Češi byli blízko nečekanému postupu do semifinále. S hvězdnou Kanadou prohráli až v prodloužení

David Holub

18. února 2026 20:08

Český hokejový tým
Český hokejový tým Foto: Instagram/Český hokej

Byla to prohra, se kterou možná většina českého národa počítala,ale byla to prohra se ctí. Po ne příliš výrazných výkonech v předešlých zápasech přišlo na řadu veledůležité čtvrtfinále hokejového olympijského turnaje v Miláně s hvězdně nabitou Kanadou. Málokdo čekal, že s takovýmto nabitým kádrem budou Češi schopni hrát vyrovnaný zápas. Ale skutečnost opravdu nakonec byla. Navíc v zápase dokonce dvakrát svěřenci kouče Radima Rulíka vedli, ve třetí třetině však Kanaďané poslali duel do prodloužení a i když i v něm měli Češi velkou šanci na výhru, v 62. minutě o všem rozhodl bekhendovým zakončením Marner.

Přestože prognózy mohly být jakékoli, nakonec zaplněná hala Santa Julia viděla dosud nejlepší zápas celého turnaje pod pěti kruhy. Už od úvodního vhazování poznávali Češi sílu Kanady, když už po první půlminutě hry zázrak McDavid vyzkoušel pozornost českého gólmana Dostála, jenž v tomto duelu nasadil mód velmi podobnému tomu z domácího mistrovství světa 2024. Jakkoli si čeští trenéři a hráči přáli rychle neinkasovat, toto přání zůstalo nevyplněno, neboť po třech minutách hry předvedli Češi váhající rozehrávku a po chybě Pastrňáka McDavid hbitě našel Celebriniho a právě ten otevřel skóre, 1:0 pro Kanadu.

Čekalo se, co to s ne dosud dobře hrajícími Čechy na tomto turnaji udělá. Fanoušci museli být příjemně překvapeni, že je to naopak nabudilo k nejlepšímu výkonu. Za chvíli totiž mohl klidně vyrovnat Kämpf, nakonec ale vyrovnání přišlo ze Sedlákovy hokejky. Českou první gólovou akci začal od začátku výborně hrající Gudas, který zachytil ve středním pásmu kanadskou rozehrávku, následně v útočném pásmu nahrál na střed v klidu kapitánovi Červenkovi a ten pak vyhledal v předbrankovém prostoru Sedláka, jenž se nenechal vytlačit Kanaďany a zakončením do odkryté branky rozjásal české fanoušky, 1:1. Češi následně hráli v oslabení, které přečkali i přes Crosbyho šanci, když ale sami za chvíli dostali možnost přesilové hry, tak se jim ji podařilo využít dokonale. Nejprve sice Červenka pálil do tyčky, v 15. minutě už ale Pastrňák na levém kruhu dostal kotouč tak, jak potřebuje a vypálil naprosto přesně, 1:2 pro Česko. Jedna z největších českých opor se probudila právě včas.

Druhá třetina byla ve znamenaní osobních soubojů a kanadské snahy znechutit Čechům hru. Vše začalo nejprve dvěma kanadskými střelami do tyček a pokračovalo řadou famózních zákroků Dostála. Hráči s českým národním znakem na hrudi se ale nevzdávali svého obětavého hokeje, což poznal nejtvrději kapitán Crosby, jenž musel po nárazech od Nečase a Gudase předčasně odejít ze scény tohoto zápasu, očividně měl něco s nohou. Duelu v tu dobu rozhodně neprospěli rozhodčí, kteří něco někdy pískali a někdy zrovna ne. Po jednom takovém přísném vyloučení Kempného přišla akce MacKinnona, který v nabídnuté přesilovce vyrovnal na 2:2. Od té doby začala Kanada ve druhé části hry tahat za delší konec provazu, zatímco Češi se těžko dostávali z tlaku soupeře. I tak ale doufali v nějaký povedený výpad jako byl ten, po němž Kämpf trefil tyč.

Senzaci větřili na tribunách i čeští fanoušci, kteří byli slyšet, za to třeba na tváři Waynea Gretzkého ve VIP boxu byl spíš nervózní pohled. Ve třetí třetině totiž měli po většinu času převahu právě Češi a blízko ke skórování měli už Červenka, Šimek či Hertl. Nakonec ale vstřelil branku někdo, kdo dosud žádnou tak důležitou branku za národní tým nedal – po obrovské bojovnosti v obranném pásmu přišlo české přečíslení tři na jednoho, v jehož závěru Nečas zprava nahrál místo Pastrňákovi na druhou stranu do druhé vlny najíždějícímu Palátovi a právě ten propálil Binningtona 3:2 pro Česko. Protože se psala už 53. minuta, fanoušci v českých dresech věřili, že by k nečekané senzaci mohlo dojít. Jenže v 57. minutě tečoval kanadské nahození od modré Suzuki těsně před Dostálem a ten na to nedokázal reagovat, 3:3. Ještě před sirénou mohl rozhodnout Nečas po svém úniku, ale neuspěl.

O vítězi tohoto čtvrtfinálového dramatu se vším všudy tak muselo rozhodnout až prodloužení, případně nájezdy. K těm už bohužel nedošlo. Hra tři na tři nabídla nejprve velkou českou příležitost, ale v 62. minutě dal zápasu tvrdé razítko, na které už nešlo dát odpověď Marner při své individuální akci zakončenou bekhendovou střelou po břevno.

Češi tak prohráli 3:4 v prodloužení, ale rozhodně se za svoje minimálně čtvrtfinálové vystoupení na olympiádě nemusejí stydět. Hvězdná a asi nejsilnější Kanada, jaká kdy byla za poslední dobu na mezinárodní scéně k vidění, se s Čechy natrápila tak, jak si určitě sama nepředstavovala.

Konečný výsledek zápasu hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (18.2.2026):

Čtvrtfinále:

Kanada – Česko 4:3 po prodloužení (1:2, 1:0, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Celebrini (McDavid), 33. MacKinnon (McDavid, Celebrini), 57. Suzuki (D. Toews, Jarvis), 62. M. Marner (Celebrini, Harley) - 9. Sedlák (Červenka, Gudas), 15. Pastrňák (Hronek, Červenka), 53. Palát (Nečas, Hertl). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Rooney - Murray (oba USA), Brisebois (Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 10.984

Kanada: Binnington - C. Makar, D. Toews, Doughty, Harley, Parayko, Sanheim, Theodore - Wilson, McDavid, Celebrini - Marchand, MacKinnon, Hagel - Mark Stone, Crosby, Marner - Suzuki, Horvat, Reinhart - Jarvis. Trenér: Cooper

Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, D. Špaček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Nečas, Kämpf, Chlapík - O. Kaše, Hertl, Palát - M. Stránský, Tomášek, Flek. Trenér: Rulík

včera

Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo

Olympijské hry 2026 hokej Hokej MS CZE Tým

