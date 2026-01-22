U střelce z úřadu v Chřibské byly další zbraně. Na místě činu vystřelil asi stokrát

Policie se v rámci vyšetřování pondělní tragické střelby na úřadě v Chřibské na Děčínsku nadále zaměřuje na osobu zesnulého pachatele. Podle nejnovějších zjištění měl doma další zbraně, během útoku vystřelil zhruba stokrát. Zavraždil jednu osobu, šest lidí utrpělo zranění.
Kriminalisté provedli domovní prohlídku v bytě útočníka, kde našli a zajistili další dvě střelné zbraně, které budou podrobeny balistickému zkoumání. Policie se nadále domnívá, že motivem jednání pachatele bylo řešení osobních sporů s konkrétní osobou, která na úřadě pracovala.
V případu již proběhly pitvy pachatele a jediné oběti střelby. "Z předběžných výsledků vyplývá, že oběť zemřela v důsledku střelných poranění způsobených útočníkem. U zemřelého útočníka bylo potvrzeno, že zbraň obrátil proti sobě a na toto způsobené zranění zemřel," uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.
"Během incidentu útočník vystřelil přibližně 100 nábojů, přičemž po příjezdu hlídky byla střelba směřována na zasahující policisty. Ti svým zákrokem a taktickým postupem na sebe úmyslně soustředili pozornost útočníka, čímž přispěli k tomu, že nedošlo k ještě závažnějším následkům," zmínil mluvčí.
Vyšetřování pokračuje. Podle Marka probíhají znalecká zkoumání všech zajištěných stop z místa činu, vyhodnocování kamerových záznamů, výslechy osob a další úkony trestního řízení. Případ mají na starosti krajští kriminalisté, kteří ho kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy v souběhu s trestným činem nedovoleného ozbrojování.
střelba na městském úřadě ve Chřibské na Děčínsku
