Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa

19. února 2026 17:54

Keir Starmer, předseda Labouristické strany
Britská policie dnes zatkla bývalého prince Andrewa. Premiér Keir Starmer už před zadržením člena královské rodiny prohlásil, že policie by měla prošetřit jeho kauzu s důrazem na dodržení principu rovnosti před zákonem. Nevyloučil také parlamentní diskuzi o případu. Mladší bratr krále Karla III. by podle politika měl zároveň vypovídat v USA. 

Britská policie má mimo jiné prověřovat tvrzení ohledně ženy, kterou měl sexuální delikvent Jeffrey Epstein poslat bývalému princi do Velké Británie. Nemělo se jednat o britskou občanku. Žena měla se synem královny Alžběty II. strávit nějaký čas v jeho rezidenci Royal Lodge v roce 2010. Podle právníka strávila s Andrewem noc a byla také na prohlídce Buckinghamského paláce. 

"To je otázka pro policii," odpověděl Starmer na dotaz stanice BBC, zda by Andrew měl vypovídat. "Budou dělat vlastní vyšetřování, ale jeden ze základních principů našeho systému je, že všichni jsou si před zákonem rovni a nikdo není víc než zákon," podotkl politik. 

Podle ministerského předsedy je nutné se tohoto principu držet i v kauze, která se týká člena královské rodiny. Starmer se také nechal slyšet, že nebude stát v cestě případné diskuzi o případu v parlamentu. 

Starmer se domnívá, že by měl Andrew vypovídat i před americkým Kongresem. "Každý, kdo má jakékoliv informace, by měl vypovídat. Je jedno, jestli je to Andrew nebo kdokoliv jiný," dodal. 

Andrew Mountbatten Windsor během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.

Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě. 

Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

Policie prohledává Andrewovo sídlo. Král Karel, princ William a vévodkyně Kate jsou hluboce znepokojeni

Keir Starmer (labouristi)

Starmer zahájil boj proti technologickým gigantům. Chce zastavit nekonečné rolování na sociálních sítích

Britský premiér Keir Starmer v pondělí dopoledne v Londýně oznámil rozsáhlý zásah proti sociálním sítím a technologickým gigantům. Ve svém projevu zdůraznil, že současný stav je neudržitelný a legislativa zaostává za překotným vývojem technologií příliš dlouho. Starmer představil plány na nová omezení a posílení pravomocí státu, které mají zajistit vyšší bezpečnost v online prostoru, zejména u dětí a mladistvých.
Keir Starmer

Po uzavření mírové dohody na Ukrajině nebezpečí pro Evropu vzroste, varoval na MSC Starmer

Britský premiér Keir Starmer na Mnichovské bezpečnostní konferenci varoval, že dlouholetá stabilita míru v Evropě začíná povážlivě křehnout. Podle něj byl pro většinu Britů válečný konflikt po generace něčím vzdáleným, co se jich sice hluboce dotýkalo, ale odehrávalo se mimo jejich bezprostřední dosah. Nyní však lídři musí čelit varovným signálům z Ruska a připravit se na budoucnost, ve které mír již nebude samozřejmostí.

Keir Starmer (labouristi) princ Andrew (syn královny Alžběty) královská rodina (gbr) Velká Británie Policie Velká Británie

