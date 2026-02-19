Za zatčením Andrewa zřejmě stojí britská skupina Republic. Přiznejte, proč jste ho chránil, tlačí na krále

Fotografie, které zachycují Andrewa ve velmi kontroverzních pózách
Britský premiér Keir Starmer se k situaci kolem Andrewa Mountbatten-Windsora vyjádřil ve čtvrtek ráno v pořadu BBC Breakfast, ještě před oficiálním oznámením o jeho zatčení. Premiér zdůraznil, že nikdo nestojí nad zákonem a že každý, kdo disponuje relevantními informacemi, by měl vypovídat. Podle Starmera mají lidé povinnost předstoupit před příslušné orgány, ať už se jedná o případ Jeffreyho Epsteina, nebo jakoukoli jinou kauzu týkající se násilí na ženách.

Tlak na vyšetřování Andrewa zesílil po částečném zveřejnění takzvaných Epsteinových spisů americkou vládou v uplynulých měsících. Dokumenty přinesly nové pohledy na jeho vazby s odsouzeným sexuálním delikventem, což vyvolalo značné znepokojení uvnitř královské rodiny. V říjnu 2025 pak Buckinghamský palác oznámil, že Andrewovi budou odebrány královské tituly, aby se minimalizovalo riziko poškození reputace monarchie.

Součástí těchto opatření bylo i rozhodnutí, že se bývalý vévoda musí vystěhovat z rezidence Royal Lodge ve Windsoru. Andrew se následně přesunul do soukromého ubytování na královském panství Sandringham v Norfolku, kde byl také dnes ráno zatčen. Král Karel III. k tomuto kroku přistoupil po sérii odhalení, která naznačovala, že Andrew mohl Epsteinovi předávat důvěrné informace z doby svého působení v roli obchodního zmocněnce.

Zatčení Andrewa uvítala nátlaková skupina Republic, která dlouhodobě vystupuje proti monarchii. Generální ředitel skupiny Graham Smith uvedl, že policejní zásah je pravděpodobně důsledkem jejich soukromého trestního stíhání a podnětu, který zaslali policii v Thames Valley. Podle Smitha se Republic obrátila na policii v době, kdy ostatní nebyli ochotni jednat, a jejich právníci budou v příštích týdnech pokračovat v prověřování dalších souvisejících deliktů.

Smith ve svém prohlášení také vyzval krále Karla III. a prince Williama, aby veřejně přiznali, co o Andrewových aktivitách věděli a proč jej nadále chránili. Skupina Republic zdůrazňuje, že policie musí sledovat veškeré důkazy bez ohledu na to, kam povedou. Nedávný průzkum provedený touto organizací ukázal, že podpora monarchie klesla na 45 %, přičemž třetina respondentů by preferovala volenou hlavu státu.

Dnešní události v Sandringhamu jsou vyvrcholením dlouhodobého procesu, během kterého Andrew postupně přišel o vojenské hodnosti, patronáty i oslovení „Jeho Královská Výsost“. Formální proces odebrání titulů byl završen v listopadu 2025 vydáním listinného patentu. Přestože Andrew všechna obvinění z pochybení i nadále odmítá, dnešní zásah policie v jeho novém domově na narozeniny představuje pro britskou monarchii bezprecedentní moment.

Policie prohledává Andrewovo sídlo. Král Karel, princ William a vévodkyně Kate jsou hluboce znepokojeni

Policie zatkla Andrewa v den jeho narozenin. Teď může prohledat jeho sídlo

Zatčení Andrewa Mountbatten-Windsora dává policii široké pravomoci k prohledání jeho soukromí i majetku. Podle bývalého vrchního superintendenta Metropolitní policie Dala Babua, který hovořil pro BBC News, tlak na vyšetření případu v posledních týdnech neustále narůstal. Samotný akt zatčení nyní vyšetřovatelům umožňuje legální přístup k počítačové technice, souborům, fotografiím a dalším potenciálním důkazům.

