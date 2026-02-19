Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl odsouzen na doživotí

Jihokorejský soud uznal bývalého prezidenta Jun Sok-jola vinným z osnování vzpoury a odsoudil jej k doživotnímu trestu odnětí svobody. Pětašedesátiletý politik čelil obžalobě v souvislosti se svým neúspěšným pokusem o zavedení stanného práva v prosinci 2024. Rozsudek představuje vyvrcholení největší politické krize v zemi za poslední desetiletí.
Prezidentův rozkaz k nastolení vojenské vlády trval sice pouhých šest hodin, ale otřásl celou zemí a ochromil tehdejší fungování vlády. Tento krok měl pro Junovu politickou kariéru i jeho stranu fatální následky, neboť vedl k porážce v následných volbách. Jižní Korea zůstává v pohledu na tyto události hluboce polarizovaná, což se projevilo i v den vynesení rozsudku.
Před budovou soudu se v reakci na verdikt shromáždily davy jeho stoupenců, kteří proti rozhodnutí ostře protestovali. Atmosféra na místě byla napjatá a došlo i k incidentům, kdy jeden z rozzuřených mužů napadl vlajkou kameramana místní stanice KBS. Policie musela útočníka z místa odvést, přičemž další nespokojení občané slovně napadali přítomná média.
K dnešnímu uznání viny se vyjádřil také bývalý generálporučík jihokorejské armády Čon In-bum, kterého výsledek soudu nepřekvapil. Podle něj musí Jun Sok-jol nést plnou odpovědnost za své chybné rozhodnutí zneužít svou autoritu. Generál zdůraznil, že politik se nikdy neměl pokoušet řešit politické otázky za pomoci vojenské síly.
Čon In-bum ve svém vyjádření pro BBC uvedl, že Jižní Korea měla obrovské štěstí, že během oněch kritických šesti hodin v prosinci 2024 nikdo nepřišel o život. Podle jeho názoru by měli být pohnáni k odpovědnosti i vojáci, kteří uposlechli rozkazy k dopadení současného prezidenta I Če-mjonga. Výmluva na pouhé plnění příkazů by podle něj neměla nikoho zbavovat viny.
Samotná noc, kdy bylo stanné právo vyhlášeno, byla plná chaosu a dramatických okamžiků v okolí Národního shromáždění. Zákonodárci tehdy spěchali do budovy parlamentu, aby stihli odhlasovat zrušení dekretu, zatímco vnitřní prostory se personál snažil zabarikádovat nábytkem před ozbrojenými vojáky. Venku se i přes mráz shromažďovaly stovky protestujících, kteří skandovali hesla proti autokracii.
Krátce po jedné hodině ranní propukly v davu oslavy, když 190 přítomných poslanců jednomyslně hlasovalo pro zrušení stanného práva. Trvalo však další tři hodiny, než Jun Sok-jol oficiálně ustoupil a vojenské nařízení odvolal. Pro pamětníky dřívější vojenské vlády v zemi byly tyto události děsivou připomínkou dob, které se podle nich již nesmí opakovat.
Jun Sok-jol si v současné době již odpykává trest za jiné odsouzení související s jeho tehdejším počínáním a v souvislosti se stanným právem ho čekají ještě další dva soudní procesy. Kromě bývalého prezidenta a jeho nejbližších spojenců stanuli před soudem i další úředníci. Ve dvou případech, které se týkaly vysoce postavených vyšetřovatelů ministerstva obrany a policie, však soud vynesl osvobozující rozsudky.
Související
Padl první verdikt nad jihokorejským exprezidentem: Jun Sok-jol dostal pět let vězení
Jihokorejská prokuratura požaduje pro bývalého prezidenta Sok-jola trest smrti
Aktuálně se děje
před 56 minutami
CNN: Americká armáda může zaútočit na Írán už o víkendu
před 1 hodinou
Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl odsouzen na doživotí
před 2 hodinami
Trump pochválil Macinku za ostudný střet s Clintonovou
před 3 hodinami
Počasí o víkendu: Silné mrazy vystřídá výrazné oteplení
včera
OBRAZEM: Olympijská atmosféra v Miláně
včera
Vyvolávají sociální sítě závislost u dětí záměrně? Zuckerberg poprvé v historii skončil před soudem
včera
Česká ženská biatlonová štafeta bojovala o nečekanou medaili. Přišla o ni v posledním úseku
včera
Do čtvrtfinále olympijského hokejového turnaje postoupily Německo, Švýcarsko a Švédsko
včera
Plány na deportaci migrantů dostávají jasné obrysy. Evropské státy pracují na zřízení prvních center
včera
Češi byli blízko nečekanému postupu do semifinále. S hvězdnou Kanadou prohráli až v prodloužení
včera
Metnar podpořil snížení hranice trestní odpovědnosti
včera
Rusko chce diktovat, které země mohou být v NATO
včera
Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích zachvátil tragický požár. Jedna osoba zemřela
včera
Jsou na stejném seznamu jako teroristé. Soudci ICC přišli o kreditní karty i Google účty
včera
Počet žraločích útoků vzrostl. Na počty úmrtí po zásahu bleskem ale ani zdaleka nemají
včera
Maďarsko a Slovensko se naléhavě obrací na EK. Chtějí výjimku z nákupu ruské ropy
včera
Rozhovory v Ženevě skočily. Hraje se o to, na koho Bílý dům svalí vinu za kolaps, ne o mír, tvrdí experti
včera
Slovensko kvůli zastavení dodávek z Ruska vyhlásilo stav ropné nouze. Stoplo vývoz nafty na Ukrajinu
včera
Schillerová představila podrobný koncept systému EET 2.0
včera
Evropa volá po jaderných zbraních stále víc. Další země nabídla své území k jejich umístění
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna prohlásil, že jeho země je otevřená možnosti umístit na svém území jaderné zbraně spojenců, pokud to Severoatlantická aliance vyhodnotí jako nezbytné. V rozhovoru pro stanici ERR zdůraznil, že Evropa by neměla vylučovat nadnárodní jaderné odstrašování v rámci NATO. Tallinn podle něj nemá žádnou doktrínu, která by rozmístění těchto zbraní v souladu s obrannými plány aliance zakazovala.
Zdroj: Libor Novák