Muž mohl mít na svědomí tři životy. Napadl taxikářku, pak se srazil s autem
včera
Estébáci pronásledovali herce Töpfera. Policie je po letech obvinila
včera
Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák
včera
Policie obvinila dva lidi z týrání zvířat v Litoměřicích
včera
Zemřel Jim Čert, hudebník s komplikovanou minulostí
včera
Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa
Britská policie dnes zatkla bývalého prince Andrewa. Premiér Keir Starmer už před zadržením člena královské rodiny prohlásil, že policie by měla prošetřit jeho kauzu s důrazem na dodržení principu rovnosti před zákonem. Nevyloučil také parlamentní diskuzi o případu. Mladší bratr krále Karla III. by podle politika měl zároveň vypovídat v USA.
Zdroj: Lucie Podzimková