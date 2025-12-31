Izrael stanovil nová pravidla pro humanitární organizace. Některé skončí

Desítky humanitárních organizací budou muset v příštím roce přerušit svou činnost v Pásmu Gazy. Upozornil na to web DW. Organizace odmítly splnit nová pravidla izraelských úřadů, které si chtěly prolustrovat jejich palestinské zaměstnance.
Izrael zavedl nová pravidla, podle nichž musí humanitární organizace předložit seznam svých palestinských zaměstnanců, aby se prověřily jejich možné vazby na militantní skupiny. Organizacím, které tak neučinily, již úřady oznámily, že jim k 1. lednu přestane platit oprávnění k provozu. Do 1. března pak musí zcela přerušit činnost.
Nová pravidla nesplnilo více než 30 organizací. Jde například o Lékaře bez hranic. Podle Izraelců mají dva její zaměstnanci vazby na militantní skupiny. Lékaři bez hranic odmítají taková obvinění. Celkem má ukončit činnost asi 15 procent organizací operujících v Pásmu Gazy.
Americký prezident Donald Trump po pondělním jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem prohlásil, že Izrael zatím plní dvacetibodový mírový plán, který od Hamásu vyžaduje odzbrojení, na sto procent. Podle amerického prezidenta by se obě strany konfliktu měly posunout do druhé fáze co možná nejrychleji. "Musí ale dojít k odzbrojení," zdůraznil.
"Pokud se (Hamás) neodzbrojí, s čímž souhlasili, pak opravdu tvrdě zaplatí. Musí se odzbrojit ve velmi krátkém čase," konstatoval šéf Bílého domu a podotkl, že brzy může začít rekonstrukce Pásma Gazy. Trump se také zastal Izraelců ohledně plnění mírového plánu. "Nejsem znepokojen ničím, co Izrael dělá. Jsem znepokojen tím, co dělají jiní lidé, respektive co nedělají," poznamenal.
Mírový plán vstoupil v platnost během října. Ve druhé fázi má být v Pásmu Gazy, palestinské exklávě u pobřeží Středozemního moře, ustanovena technokratická vláda. Zároveň se mají odzbrojit příslušníci hnutí Hamás a izraelští vojáci se z oblasti stáhnou. Následně může začít obnova území.
Od zahájení příměří přišlo o život přes 400 Palestinců, tvrdí úřady řízené Hamásem. Izraelská armáda, která ovládá více než polovinu Pásma Gazy, k tomu uvedla, že opětuje palbu pouze v případě, že jsou porušeny podmínky příměří. Sama obvinila Hamás ze zavraždění trojice izraelských vojáků.
Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) , Izrael , Pásmo Gazy , humanitární pomoc
