Střelba v Chřibské měla vztahový motiv. Útočník střílel na policisty, pak si vzal život

Tragická střelba otřásla v úvodu nového týdne Chřibskou na Děčínsku. Při útoku na městském úřadě přišel o život jeden člověk, mezi šesticí zraněných má být místní starosta. Útočník si zřejmě vzal život sám, předtím se dostal do přestřelky s přivolanými policisty. I v řadách policie došlo ke zraněním.
Ministr vnitra Lubomír Metnar na odpoledním brífinku potvrdil, že pachatel útočil střelnou zbraní a připravil o život jednu osobu. "Máme šest zraněných, z toho tři jsou civilní občané. Jsou v nemocnici. Další tři zranění jsou policisté, kteří zasahovali," řekl člen Babišovy vlády s tím, že příslušníci mají lehčí zranění a jsou mimo ohrožení života.
Podle policejního prezidenta Martina Vondráška byl útočník eliminován v 10:21, tedy ještě před tím, než policie o čtyři minuty později o zásahu poprvé informovala na síti X. Střelec střílel i na policisty, kteří palbu opětovali, zmínil republikový šéf policistů.
"Už víme, že útočník nebyl držitelem zbrojního průkazu. Měl u sebe několik nelegálně držených zbraní," prozradil Vondrášek. "Útočník se s největší pravděpodobností zabil sám," dodal a zmínil, že jedinou obětí je zaměstnanec městského úřadu. Mezi zraněnými je i starosta Jan Machač.
Policie k případu na síti X odpoledne uvedla, že nic nenasvědčuje teroristickému, extremistickému, politickému či nábožensky motivovanému útoku. "Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o vztahový motiv," sdělila. Proběhla také pyrotechnická prohlídka, při které nebyl nalezen žádný výbušný systém. Na místě činu pokračuje ohledání a zajišťování stop.
K tragédii se rovněž vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO), který poděkoval bezpečnostním složkám za zásah. "Je mi nesmírně líto tragických událostí v Chřibské na Děčínsku. Šílená střelba si bohužel vyžádala oběti a raněné. Vyjadřuji nejhlubší soustrast všem pozůstalým a přeji hodně sil všem zraněným," napsal na síti X.
Chřibská je město v okrese Děčín, které se nachází ve Šluknovském výběžku na okraji Národního parku České Švýcarsko. Obec eviduje přes 1300 obyvatel.
Zdroj: Libor Novák