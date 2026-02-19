Policie zatkla Andrewa v den jeho narozenin. Teď může prohledat jeho sídlo

Zatčení Andrewa Mountbatten-Windsora dává policii široké pravomoci k prohledání jeho soukromí i majetku. Podle bývalého vrchního superintendenta Metropolitní policie Dala Babua, který hovořil pro BBC News, tlak na vyšetření případu v posledních týdnech neustále narůstal. Samotný akt zatčení nyní vyšetřovatelům umožňuje legální přístup k počítačové technice, souborům, fotografiím a dalším potenciálním důkazům.
Policisté mohou na základě tohoto procesního kroku provádět prohlídky v jakýchkoli prostorách, které Andrew vlastní, obývá nebo má pod svou kontrolou. To znamená, že kromě aktuálního bydliště v Norfolku se domovní prohlídky mohou rozšířit i do dalších lokalit. Vyšetřovatelé se zaměřují především na zajištění materiálů, které by mohly potvrdit podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.
Otázkou nyní zůstává, jak dlouho může být bývalý princ držen ve vazbě. Komentátor v oblasti policejní práce Danny Shaw vysvětlil, že absolutní maximum je 96 hodin, ovšem k takovému prodloužení by policie potřebovala souhlas magistrátního soudu. Ve většině případů jsou podezřelí zadržováni po dobu 12 až 24 hodin, po jejichž uplynutí musí být buď obviněni, nebo propuštěni na svobodu během dalšího vyšetřování.
Andrewova cela v zabezpečeném vazebním traktu je popsána jako strohá místnost vybavená pouze postelí a toaletou. Podle Shawa nelze v tomto ohledu očekávat žádné zvláštní zacházení – bratr krále bude v cele čekat na výslech stejně jako jakýkoliv jiný podezřelý. Přesné místo jeho současného pobytu ani čas, kdy k zatčení došlo, však policie z bezpečnostních důvodů zatím nezveřejnila.
I přes tyto dramatické události zůstává mnoho otázek nezodpovězených. Stále nejsou známy konkrétní detaily obvinění, která policie z Thames Valley prověřuje, ani přesné informace, které kriminalisty k dnešnímu zatčení vedly. Veřejnost rovněž čeká na potvrzení, zda již proběhl formální výslech pod zákonným varováním.
Situaci dodává na absurditě fakt, že k zatčení došlo přesně v den Andrewových 66. narozenin. Ještě začátkem tohoto měsíce byl přitom spatřen při vyjížďce na koni ve velkém parku ve Windsoru, což ostře kontrastuje s jeho aktuální situací za zdmi policejní stanice.
Královský korespondent Sean Coughlan upozorňuje, že zatčení samo o sobě není důkazem viny a Andrew jakékoli protiprávní jednání vytrvale popírá. Přesto strohé policejní prohlášení o tom, že „muž zůstává v policejní vazbě“, působí v britské společnosti jako informační zemětřesení. Přítomnost králova bratra mezi plastovými kelímky a nepořádkem policejní stanice je pro mnohé šokující vizí.
Tento pád z lesku Buckinghamského paláce a hradu Windsor do cely předběžného zadržení představuje jeden z největších skandálů v moderní historii monarchie. Ačkoliv zatím nebyla vznesena žádná formální obvinění, dnešní zásah definitivně potvrzuje, že vyšetřování jeho dřívějších vazeb na Jeffreyho Epsteina vstoupilo do své nejkritičtější fáze.
Soudci Mezinárodního trestního soudu (ICC) čelí bezprecedentnímu tlaku poté, co na ně administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila tvrdé sankce. Kanadská soudkyně Kimberly Prostová, která léta rozhoduje o případech válečných zločinů a genocidy, se náhle ocitla na stejném seznamu jako teroristé nebo členové organizovaného zločinu. Tento krok označila za přímý a flagrantní útok na nezávislost jedné z nejvýznamnějších soudních institucí světa.
Zdroj: Libor Novák