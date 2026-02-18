Češi byli blízko nečekanému postupu do semifinále. S hvězdnou Kanadou prohráli až v prodloužení

Byla to prohra, se kterou možná většina českého národa počítala,ale byla to prohra se ctí. Po ne příliš výrazných výkonech v předešlých zápasech přišlo na řadu veledůležité čtvrtfinále hokejového olympijského turnaje v Miláně s hvězdně nabitou Kanadou. Málokdo čekal, že s takovýmto nabitým kádrem budou Češi schopni hrát vyrovnaný zápas. Ale skutečnost opravdu nakonec byla. Navíc v zápase dokonce dvakrát svěřenci kouče Radima Rulíka vedli, ve třetí třetině však Kanaďané poslali duel do prodloužení a i když i v něm měli Češi velkou šanci na výhru, v 62. minutě o všem rozhodl bekhendovým zakončením Marner.
Přestože prognózy mohly být jakékoli, nakonec zaplněná hala Santa Julia viděla dosud nejlepší zápas celého turnaje pod pěti kruhy. Už od úvodního vhazování poznávali Češi sílu Kanady, když už po první půlminutě hry zázrak McDavid vyzkoušel pozornost českého gólmana Dostála, jenž v tomto duelu nasadil mód velmi podobnému tomu z domácího mistrovství světa 2024. Jakkoli si čeští trenéři a hráči přáli rychle neinkasovat, toto přání zůstalo nevyplněno, neboť po třech minutách hry předvedli Češi váhající rozehrávku a po chybě Pastrňáka McDavid hbitě našel Celebriniho a právě ten otevřel skóre, 1:0 pro Kanadu.
Čekalo se, co to s ne dosud dobře hrajícími Čechy na tomto turnaji udělá. Fanoušci museli být příjemně překvapeni, že je to naopak nabudilo k nejlepšímu výkonu. Za chvíli totiž mohl klidně vyrovnat Kämpf, nakonec ale vyrovnání přišlo ze Sedlákovy hokejky. Českou první gólovou akci začal od začátku výborně hrající Gudas, který zachytil ve středním pásmu kanadskou rozehrávku, následně v útočném pásmu nahrál na střed v klidu kapitánovi Červenkovi a ten pak vyhledal v předbrankovém prostoru Sedláka, jenž se nenechal vytlačit Kanaďany a zakončením do odkryté branky rozjásal české fanoušky, 1:1. Češi následně hráli v oslabení, které přečkali i přes Crosbyho šanci, když ale sami za chvíli dostali možnost přesilové hry, tak se jim ji podařilo využít dokonale. Nejprve sice Červenka pálil do tyčky, v 15. minutě už ale Pastrňák na levém kruhu dostal kotouč tak, jak potřebuje a vypálil naprosto přesně, 1:2 pro Česko. Jedna z největších českých opor se probudila právě včas.
Druhá třetina byla ve znamenaní osobních soubojů a kanadské snahy znechutit Čechům hru. Vše začalo nejprve dvěma kanadskými střelami do tyček a pokračovalo řadou famózních zákroků Dostála. Hráči s českým národním znakem na hrudi se ale nevzdávali svého obětavého hokeje, což poznal nejtvrději kapitán Crosby, jenž musel po nárazech od Nečase a Gudase předčasně odejít ze scény tohoto zápasu, očividně měl něco s nohou. Duelu v tu dobu rozhodně neprospěli rozhodčí, kteří něco někdy pískali a někdy zrovna ne. Po jednom takovém přísném vyloučení Kempného přišla akce MacKinnona, který v nabídnuté přesilovce vyrovnal na 2:2. Od té doby začala Kanada ve druhé části hry tahat za delší konec provazu, zatímco Češi se těžko dostávali z tlaku soupeře. I tak ale doufali v nějaký povedený výpad jako byl ten, po němž Kämpf trefil tyč.
Senzaci větřili na tribunách i čeští fanoušci, kteří byli slyšet, za to třeba na tváři Waynea Gretzkého ve VIP boxu byl spíš nervózní pohled. Ve třetí třetině totiž měli po většinu času převahu právě Češi a blízko ke skórování měli už Červenka, Šimek či Hertl. Nakonec ale vstřelil branku někdo, kdo dosud žádnou tak důležitou branku za národní tým nedal – po obrovské bojovnosti v obranném pásmu přišlo české přečíslení tři na jednoho, v jehož závěru Nečas zprava nahrál místo Pastrňákovi na druhou stranu do druhé vlny najíždějícímu Palátovi a právě ten propálil Binningtona 3:2 pro Česko. Protože se psala už 53. minuta, fanoušci v českých dresech věřili, že by k nečekané senzaci mohlo dojít. Jenže v 57. minutě tečoval kanadské nahození od modré Suzuki těsně před Dostálem a ten na to nedokázal reagovat, 3:3. Ještě před sirénou mohl rozhodnout Nečas po svém úniku, ale neuspěl.
O vítězi tohoto čtvrtfinálového dramatu se vším všudy tak muselo rozhodnout až prodloužení, případně nájezdy. K těm už bohužel nedošlo. Hra tři na tři nabídla nejprve velkou českou příležitost, ale v 62. minutě dal zápasu tvrdé razítko, na které už nešlo dát odpověď Marner při své individuální akci zakončenou bekhendovou střelou po břevno.
Češi tak prohráli 3:4 v prodloužení, ale rozhodně se za svoje minimálně čtvrtfinálové vystoupení na olympiádě nemusejí stydět. Hvězdná a asi nejsilnější Kanada, jaká kdy byla za poslední dobu na mezinárodní scéně k vidění, se s Čechy natrápila tak, jak si určitě sama nepředstavovala.
Konečný výsledek zápasu hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (18.2.2026):
Čtvrtfinále:
Kanada – Česko 4:3 po prodloužení (1:2, 1:0, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Celebrini (McDavid), 33. MacKinnon (McDavid, Celebrini), 57. Suzuki (D. Toews, Jarvis), 62. M. Marner (Celebrini, Harley) - 9. Sedlák (Červenka, Gudas), 15. Pastrňák (Hronek, Červenka), 53. Palát (Nečas, Hertl). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Rooney - Murray (oba USA), Brisebois (Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 10.984
Kanada: Binnington - C. Makar, D. Toews, Doughty, Harley, Parayko, Sanheim, Theodore - Wilson, McDavid, Celebrini - Marchand, MacKinnon, Hagel - Mark Stone, Crosby, Marner - Suzuki, Horvat, Reinhart - Jarvis. Trenér: Cooper
Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, D. Špaček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Nečas, Kämpf, Chlapík - O. Kaše, Hertl, Palát - M. Stránský, Tomášek, Flek. Trenér: Rulík
Související
Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo
Nejlepší český biatlonový výsledek na Hrách. Mužská štafeta vybojovala šesté místo
Olympijské hry 2026 , hokej , Hokej MS CZE Tým
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Češi byli blízko nečekanému postupu do semifinále. S hvězdnou Kanadou prohráli až v prodloužení
před 1 hodinou
Metnar podpořil snížení hranice trestní odpovědnosti
před 2 hodinami
Rusko chce diktovat, které země mohou být v NATO
před 3 hodinami
Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích zachvátil tragický požár. Jedna osoba zemřela
před 4 hodinami
Jsou na stejném seznamu jako teroristé. Soudci ICC přišli o kreditní karty i Google účty
před 5 hodinami
Počet žraločích útoků vzrostl. Na počty úmrtí po zásahu bleskem ale ani zdaleka nemají
před 6 hodinami
Maďarsko a Slovensko se naléhavě obrací na EK. Chtějí výjimku z nákupu ruské ropy
před 7 hodinami
Rozhovory v Ženevě skočily. Hraje se o to, na koho Bílý dům svalí vinu za kolaps, ne o mír, tvrdí experti
před 7 hodinami
Slovensko kvůli zastavení dodávek z Ruska vyhlásilo stav ropné nouze. Stoplo vývoz nafty na Ukrajinu
před 8 hodinami
Schillerová představila podrobný koncept systému EET 2.0
před 9 hodinami
Evropa volá po jaderných zbraních stále víc. Další země nabídla své území k jejich umístění
před 9 hodinami
Žádné jídlo, žádná ropa. Trumpova blokáda odřízla Kubu od světa
před 10 hodinami
Trump vyvíjí na Kyjev nepřiměřený tlak, na Rusko ne, prohlásil Zelenskyj
před 11 hodinami
Tropická nemoc způsobující nesnesitelné bolesti se nyní může šířit ve většině Evropy, odhalili vědci
před 12 hodinami
Rozhovory zaměřené na ukončení války na Ukrajině přinesly významný pokrok, tvrdí Witkoff
před 13 hodinami
Počasí: Teploty budou dál klesat, naměříme až -12 stupňů
včera
Další dohra Epsteinových spisů: Firmy bývalé členky britské královské rodiny míří do likvidace
včera
Znepokojivý průzkum: Pětina Evropanů by uvítala diktaturu
včera
Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo
včera
Nejlepší český biatlonový výsledek na Hrách. Mužská štafeta vybojovala šesté místo
V úterý se v rámci již jedenáctého soutěžního hracího dne Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo jel v Anterselvě další z biatlonových závodů, konkrétně mužská štafeta. Právě až do tohoto závodu si museli čeští biatlonoví fanoušci počkat na nejlepší výsledek Čechů pod letošními pěti kruhy. Zatímco vepředu k překvapení oproti předešlým závodům nedošlo, neboť se o nejlepší příčky přetahovali Francouzi s Nory a na jejich záda dýchali Švédové, za nimi zaskvěl svým výkon český kvartet a v rámci něj pak především olympijský debutant Petr Hák a finišman Michal Krčmář. Právě díky jejich výkonům se nakonec česká štafeta vyšvihla na výtečné šesté místo.
Zdroj: David Holub