Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?

Vyšetřovatelé z Thames Valley Police i během pátku pokračují v prohlídkách Royal Lodge, někdejšího sídla Andrewa Mountbatten-Windsora ve Windsor Great Parku. Andrew byl ve čtvrtek večer propuštěn z vazby na stanici v Norfolku, kde byl vyslýchán kvůli podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Bývalý princ veškerá obvinění z jakéhokoli pochybení i nadále důrazně odmítá.
Jeho propuštění pod vyšetřováním znamená, že momentálně nečelí žádným omezením, jako je zákaz cestování nebo noční vycházení. Podle běžných postupů mu byla při zatčení přečtena práva a ve vazbě mu byly odebrány otisky prstů i vzorky DNA. Zatímco prohlídky v Norfolku byly již ukončeny, operace v jeho bývalém domově v Berkshire v pátek ráno stále pokračovaly.
Bývalý šéfinspektor Metropolitní policie Dal Babu vysvětlil, že zatčení umožnilo vyšetřovatelům přístup k počítačovému vybavení, souborům a dalším důkazům. Policie tak může prohledávat jakékoli prostory, které Andrew vlastní, obývá nebo ovládá. Nyní se čeká na rozhodnutí státního zastupitelství a policie, zda bude králův bratr oficiálně obviněn, což může trvat i několik týdnů.
Andrew zůstává osmým v pořadí na trůn, přestože je nepravděpodobné, že by se kdy stal králem. K jeho vyřazení z nástupnictví by byla zapotřebí legislativa schválená parlamentem a podpořená všemi zeměmi Commonwealthu, které uznávají krále Karla jako hlavu státu. Technicky také zůstává státním poradcem, který může zastupovat monarchu v nemoci, i když v praxi jsou k těmto úkolům povoláváni pouze pracující členové rodiny.
K zatčení došlo ve čtvrtek kolem osmé hodiny ráno přímo v královském areálu Sandringhamu. Policie prověřuje stížnost týkající se údajného sdílení důvěrných materiálů s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Mezi dříve hlášená obvinění patří například sdílení zpráv z obchodních cest, předání důvěrného briefingu o investicích v Afghánistánu nebo poskytnutí informací ministerstva financí osobnímu obchodnímu kontaktu.
Pro vyšetřovatele je nyní klíčové prokázat čtyři prvky trestného činu zneužití pravomoci. Musí doložit, že podezřelý jednal jako veřejný činitel, že zanedbal své povinnosti nebo se choval nesprávně úmyslně, že došlo ke zneužití veřejné důvěry a že pro takové jednání neměl rozumnou omluvu či ospravedlnění. Právě poslední bod je zásadní pro princip trestní spravedlnosti, který dává podezřelému možnost předložit svou verzi příběhu.
Král Karel III. se k situaci vyjádřil prohlášením, v němž uvedl, že „zákon musí jít svou cestou“. Vyjádřil hluboké znepokojení nad zprávami o svém bratrovi, ale zdůraznil, že vyšetřování musí proběhnout řádným a spravedlivým způsobem pod dohledem příslušných orgánů. Zároveň dodal, že policie má v tomto ohledu plnou a upřímnou podporu královské rodiny.
Buckinghamský palác již dříve potvrdil, že bude policii při vyšetřování plně nápomocen. Podle dostupných informací nebyl král ani jeho úřad o plánovaném zatčení v Sandringhamu informován předem. Vyšetřování tak pokračuje zkoumáním veškerého zajištěného materiálu, přičemž specifikace konkrétních obvinění zneužití pravomoci zatím nebyly zveřejněny.
Související
Británií hýbe největší skandál od smrti Diany. Král se od svého bratra distancoval
Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje
princ Andrew (syn královny Alžběty) , Velká Británie
Aktuálně se děje
před 57 minutami
Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu
před 1 hodinou
Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?
před 2 hodinami
50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka
před 3 hodinami
Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly
před 3 hodinami
Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA
před 4 hodinami
Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní
před 5 hodinami
Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní
před 6 hodinami
Británií hýbe největší skandál od smrti Diany. Král se od svého bratra distancoval
před 7 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Srážky změní skupenství
včera
Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje
včera
Muž mohl mít na svědomí tři životy. Napadl taxikářku, pak se srazil s autem
včera
Estébáci pronásledovali herce Töpfera. Policie je po letech obvinila
včera
Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák
včera
Policie obvinila dva lidi z týrání zvířat v Litoměřicích
včera
Zemřel Jim Čert, hudebník s komplikovanou minulostí
včera
Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa
včera
ZOH: Slalom rozhodl nedokončenou jízdou McGrath, týmový závod skokanů chumelenice
včera
Zimní počasí potrápí jih republiky. Hrozí komplikace v dopravě
včera
Pavel jmenuje Červeného ministrem v pondělí, potvrdil budoucí šéf resortu po schůzce na Hradě
včera
Raději pavouky než Trumpa. Průzkum zjistil, který hmyz je populárnější než prezident USA
Před několika lety se výzkumná společnost YouGov rozhodla prozkoumat poněkud netradiční oblast veřejného mínění a dotazovala se Američanů na jejich vztah k hmyzu. Výsledky ukázaly, že nejoblíbenějším stvořením v této kategorii jsou motýli, na které reaguje kladně osm z deseti lidí. Tato data však nabývají zcela nového rozměru v současném politickém kontextu, kdy se popularita hmyzu podle webu The Guardian začíná srovnávat s oblibou hlavy státu.
Zdroj: Libor Novák