Česká ženská biatlonová štafeta bojovala o nečekanou medaili. Přišla o ni v posledním úseku

Až do první střelby finišmanky české štafety Terezy Vinklárkové to vypadalo na nečekanou českou biatlonovou medaili v olympijské Anterselvě. Právě české kvarteto Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková více než tři čtvrtiny středečního závodu bojovalo o bronz, až první střelba vleže v podání Vinklárkové tuto naději Češkám bohužel odstřelila. I tak z toho ale nakonec bylo nejlepší české biatlonové umístění na těchto olympijských hrách, konkrétně páté místo. Zlato nepřekvapivě po suverénním výkonu braly Francouzky i přes trestné kolo Benadové, druhé skončily Švédky a třetí Norky.
Českou štafetu odstartovala svým úsekem Jislová, hned na její první střelecké položce vleže musela sáhnout ke dvěma dobíjením, ale naštěstí na tom byla velmi dobře běžecky a v porovnání se svými konkurentkami příliš neztrácela. I proto svůj pomyslný štafetový kolík předala Charvátové, když se česká štafeta pohybovala na osmém místě. „Suverénně můj nejlepší běžecký výkon za hodně dlouhou dobu,“ chválila svůj výkon na lyžích Jislová v rozhovoru pro ČT sport.
Charvátová tak tedy vyjela na svůj úsek v momentě, kdy Češky ztrácely na tehdy vedoucí Švédky půlminutu. Protože zkombinovala slušný výkon na trati se slušným výkonem na střelnici, kde nejprve vleže jednou dobíjela a pak na stojce hned dvakrát, posunula tím českou štafetu na sedmé místo. Byla rozhodně ráda, že se vyhnula trestnému kolu, což se nepodařilo třeba Němce Preussové, která do té doby táhla celé startovní pole. „Střelba byla v pohodě, naštěstí jsem nervozitu nechala doma, od rána jsem si říkala, že by to mohlo jít. Na mě je to střelecky slušný výsledek,“ zářila spokojeností Charvátová.
Málokdo by si tipnul, že v polovině závodu vedlo průběžně lotyšské kvarteto. Právě na to v té době Češky stále ztrácely půlminutu. Na trať se za Česko vrhla Voborníková, která potvrdila, že se jí na olympijských závodech v Anterselvě daří. Při střelbě vleže nejdřív jednou dobíjela, vestoje pak vybílila všechny terče a i proto tak dohnat štafety, které měla před sebou, Francouzka Michelonová však byla k nedostižení. Když předávala Vinklárkové, byly Češky senzačně čtvrté s tím, že na Norky a Švédky před nimi ztrácely pouhých šest vteřin.
Vinklárková se zpočátku držela svých severských soupeřek, pak ale přišla střelba vleže, z něhož vykrystalizovalo trestné kolo a veškeré naděje byly fuč. Rázem se česká štafeta propadla na šestou příčku, kterou ale dokázala Vinklárková ještě zlepšit o jednu pozici i díky čisté stojce a právě pátá pozice byla tou vysněnou ze strany českých biatlonistek před závodem, což uznala i Voborníková. „Je to pro nás naprosto skvělý výsledek,“ řekla po závodě.
