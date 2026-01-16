Padl první verdikt nad jihokorejským exprezidentem: Jun Sok-jol dostal pět let vězení

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol byl odsouzen k pěti letům vězení. Jde o první rozsudek v sérii procesů souvisejících s jeho kontroverzním pokusem o vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Soud v Soulu uznal Juna vinným ze zneužití pravomoci, maření spravedlnosti a bránění vlastnímu zatčení, čímž podle soudce uvrhl zemi do hluboké politické krize.
Soudce Pek Te-hjon při vynášení rozsudku zdůraznil, že exprezident neprojevil žádnou lítost a své činy se snažil ospravedlnit nepochopitelnými výmluvami. Jun byl konkrétně usvědčen z toho, že využil prezidentskou ochranku jako „soukromou gardu“ k vytvoření lidského štítu, který měl zabránit vyšetřovatelům v jeho zadržení v lednu 2025. Dále mu bylo prokázáno, že záměrně vynechal klíčové členy kabinetu z jednání o stanném právu a následně nechal zničit dokumenty, které měly jeho postup lživě legitimizovat.
Páteční verdikt je považován za důležitý ukazatel pro další tři procesy, kterým Jun Sok-jol čelí. Nejzávažnějším bodem obžaloby zůstává obvinění ze vzpoury, za kterou prokuratura požaduje trest smrti. Rozsudek v tomto stěžejním procesu se očekává v polovině února 2026. Ačkoliv prokurátoři v aktuálním případu žádali desetiletý trest, soud se nakonec přiklonil k polovině této sazby s přihlédnutím k tomu, že jde o Junův první trestní postih.
Před budovou soudu se v pátek sešlo zhruba sto Junových stoupenců, kteří sledovali přímý přenos na velkoplošné obrazovce. Někteří nesli transparenty s hesly jako „Jun znovu!“ a vyjadřovali nesouhlas s rozsudkem hlasitými výkřiky. Navzdory Junovu pádu si bývalý lídr udržuje podporu části obyvatel – podle průzkumů z konce loňského roku si téměř 30 % Jihokorejců stále nemyslí, že by jeho kroky z prosince 2024 byly pokusem o vzpouru.
Jun Sok-jol všechna obvinění odmítá a tvrdí, že jako prezident jednal v rámci svých ústavních pravomocí, aby ochránil zemi před vnitřním rozkladem. Jeho právní tým již oznámil, že se proti pětiletému trestu během zákonné sedmidenní lhůty odvolá. Argumentují tím, že zatykač na prezidenta byl od počátku nelegální a že soudní rozhodnutí je politicky motivované.
Jižní Korea má nyní nového lídra, prezidenta Li Če-mjunga, který zvítězil v předčasných volbách v červnu 2025. Li v lednu 2026 zahájil rozsáhlé vyšetřování korupčních vazeb a vlivu náboženských skupin na politiku, zatímco země stále zpracovává trauma z Junovy krátké, ale šokující snahy o pozastavení civilní vlády. Jun je prvním úřadujícím prezidentem v historii země, který byl přímo během výkonu funkce zatčen a následně ústavním soudem definitivně odvolán.
Zdroj: Jan Hrabě