Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy

Americký prezident Donald Trump doufá, že brzy začne druhá fáze mírového plánu pro Pásmo Gazy. Šéf Bílého domu zároveň varoval Hamás před odplatou, pokud se hnutí rychle neodzbrojí. Trump se zároveň zastal Izraele a jeho politického lídra Benjamina Netanjahua.
Trump po pondělním jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem prohlásil, že Izrael zatím plní dvacetibodový mírový plán, který od Hamásu vyžaduje odzbrojení, na sto procent. Podle amerického prezidenta by se obě strany konfliktu měly posunout do druhé fáze co možná nejrychleji. "Musí ale dojít k odzbrojení," zdůraznil podle BBC.
"Pokud se (Hamás) neodzbrojí, s čímž souhlasili, pak opravdu tvrdě zaplatí. Musí se odzbrojit ve velmi krátkém čase," konstatoval šéf Bílého domu a podotkl, že brzy může začít rekonstrukce Pásma Gazy. Trump se také zastal Izraelců ohledně plnění mírového plánu. "Nejsem znepokojen ničím, co Izrael dělá. Jsem znepokojen tím, co dělají jiní lidé, respektive co nedělají," poznamenal.
Mírový plán vstoupil v platnost během října. Ve druhé fázi má být v Pásmu Gazy, palestinské exklávě u pobřeží Středozemního moře, ustanovena technokratická vláda. Zároveň se mají odzbrojit příslušníci hnutí Hamás a izraelští vojáci se z oblasti stáhnou. Následně může začít obnova území.
Sám Netanjahu podle kritiků zdržuje mírový proces a tlačí na Hamás, aby se odzbrojil před stažením izraelských vojsk z Gazy. Je mu také vyčítáno, že se nechce angažovat v otázce politické budoucnosti Palestinců.
Od zahájení příměří přišlo o život přes 400 Palestinců, tvrdí úřady řízené Hamásem. Izraelská armáda, která ovládá více než polovinu Pásma Gazy, k tomu uvedla, že opětuje palbu pouze v případě, že jsou porušeny podmínky příměří. Sama obvinila Hamás ze zavraždění trojice izraelských vojáků.
Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) , Donald Trump , Benjamin Netanjahu , Izrael , Hamás , Pásmo Gazy
Americký prezident Donald Trump si ještě před jednáním s ukrajinským lídrem Volodymyrem Zelenským volal s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Obsah hovoru si nechal pro sebe, prozradil pouze, že byl velmi produktivní.
