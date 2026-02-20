Původní cla platí, oznámil Trump a obratem zavedl další. Soudce označil za hlupáky

Libor Novák

20. února 2026 20:47

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump vystoupil v pátek v Bílém domě na mimořádném brífinku, aby reagoval na verdikt Nejvyššího soudu, který označil jeho plošná cla za nezákonná. Trump neskrýval své rozhořčení a soudce, kteří hlasovali proti němu, podrobil zdrcující kritice. Rozhodnutí označil za „hluboké zklamání“ a samotné členy soudu, včetně těch, které sám do funkcí jmenoval, nazval „ostudou svých rodin“, „hlupáky“ a „politicky korektními loutkami“.

Prezident přiznal, že ho rozhodnutí zaskočilo, protože věřil, že jeho právní argumentace je neprůstřelná. Podle vlastních slov před vynesením rozsudku prostudoval veškerou dostupnou judikaturu a byl přesvědčen, že nemůže prohrát. Soudce, kteří tvořili většinu (včetně konzervativců Gorsuche a Barrettové), obvinil z toho, že se snaží zalíbit washingtonským elitám, místo aby dělali to, co je správné pro zemi.

Navzdory soudní prohře však Trump jasně deklaroval, že svůj boj za celní ochranu amerického trhu nevzdává. Oznámil, že okamžitě podepisuje nový exekutivní příkaz, kterým zavádí globální cla ve výši 10 %. Tentokrát se však neopírá o zákon o mimořádných pravomocích (IEEPA), který soud shodil, ale o Sekci 122 zákona o obchodu z roku 1974. Tato norma umožňuje zavést cla k řešení deficitu platební bilance USA.

Trump v emotivním projevu poukázal na to, co považuje za absurditu soudního rozhodnutí. „Je mi dovoleno úplně zničit obchod nějaké země nebo na ni uvalit totální embargo, ale nesmím od nich vybrat malý poplatek?“ tázal se řečnicky. Argumentoval tím, že pokud má prezident pravomoc zemi ekonomicky zlikvidovat, musí mít logicky i právo uvalovat cla jako mírnější regulační nástroj.

Kromě nového desetiprocentního cla prezident zdůraznil, že dříve zavedená cla zůstávají v plné platnosti, pokud byla uvalena podle jiných zákonů. Uvedl, že pro další kroky nepotřebuje souhlas Kongresu, protože mu dostatečné pravomoci dávají stávající Sekce 232 (národní bezpečnost) a Sekce 301 (nekalé obchodní praktiky). Jeho administrativa je tak připravena „chránit zemi“ i pod jinými hlavičkami.

Velmi napjatá atmosféra panuje mezi Bílým domem a Nejvyšším soudem také na osobní úrovni. Na dotaz novinářů, zda budou soudci pozváni na blížící se projev o stavu Unie, Trump odpověděl, že tři soudci, kteří s ním souhlasili (Thomas, Alito a Kavanaugh), jsou vítáni s nadšením. Zbytek soudu je prý pozván „jen tak na okraj“ a jemu osobně je úplně jedno, jestli se tito „politicky motivovaní lidé“ vůbec ukážou.

Jednou z nejkritičtějších otázek briefingu bylo možné vracení miliard dolarů, které stát na clech vybral od takzvaného „Dne osvobození“. Trump potvrdil, že rozsudek o vracení peněz vůbec nemluví, což považuje za „šílené“. Předpovídá, že místo jasného řešení teď budou následovat pětileté soudní bitvy o každou vybranou korunu, což jen prohloubí právní chaos.

Prezident i nadále trvá na tom, že cla dělají Ameriku bohatší, a odmítá kritiku, že je ve skutečnosti platí američtí spotřebitelé. Podle něj jde o peníze, které proudí do federální pokladny od cizích států, které USA dlouhodobě zneužívaly. Na tiskové konferenci působil odhodlaně přenést konflikt z právní roviny do roviny politického boje proti „systému v DC“.

Analytici si všímají, že Trumpova nová strategie využívající jiné zákonné normy může být právně napadnutelná podobně jako ta předchozí. Rozdíl je však v tom, že procesy podle Sekcí 232 nebo 301 vyžadují delší vyšetřování a schvalování, což může prezidentovu agendu zpomalit. To Trumpa zjevně frustruje, neboť preferuje rychlá a radikální řešení.

Během tiskové konference Trumpa doprovázeli ministr obchodu Howard Lutnick a vládní právník D. John Sauer. Přítomnost těchto klíčových postav měla demonstrovat jednotu administrativy v pokračování celní politiky i přes soudní stopku. Sauer v minulosti obhajoval široké pojetí prezidentských pravomocí, které však v pátek u Nejvyššího soudu narazilo.

Závěrem brífinku Trump zopakoval své poděkování třem konzervativním soudcům, kteří hlasovali v jeho prospěch, a ocenil jejich „sílu a moudrost“. Naopak demokraty jmenované soudce označil za naprostou ostudu. Tím jen podtrhl hlubokou polarizaci, která se nyní přenesla i do vztahů mezi jednotlivými složkami americké státní moci.

Celý incident se zrušením cel a Trumpovou okamžitou protireakcí slibuje být hlavním tématem nadcházejícího týdne, kdy prezident vystoupí v Kongresu. Je zřejmé, že namísto ustoupení od své agendy hodlá Trump konflikt se soudní mocí využít jako palivo pro svou další politickou kampaň a útok na „nepřátelské instituce“.

před 2 hodinami

„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni

Související

Mike Pence

„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni

Po verdiktu Nejvyššího soudu USA, který označil plošná cla prezidenta Donalda Trumpa za nezákonná, oznámil Bílý dům konání mimořádné tiskové konference. Trump se podle zdrojů z jeho okolí po zjištění výsledku velmi rozhněval. Tisková mluvčí Karoline Leavitt potvrdila, že prezident předstoupí před novináře ve 12:45 místního času, aby se k situaci vyjádřil a nastínil další kroky své administrativy.
Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla

Nejvyšší soud Spojených států v pátek zasadil zásadní ránu ekonomické agendě prezidenta Donalda Trumpa. V ostře sledovaném rozhodnutí poměrem hlasů 6:3 rozhodl, že prezident nezákonně překročil své pravomoci, když jednostranně uvalil plošná cla na dovoz zboží z celého světa. Tento verdikt fakticky boří jeden z hlavních pilířů Trumpovy agresivní obchodní politiky, kterou prosazoval od svého návratu do Bílého domu.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké) clo

Aktuálně se děje

před 11 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Původní cla platí, oznámil Trump a obratem zavedl další. Soudce označil za hlupáky

Americký prezident Donald Trump vystoupil v pátek v Bílém domě na mimořádném brífinku, aby reagoval na verdikt Nejvyššího soudu, který označil jeho plošná cla za nezákonná. Trump neskrýval své rozhořčení a soudce, kteří hlasovali proti němu, podrobil zdrcující kritice. Rozhodnutí označil za „hluboké zklamání“ a samotné členy soudu, včetně těch, které sám do funkcí jmenoval, nazval „ostudou svých rodin“, „hlupáky“ a „politicky korektními loutkami“.

před 1 hodinou

Agrofert

Babiš vyřešil střet zájmů. Vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

Premiér Andrej Babiš (ANO) oficiálně potvrdil, že dokončil převod všech akcií holdingu Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu s názvem RSVP Trust. K tomuto kroku se odhodlal po získání nezbytných souhlasů od regulačních úřadů tří členských států Evropské unie, kde jeho firmy působí. Babiš své rozhodnutí oznámil na sociální síti X s tím, že tímto definitivně vyřešil otázky týkající se svého možného střetu zájmů.

před 2 hodinami

Mike Pence

„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni

Po verdiktu Nejvyššího soudu USA, který označil plošná cla prezidenta Donalda Trumpa za nezákonná, oznámil Bílý dům konání mimořádné tiskové konference. Trump se podle zdrojů z jeho okolí po zjištění výsledku velmi rozhněval. Tisková mluvčí Karoline Leavitt potvrdila, že prezident předstoupí před novináře ve 12:45 místního času, aby se k situaci vyjádřil a nastínil další kroky své administrativy.

před 4 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla

Nejvyšší soud Spojených států v pátek zasadil zásadní ránu ekonomické agendě prezidenta Donalda Trumpa. V ostře sledovaném rozhodnutí poměrem hlasů 6:3 rozhodl, že prezident nezákonně překročil své pravomoci, když jednostranně uvalil plošná cla na dovoz zboží z celého světa. Tento verdikt fakticky boří jeden z hlavních pilířů Trumpovy agresivní obchodní politiky, kterou prosazoval od svého návratu do Bílého domu.

před 4 hodinami

Polsko, ilustrační foto

Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů

Krakov, který byl dlouhá léta přezdíván „hlavním městem smogu v Polsku“, se stal důkazem, že razantní politická rozhodnutí mohou zachraňovat životy. Podle aktuálního hodnocení odborníků z European Clean Air Centre vedl pokles hladiny sazí od roku 2013 k odvrácení téměř 6 000 předčasných úmrtí během uplynulého desetiletí. Klíčovým momentem bylo oznámení zákazu spalování uhlí a dřeva v domácnostech, který město začalo prosazovat už před více než deseti lety.

před 5 hodinami

Teroristé Hamásu

Hamás volí nového vůdce. Hlasuje se v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i v zahraničí

Hnutí Hamás v současnosti pořádá volby nového prozatímního vůdce. Podle informací vysokého palestinského představitele pro BBC probíhá hlasování v Pásmu Gazy, na okupovaném Západním břehu Jordánu i mezi členy hnutí v zahraničí. Výsledek tohoto procesu může zásadně ovlivnit další směřování hnutí v době, kdy USA a další zprostředkovatelé jednají o poválečné správě Gazy a její celkové rekonstrukci.

před 6 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení

Ambiciózní plán Francie a Německa na společnou stavbu stíhačky budoucnosti se ocitl na pokraji kolapsu. Projekt Future Combat Air System (FCAS), ke kterému se později přidalo i Španělsko, měl být symbolem evropské obranné jednoty. Místo toho se však v době rostoucí hrozby z Ruska stává ukázkou hlubokých neshod mezi Paříží a Berlínem, které nedokážou najít společnou řeč v otázce, kdo by měl celému podniku velet.

před 7 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k „velkému kompromisu“. V rozhovoru pro japonskou tiskovou agenturu Kyodo News uvedl, že Ukrajina by mohla souhlasit se zmrazením konfliktu na současných bojových liniích. Zdůraznil však, že země nehodlá přistupovat na neustálá ultimáta ze strany Ruska, které označil za agresora.

před 8 hodinami

Bývalý princ Andrew

Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?

Vyšetřovatelé z Thames Valley Police i během pátku pokračují v prohlídkách Royal Lodge, někdejšího sídla Andrewa Mountbatten-Windsora ve Windsor Great Parku. Andrew byl ve čtvrtek večer propuštěn z vazby na stanici v Norfolku, kde byl vyslýchán kvůli podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Bývalý princ veškerá obvinění z jakéhokoli pochybení i nadále důrazně odmítá.

před 8 hodinami

Andrej Babiš

50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka

Premiér Andrej Babiš představil aktualizovanou hospodářskou strategii s názvem „Česko: Země pro budoucnost 2.0“, která má vytyčit směr rozvoje země v nadcházejících letech. Za absolutní prioritu v rámci Evropské unie označil premiér boj za zásadní revizi systému emisních povolenek. Současný stav, kdy ceny povolenek ETS 1 výrazně převyšují původní odhady, nazval Babiš katastrofou, která podkopává konkurenceschopnost evropského průmyslu a stála českou ekonomiku již 160 miliard korun.

před 9 hodinami

Jeffrey Epstein

Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly

Zatčení bývalého britského prince Andrewa vneslo do veřejné debaty téma propastného rozdílu v tom, jak se k vyšetřování kauzy Jeffreyho Epsteina staví Evropa a jak Spojené státy. Zatímco na starém kontinentu začínají padat hlavy vlivných osobností, v USA zůstává jedinou odsouzenou osobou v celém případu Ghislaine Maxwellová, Epsteinova bývalá přítelkyně a komplicka.

před 10 hodinami

Íránské útočné drony Arash

Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA

Zatímco Spojené státy pokračují v masivním posilování svých vojenských kapacit na Blízkém východě, Írán podniká sérii kroků, kterými dává najevo svou připravenost na válku. Teherán se soustředí zejména na opevňování jaderných zařízení a obnovu kapacit pro výrobu raket, které byly poškozeny během dřívějších střetů. Napětí roste i přes probíhající diplomatické pokusy o urovnání sporu.

před 11 hodinami

Pentagon

Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila odvetnými opatřeními vůči evropským zemím v případě, že Evropská unie začne při přezbrojování kontinentu upřednostňovat domácí výrobce zbraní. Pentagon důrazně odmítl jakékoli snahy Bruselu omezit přístup amerických zbrojařských firem na evropský trh. Podle Washingtonu by takový krok vyvolal reciproční reakci, která by mohla poškodit evropské společnosti působící ve Spojených státech.

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní

Americký prezident Donald Trump oznámil, že během následujících deseti dnů se ukáže, zda se Spojeným státům podaří uzavřít novou jadernou dohodu s Íránem. Prohlásil to na ustavujícím zasedání své Rady míru ve Washingtonu. Zdůraznil přitom, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň a varoval, že pokud bude Teherán i nadále ohrožovat regionální stabilitu, dojde k „nepříjemným věcem“.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

Bývalý princ Andrew

Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje

Britská policie ještě ve čtvrtek propustila zadrženého Andrewa Mountbatten-Windsora, tedy bývalého prince Andrewa. Policisté ho zatkli ve čtvrtek ráno v souvislosti s kauzou kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie zdůraznila, že vyšetřování případu nadále pokračuje. 

včera

včera

včera

Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák

Během jedenáctého soutěžního dne právě probíhajících zimních olympijských her se dočkal historicky prvního vítězství na olympiádě český mužský curlingový tým skipa Lukáše Klímy. Stalo se tak po vyrovnaném utkání s Německem, které do vzájemného zápasu vstupovalo jako ostatně všichni čeští dosavadní soupeři v roli favorita, a nakonec s nimi Češi dokázali vyhrát 9:7 v závěrečném desátém endu. Z českých sportovců se představili v individuálním závodě - tentokrát na velkém můstku - sdruženáři Jiří Konvalinka a Jan Vytrval, přičemž oba skončili ve třetí desítce. Po zlatu z individuálního závodu na středním můstku i na tom velkém triumfoval Nor Jens Luraas Oftebro. Ve finále Big Airu pak vyhrál další Nor Tormod Frostad, avšak z českého pohledu je zajímavé, že bronz putuje sice do Rakouska, ale zásluhou bývalého českého reprezentanta Matěje Švancera.

Zdroj: David Holub

Další zprávy