Bratr britského krále, bývalý princ Andrew, byl zatčen policií

Andrew Mountbatten-Windsor, dříve známý jako britský princ Andrew, byl ve čtvrtek zadržen policií přímo na královském panství Sandringham v Norfolku. Podle oficiálního vyjádření policie z Thames Valley je šestašedesátiletý Andrew podezřelý ze zneužití pravomoci úřední osoby. K zásahu došlo v ranních hodinách v rezidenci Wood Farm, kde se v současnosti zdržuje.
Svědci na místě zaznamenali příjezd několika neoznačených policejních vozů a přítomnost policistů v civilu krátce po osmé hodině ranní. Policie potvrdila, že kromě samotného zatčení provádí také domovní prohlídky na vybraných adresách v Norfolku a hrabství Berkshire. Zadržený muž zůstává v policejní vazbě, zatímco vyšetřovatelé pokračují v zajišťování důkazů.
Vyšetřování se zaměřuje na závažná obvinění, že Andrew během svého působení ve funkci zvláštního obchodního zmocněnce Spojeného království předával citlivé a důvěrné informace Jeffreymu Epsteinovi. Policie tuto linku prověřuje již delší dobu v souvislosti s nově zveřejněnými dokumenty z USA, které naznačují těsnou spolupráci mezi tehdejším princem a odsouzeným sexuálním delikventem.
Kromě zneužití úřadu policie zkoumá také podezření, že Epstein v minulosti zajistil převoz žen do Británie za účelem sexuálních setkání s Andrewem. Tato podezření získala na intenzitě po únorovém zveřejnění e-mailové komunikace, ve které se mělo hovořit o využívání Andrewova vlivu k prosazování Epsteinových obchodních zájmů.
Náměstek hlavního konstábla Oliver Wright uvedl, že po důkladném posouzení všech dostupných materiálů bylo zahájeno plnohodnotné vyšetřování. Zdůraznil, že je klíčové chránit integritu a objektivitu celého procesu, a to i s ohledem na mimořádný veřejný zájem o tento případ. Policie úzce spolupracuje s dalšími orgány a partnery na objasnění všech okolností údajných trestných činů.
Andrew Mountbatten-Windsor všechna obvinění z jakéhokoliv pochybení dlouhodobě a důrazně odmítá. Ačkoliv se v minulosti několikrát omluvil za své přátelství s Epsteinem, k nejnovějším zprávám z amerických spisů se konkrétně nevyjádřil. Dnešní zatčení představuje zásadní zlom v jeho postavení, neboť jde o vůbec první případ, kdy byl v této souvislosti vzat do vazby.
Situace je o to sledovanější, že k zatčení došlo v den Andrewových narozenin a jen několik týdnů poté, co se po nátlaku krále Karla III. definitivně vystěhoval z Windsoru. Král již dříve prostřednictvím mluvčího vyjádřil hluboké znepokojení nad novými obviněními a potvrdil připravenost paláce plně podpořit policejní vyšetřování.
Podle právních expertů je zneužití pravomoci úřední osoby závažným trestným činem, který se týká porušení povinností při výkonu veřejné funkce. Vyšetřovatelé se nyní snaží zjistit, zda Andrew skutečně zneužil své vládní role obchodního zmocněnce k neoprávněnému prospěchu třetích stran. Policie přislíbila, že o dalším postupu bude informovat ve vhodnou chvíli.
Vláda Slovenské republiky oficiálně vyhlásila stav ropné nouze, čímž reaguje na kritickou situaci v energetice. Tento krok navrhla Správa státních hmotných rezerv (SŠHR) v důsledku dočasného zastavení dodávek ruské suroviny, která do země proudila strategickým ropovodem Družba. Výpadek přímo souvisí s aktuálním děním na Ukrajině, které narušilo stabilitu dosavadních přepravních tras.
Zdroj: Libor Novák