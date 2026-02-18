Metnar podpořil snížení hranice trestní odpovědnosti

Ministr vnitra Lubomír Metnar se na tiskové konferenci vyslovil pro snížení hranice trestní odpovědnosti, která je v současnosti nastavena na patnáct let. Svůj postoj odůvodňuje dlouhodobým trendem, kdy se věk pachatelů neustále snižuje, zatímco míra jejich brutality a agresivity naopak narůstá. Metnar se v tomto ohledu opírá o své dřívější zkušenosti z policie, kdy se na ostravském oddělení vražd s násilným chováním mladistvých osobně setkával.
Možná úprava věkové hranice není novým tématem, neboť vláda má tento bod přímo ve svém programovém prohlášení. K situaci se již dříve vyjádřila také vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Ta upozornila na znepokojivý nárůst velmi závažných deliktů páchaných dětmi, mezi které patří vraždy, loupeže či znásilnění. Bradáčová zároveň v této souvislosti varovala, že v Česku chybí dostatečné kapacity psychologické a psychiatrické péče.
Dalším bodem, na který se chce ministr zaměřit, je kriminalita cizinců. Ta se v České republice dlouhodobě drží na úrovni přibližně pěti procent ze všech spáchaných činů. Metnarovým cílem je zvýšit trestní sazby u těch deliktů, které cizinci páchají nejčastěji. Od přísnějších trestů si slibuje především odstrašující účinek, který by měl zabránit dalšímu narušování vnitřního pořádku a bezpečnosti státu.
O jaké konkrétní trestné činy by se mělo jednat, však ministr zatím neupřesnil, jelikož celý záměr se momentálně nachází ve fázi příprav. Kromě těchto změn Metnar v rámci priorit svého resortu počítá také se stabilizací personálního stavu u bezpečnostních sborů a s přípravou rozsáhlé novely zákonů, které upravují pobyt cizinců na našem území.
Čeští hokejisté nastoupili v úterý odpoledne k prvnímu zápasu o všechno na právě probíhajících Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo a to v předkole, nebo-li v osmifinále proti Dánsku. To nás už dokázalo v minulosti nejednou potrápit a bohužel i tento zápas patřil právě k těm ne příliš jednoduchým pro český výběr. Na hokejkách českých hráčů byla znát nervozita, kolikrát si nedali ani přesnou přihrávku, ve druhé třetině se přeci jenom Češi rozjeli a nasázeli v ní všechny své tři góly. Dánové se pak dostali na rozdíl jediné branky a nakonec se svěřenci kouče Radima Rulíka v závěru báli o výsledek, závěrečný tlak soupeře ale přečkal a můžou tak vyhlížet středeční čtvrtfinále s přetěžkou suverénní Kanadou.
Zdroj: David Holub