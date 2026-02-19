Počasí o víkendu: Silné mrazy vystřídá výrazné oteplení

Nadcházející víkend přinese do Česka výraznou změnu počasí doprovázenou pestrou škálou srážek a postupným oteplováním.
Sobota bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy, přičemž pouze na východě území se zpočátku může objevit polojasno. Od západu se však začne rozšiřovat pásmo srážek, které budou zpočátku sněhové nebo smíšené. Zejména na Moravě se může vyskytnout nebezpečný mrznoucí déšť, zatímco v Čechách budou srážky během dne postupně přecházet v dešťové.
Noční teploty v sobotu klesnou na -4 až -9 °C, ovšem v jihovýchodní části země může rtuť teploměru spadnout až k -11 °C. V Čechách se však již v průběhu noci začne oteplovat. Denní maxima dosáhnou 1 až 6 °C, na Moravě se budou teploty pohybovat kolem bodu mrazu. Na horách může napadnout až 15 cm nového sněhu, v nižších polohách Moravy a Slezska kolem 5 cm.
Neděle bude pokračovat v trendu zatažené až oblačné oblohy s občasným deštěm. Na východě a severovýchodě území si řidiči i chodci musí zpočátku dávat pozor na mrznoucí srážky. Sněžení se v neděli očekává již pouze ve vysokých horských polohách nad 1100 metrů nad mořem. Oteplování bude citelné, kdy nejvyšší denní teploty vystoupají na 7 až 12 °C, pouze na Moravě zůstane místy chladněji kolem 5 °C.
Noční teploty v závěru víkendu se udrží v rozmezí 5 až 0 °C, na Moravě může ojediněle mrznout s minimy kolem -2 °C. Vítr bude po oba dny mírný jihozápadní až západní s rychlostí 3 až 7 m/s, na Moravě však zůstane většinou jen slabý. Celkové množství srážek se za víkend bude pohybovat mezi 2 až 10 mm, na horách může napršet či nasněžit kolem 15 mm.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna prohlásil, že jeho země je otevřená možnosti umístit na svém území jaderné zbraně spojenců, pokud to Severoatlantická aliance vyhodnotí jako nezbytné. V rozhovoru pro stanici ERR zdůraznil, že Evropa by neměla vylučovat nadnárodní jaderné odstrašování v rámci NATO. Tallinn podle něj nemá žádnou doktrínu, která by rozmístění těchto zbraní v souladu s obrannými plány aliance zakazovala.
Zdroj: Libor Novák