Hamás volí nového vůdce. Hlasuje se v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i v zahraničí

20. února 2026 15:42

Teroristé Hamásu
Teroristé Hamásu Foto: Israel Defense Forces

Hnutí Hamás v současnosti pořádá volby nového prozatímního vůdce. Podle informací vysokého palestinského představitele pro BBC probíhá hlasování v Pásmu Gazy, na okupovaném Západním břehu Jordánu i mezi členy hnutí v zahraničí. Výsledek tohoto procesu může zásadně ovlivnit další směřování hnutí v době, kdy USA a další zprostředkovatelé jednají o poválečné správě Gazy a její celkové rekonstrukci.

Volební proces byl zahájen poté, co byla při izraelských úderech zlikvidována většina nejvyššího vedení Hamásu. Tato operace následovala po útoku na Izrael ze 7. října 2023, při němž bylo zabito zhruba 1 200 lidí a 251 dalších bylo odvlečeno jako rukojmí. Nově zvolený lídr by měl v úřadu setrvat po dobu jednoho roku, přičemž obyvatelé Pásma Gazy již své hlasy odevzdali tajným způsobem.

Vedení hnutí bylo po smrti klíčových postav rozděleno mezi pětičlenný prozatímní výbor, v jehož čele stál Muhammad Ismáíl Darvíš. Post celkového šéfa Hamásu zůstal neobsazen od smrti Jahjá Sinvára v říjnu 2024, který v čele hnutí nahradil Ismáíla Haníju, zabitého v červenci téhož roku v Íránu. Ve stejném měsíci zemřel při náletu v Gaze také vojenský velitel Muhammad Dajf.

Podle vnitřních pravidel hnutí volí lídra volební kolegium čítající zhruba 86 členů, kteří pocházejí z Generální rady Šúra. Tento nejvyšší rozhodovací orgán zastupuje členy z Gazy, Západního břehu, palestinské vězně v Izraeli a představitele působící v exilu. Celý proces nyní probíhá pod tlakem mezinárodních mírových plánů, které s Hamásem v budoucí správě území nepočítají.

Hlavními favority na post prozatímního lídra jsou podle zdrojů dva muži s odlišným ideologickým zázemím. Prvním je Chalíl al-Hajja, který vede hnutí přímo v Gaze a je považován za blízkého spojence zabitého Sinvára a Haníji. Al-Hajja zastupuje křídlo, které v posledních letech posílilo vazby na Írán, jenž hnutí poskytuje zásadní finanční i vojenskou podporu.

Druhým horkým kandidátem je Chálid Mašál, veterán hnutí a představitel jeho zahraničního křídla, který Hamás vedl již téměř dvě desetiletí v minulosti. Mašál, který v současnosti sídlí v katarském Dauhá, je vnímán jako součást „staré gardy“ napojené na Muslimské bratrstvo. Pozorovatelé ho popisují jako pragmatičtější postavu s lepšími vazbami na sunnitské arabské státy.

Dlouhotrvající válka výrazně oslabila vojenské i politické struktury hnutí a oslabila vliv vedení přímo v Gaze. Zatímco v roce 2017 se centrum moci přesunulo díky Sinvárovi do Pásma Gazy, současná devastace území a ztráty v nejvyšších patrech organizace znovu otevírají prostor pro exilové lídry spojené s Mašálem. Rozhodování se tak opět vrací k širšímu zastoupení všech složek hnutí.

Vnitřní předpisy určují, že politické vedení se skládá z 18 členů, rozdělených rovnoměrně po šesti mezi Gazu, Západní břeh s vězni a zahraničí. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze ovládaného Hamásem zahynulo během konfliktu přes 72 000 lidí, přičemž tato statistika nerozlišuje mezi ozbrojenci a civilisty. Izrael si v rámci příměří klade za podmínku odzbrojení hnutí, což Hamás zatím odmítá.

Volba nového prozatímního vůdce je tak vnímána jako kritický krok pro budoucí vyjednávací pozici Hamásu. Rozhodne o tom, zda se hnutí pokusí o návrat k mezinárodní diplomacii pod vedením staré gardy, nebo zda bude pokračovat v tvrdé linii nastolené vedením v Gaze. Výsledek voleb bude oznámen poté, co bude dokončeno sčítání hlasů ve všech regionech a exilových pobočkách.

před 6 hodinami

Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA

Benjamin Netanjahu a Donald Trump

Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy

Americký prezident Donald Trump doufá, že brzy začne druhá fáze mírového plánu pro Pásmo Gazy. Šéf Bílého domu zároveň varoval Hamás před odplatou, pokud se hnutí rychle neodzbrojí. Trump se zároveň zastal Izraele a jeho politického lídra Benjamina Netanjahua. 
Teroristé Hamásu

Válka pro ně neskončila: Hluboko pod troskami Rafáhu číhají desítky bojovníků Hamásu

Hluboko pod troskami Rafáhu v jižní Gaze válka stále neskončila. Desítky bojovníků Hamásu, rozdělených do nezávislých buněk, zůstávají uvězněny v tunelech za izraelskými liniemi. Zprostředkovatelé v tuto chvíli horečně hledají řešení, které by nezpůsobilo kolaps měsíc starého příměří. Otázka, jak naložit se zhruba dvěma sty ozbrojenců Hamásu na Izraelem okupovaném území Gazy, není jen taktickým problémem pro izraelskou armádu. Jedná se o citlivou diplomatickou záležitost, pro kterou neexistuje jasné východisko. 

před 52 minutami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla

Nejvyšší soud Spojených států v pátek zasadil zásadní ránu ekonomické agendě prezidenta Donalda Trumpa. V ostře sledovaném rozhodnutí poměrem hlasů 6:3 rozhodl, že prezident nezákonně překročil své pravomoci, když jednostranně uvalil plošná cla na dovoz zboží z celého světa. Tento verdikt fakticky boří jeden z hlavních pilířů Trumpovy agresivní obchodní politiky, kterou prosazoval od svého návratu do Bílého domu.

před 1 hodinou

Polsko, ilustrační foto

Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů

Krakov, který byl dlouhá léta přezdíván „hlavním městem smogu v Polsku“, se stal důkazem, že razantní politická rozhodnutí mohou zachraňovat životy. Podle aktuálního hodnocení odborníků z European Clean Air Centre vedl pokles hladiny sazí od roku 2013 k odvrácení téměř 6 000 předčasných úmrtí během uplynulého desetiletí. Klíčovým momentem bylo oznámení zákazu spalování uhlí a dřeva v domácnostech, který město začalo prosazovat už před více než deseti lety.

před 2 hodinami

Teroristé Hamásu

před 3 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení

Ambiciózní plán Francie a Německa na společnou stavbu stíhačky budoucnosti se ocitl na pokraji kolapsu. Projekt Future Combat Air System (FCAS), ke kterému se později přidalo i Španělsko, měl být symbolem evropské obranné jednoty. Místo toho se však v době rostoucí hrozby z Ruska stává ukázkou hlubokých neshod mezi Paříží a Berlínem, které nedokážou najít společnou řeč v otázce, kdo by měl celému podniku velet.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k „velkému kompromisu“. V rozhovoru pro japonskou tiskovou agenturu Kyodo News uvedl, že Ukrajina by mohla souhlasit se zmrazením konfliktu na současných bojových liniích. Zdůraznil však, že země nehodlá přistupovat na neustálá ultimáta ze strany Ruska, které označil za agresora.

před 4 hodinami

Bývalý princ Andrew

Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?

Vyšetřovatelé z Thames Valley Police i během pátku pokračují v prohlídkách Royal Lodge, někdejšího sídla Andrewa Mountbatten-Windsora ve Windsor Great Parku. Andrew byl ve čtvrtek večer propuštěn z vazby na stanici v Norfolku, kde byl vyslýchán kvůli podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Bývalý princ veškerá obvinění z jakéhokoli pochybení i nadále důrazně odmítá.

před 5 hodinami

Andrej Babiš

50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka

Premiér Andrej Babiš představil aktualizovanou hospodářskou strategii s názvem „Česko: Země pro budoucnost 2.0“, která má vytyčit směr rozvoje země v nadcházejících letech. Za absolutní prioritu v rámci Evropské unie označil premiér boj za zásadní revizi systému emisních povolenek. Současný stav, kdy ceny povolenek ETS 1 výrazně převyšují původní odhady, nazval Babiš katastrofou, která podkopává konkurenceschopnost evropského průmyslu a stála českou ekonomiku již 160 miliard korun.

před 6 hodinami

Jeffrey Epstein

Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly

Zatčení bývalého britského prince Andrewa vneslo do veřejné debaty téma propastného rozdílu v tom, jak se k vyšetřování kauzy Jeffreyho Epsteina staví Evropa a jak Spojené státy. Zatímco na starém kontinentu začínají padat hlavy vlivných osobností, v USA zůstává jedinou odsouzenou osobou v celém případu Ghislaine Maxwellová, Epsteinova bývalá přítelkyně a komplicka.

před 6 hodinami

Íránské útočné drony Arash

Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA

Zatímco Spojené státy pokračují v masivním posilování svých vojenských kapacit na Blízkém východě, Írán podniká sérii kroků, kterými dává najevo svou připravenost na válku. Teherán se soustředí zejména na opevňování jaderných zařízení a obnovu kapacit pro výrobu raket, které byly poškozeny během dřívějších střetů. Napětí roste i přes probíhající diplomatické pokusy o urovnání sporu.

před 7 hodinami

Pentagon

Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila odvetnými opatřeními vůči evropským zemím v případě, že Evropská unie začne při přezbrojování kontinentu upřednostňovat domácí výrobce zbraní. Pentagon důrazně odmítl jakékoli snahy Bruselu omezit přístup amerických zbrojařských firem na evropský trh. Podle Washingtonu by takový krok vyvolal reciproční reakci, která by mohla poškodit evropské společnosti působící ve Spojených státech.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní

Americký prezident Donald Trump oznámil, že během následujících deseti dnů se ukáže, zda se Spojeným státům podaří uzavřít novou jadernou dohodu s Íránem. Prohlásil to na ustavujícím zasedání své Rady míru ve Washingtonu. Zdůraznil přitom, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň a varoval, že pokud bude Teherán i nadále ohrožovat regionální stabilitu, dojde k „nepříjemným věcem“.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

Bývalý princ Andrew

Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje

Britská policie ještě ve čtvrtek propustila zadrženého Andrewa Mountbatten-Windsora, tedy bývalého prince Andrewa. Policisté ho zatkli ve čtvrtek ráno v souvislosti s kauzou kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie zdůraznila, že vyšetřování případu nadále pokračuje. 

včera

včera

včera

Curling

Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák

Během jedenáctého soutěžního dne právě probíhajících zimních olympijských her se dočkal historicky prvního vítězství na olympiádě český mužský curlingový tým skipa Lukáše Klímy. Stalo se tak po vyrovnaném utkání s Německem, které do vzájemného zápasu vstupovalo jako ostatně všichni čeští dosavadní soupeři v roli favorita, a nakonec s nimi Češi dokázali vyhrát 9:7 v závěrečném desátém endu. Z českých sportovců se představili v individuálním závodě - tentokrát na velkém můstku - sdruženáři Jiří Konvalinka a Jan Vytrval, přičemž oba skončili ve třetí desítce. Po zlatu z individuálního závodu na středním můstku i na tom velkém triumfoval Nor Jens Luraas Oftebro. Ve finále Big Airu pak vyhrál další Nor Tormod Frostad, avšak z českého pohledu je zajímavé, že bronz putuje sice do Rakouska, ale zásluhou bývalého českého reprezentanta Matěje Švancera.

včera

včera

včera

Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa

Britská policie dnes zatkla bývalého prince Andrewa. Premiér Keir Starmer už před zadržením člena královské rodiny prohlásil, že policie by měla prošetřit jeho kauzu s důrazem na dodržení principu rovnosti před zákonem. Nevyloučil také parlamentní diskuzi o případu. Mladší bratr krále Karla III. by podle politika měl zároveň vypovídat v USA. 

Zdroj: Lucie Podzimková

