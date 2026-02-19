Zimní počasí potrápí jih republiky. Hrozí komplikace v dopravě

Sněhová kalamita hrozí už dnes v jižních oblastech České republiky. Podle aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) může napadnout až 12 centimetrů sněhu. Meteorologové varují řidiče, že mohou nastat dopravní komplikace.
"Během čtvrtečního večera a v noci na pátek očekáváme sněžení, i vydatnější na jihu Čech a na krajním jihu Moravy. Místy může napadnout 7 až 12 cm sněhu," uvedli meteorologové a upozornili, že mohou nastat komplikace v dopravě.
Výstraha vstoupí v platnost v 18 hodin a potrvá do páteční šesté hodiny ranní. Varování platí pro oblasti Českých Budějovic, Českého Krumlova, Dačic, Jindřichova Hradce, Kaplice, Prachatic, Trhových Svin, Třeboně a Vimperku v Jihočeském a Břeclavi, Mikulova a Znojma v Jihomoravském kraji.
Sněžení může způsobit komplikace při chůzi, v dopravě či zásobování. Hrozí škody na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a tím pádem výpadky v energetice. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a nezapomínat na zimní výbavu. Na horách by lidé měli dodržovat pokyny Horské služby.
Byla to prohra, se kterou možná většina českého národa počítala,ale byla to prohra se ctí. Po ne příliš výrazných výkonech v předešlých zápasech přišlo na řadu veledůležité čtvrtfinále hokejového olympijského turnaje v Miláně s hvězdně nabitou Kanadou. Málokdo čekal, že s takovýmto nabitým kádrem budou Češi schopni hrát vyrovnaný zápas. Ale skutečnost opravdu nakonec byla. Navíc v zápase dokonce dvakrát svěřenci kouče Radima Rulíka vedli, ve třetí třetině však Kanaďané poslali duel do prodloužení a i když i v něm měli Češi velkou šanci na výhru, v 62. minutě o všem rozhodl bekhendovým zakončením Marner.
Zdroj: David Holub