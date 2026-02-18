Olympijské hry v Miláne a Cortině jsou v plném proudu a lidé jí žijí nejen na sportovištích, ale i v samotném centru Milána.
Ulice, náměstí i fanouškovské zóny zaplnily tisíce návštěvníků z celého světa, kteří si užívají jedinečnou atmosféru zimního svátku sportu. Do konce her zbývá už jen několik posledních dní, během nichž si fanoušci mohou naplno vychutnat závěrečné medailové souboje i slavnostní zakončení.
Čeští sportovci měli po celou dobu olympiády výraznou podporu přímo na sportovištích. Tribuny pravidelně zaplňovali čeští fanoušci, kteří vytvářeli hlasitou a viditelnou kulisu.
Že je Česko hokejovým národem, se potvrdilo i tentokrát. Na zápasech české reprezentace bylo vidět doslova moře českých vlajek a hráči měli při každém utkání téměř domácí atmosféru. Podpora z hlediště byla nepřehlédnutelná a patřila k nejvýraznějším na celém turnaji.
Zdroj: Libor Novák