Střelba v Chřibské se vyšetřuje jako vražda. Policisté zřejmě zasáhli zraněnou ženu

Jan Hrabě

20. ledna 2026 11:15

Městský úřad v Chřibské na Děčínsku
Městský úřad v Chřibské na Děčínsku Foto: Facebook Městečko Chřibská

Českem v pondělí otřásl případ tragické střelby na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Kromě pachatele zemřela jedna další osoba, šest lidí utrpělo zranění. Policie ještě v pondělí zveřejnila další podrobnosti k události. 

Případ je pro tuto chvíli kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vraždy, vyšetřování mají na starosti krajští kriminalisté z Ústeckého kraje. Předmětem prověřování je například motiv činu. "Jako nejpravděpodobnější verze se jeví vyřizování osobních sporů," uvedla policie na sociální síti X. 

Útočník nebyl držitelem zbrojního průkazu, přesto měl na místě činu celkem tři zbraně. Strážci zákona je zajistili a podrobí je balistickým expertizám. Vyšetřování by také mělo ukázat, zda jedna z osob nebyla zraněna policisty. 

"Aktuálně pracujeme s verzí, že postřelená žena byla zasažena střelou ze služební zbraně. K jejímu zásahu došlo při přestřelce s útočníkem krátce poté, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře a policisté proto střelbu opětovali," přiznala policie.

Vyvrátila zároveň informaci některých médií ohledně podezřelého předmětu. "V souvislosti s pyrotechnickou prohlídkou nebyl žádný takový předmět na místě činu nebo v jeho okolí nalezen," napsala na síti X.

K útoku na městském úřadě v obci ve Šluknovském výběžku na okraji Národního parku České Švýcarsko došlo v pondělí dopoledne. Kromě pachatele zemřel jeden člověk. Mezi šesti zraněnými jsou starosta a tři policisté. 

Zdroj: Jan Hrabě

