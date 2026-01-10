Česko nechá prověřit požární riziko v nočních podnicích, oznámil Metnar

Česko hodlá reagovat na tragický požár při novoročních oslavách v baru ve švýcarské Crans-Montaně. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) na žádost premiéra Andreje Babiše nechá prověřit stav požární bezpečnosti v obdobných tuzemských zařízeních. 

Ministr vnitra zadal generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru ČR úkol ověřit, zda jsou kluby a bary v Česku vybaveny základními požárněbezpečnostními prvky, zejména prostředky pro prvotní hašení, a zda jsou dodržovány platné povinnosti vyplývající z právních předpisů.

"Jedná se o reakci na tragickou událost ve Švýcarsku. Smyslem tohoto kroku je prevence a snaha předejít podobným tragédiím. Chceme mít jistotu, že jsou bezpečnostní pravidla v praxi dodržována, aby byli občané České republiky v bezpečí," uvedl Metnar. 

Kontroly budou probíhat od pondělí 12. ledna až do konce srpna, přičemž se zaměří na provozovatele nočních podniků, barů, hudebních a tanečních klubů, diskoték, vináren a dalších provozoven, které lze z hlediska požární bezpečnosti považovat za rizikové. Vše bude vyhodnoceno v září. 

Ministerstvo zdůraznilo, že kontroly požární bezpečnosti jsou standardní součástí činnosti hasičů. V minulosti také byly zjištěny nedostatky, což potvrzuje význam systematického preventivního dozoru.

K požáru v baru Constellation došlo na Nový rok kolem půl druhé v noci místního času, když byly v plném proudu oslavy začátku nového kalendářního roku. Na místě události zasahovalo deset helikoptér, 40 sanitních vozů a přibližně 150 záchranářů. Tragédii nepřežilo 40 lidí. Dalších 119 osob utrpělo zranění. Kromě Švýcarů jde o francouzské, italské či srbské občany. 

Podle dosavadních závěrů vyšetřování zatím všechno nasvědčuje tomu, že požár spustily prskavky na lahvích šampaňského, které se příliš přiblížily stropu. Prokurátorka Beatrice Pilloudová minulý týden řekla, že šetření se dále zaměří na použité materiály, požární opatření baru, jeho kapacitu a počet jeho návštěvníků během osudové noci. 

Crans-Montana je známé švýcarské zimní středisko v srdci tamních Alp, které se nachází přibližně dvě hodiny od hlavního města Bernu. Lyžařům nabízí přes 80 kilometrů sjezdovek. Je také pravidelným dějištěm závodů Světového poháru v alpském lyžování. 

