Českem v pondělí otřásl případ tragické střelby na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Kromě pachatele zemřela jedna další osoba, šest lidí utrpělo zranění. Policie ještě v pondělí zveřejnila další podrobnosti k události.
Případ je pro tuto chvíli kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vraždy, vyšetřování mají na starosti krajští kriminalisté z Ústeckého kraje. Předmětem prověřování je například motiv činu. "Jako nejpravděpodobnější verze se jeví vyřizování osobních sporů," uvedla policie na sociální síti X.
Útočník nebyl držitelem zbrojního průkazu, přesto měl na místě činu celkem tři zbraně. Strážci zákona je zajistili a podrobí je balistickým expertizám. Vyšetřování by také mělo ukázat, zda jedna z osob nebyla zraněna policisty.
"Aktuálně pracujeme s verzí, že postřelená žena byla zasažena střelou ze služební zbraně. K jejímu zásahu došlo při přestřelce s útočníkem krátce poté, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře a policisté proto střelbu opětovali," přiznala policie.
Vyvrátila zároveň informaci některých médií ohledně podezřelého předmětu. "V souvislosti s pyrotechnickou prohlídkou nebyl žádný takový předmět na místě činu nebo v jeho okolí nalezen," napsala na síti X.
K útoku na městském úřadě v obci ve Šluknovském výběžku na okraji Národního parku České Švýcarsko došlo v pondělí dopoledne. Kromě pachatele zemřel jeden člověk. Mezi šesti zraněnými jsou starosta a tři policisté.
Související
Střelba v Chřibské měla vztahový motiv. Útočník střílel na policisty, pak si vzal život
Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění
střelba na městském úřadě ve Chřibské na Děčínsku , Vražda , Policie ČR , Ústecký kraj
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Pochválí se za bystrost a obratem usne. Co se děje se zdravím Trumpa?
před 43 minutami
Střelba v Chřibské se vyšetřuje jako vražda. Policisté zřejmě zasáhli zraněnou ženu
před 1 hodinou
Nechápu, co děláš s Grónskem, napsal Macron Trumpovi. Ten mu pohrozil obřím clem na víno
před 2 hodinami
Z Trumpova „šílenství“ není návratu, obává se Evropa. Zvažuje náhradu NATO, bez USA s Ukrajinou
před 2 hodinami
Cesta zpět už neexistuje, řekl Trump Ruttemu o Grónsku. Pak zveřejnil mapu Kanady s vlajkou USA
před 3 hodinami
Projev obrovské hlouposti, nepochopitelný akt slabosti... Trump tvrdě kritizuje krok, který sám podpořil
před 4 hodinami
Počasí a sníh. Meteorologové vysvětlili, co se změnilo v posledních dnech
včera
Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce
včera
Fico se s Trumpem bavil o EU. Podle obou politiků je v hluboké krizi
včera
Smrt ženy v Jičíně. Podezřelým je cizinec, s partnerkou měl hádku
včera
Neříkejte mu, co má dělat. Fiala na kongresu ODS promluvil o své budoucnosti
včera
Vémolu na kauci propustili z vazby. Podíl na trestné činnosti nadále odmítá
včera
Zlomový okamžik ve válečnictví nastal před 115 lety. Letadlo přistálo na lodi
včera
Výhled počasí do poloviny února. Meteorologové očekávají další sněžení
včera
Experti kroutí hlavou. Ani oni netuší, proč vlastně Trump potřebuje Grónsko
včera
Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo
včera
Zemřel známý herec, moderátor a dabér Mojmír Maděrič
včera
Vláda odmítla zálohování PET lahví a plechovek, schválila Den české vlajky
včera
"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko
včera
Střelba v Chřibské měla vztahový motiv. Útočník střílel na policisty, pak si vzal život
Tragická střelba otřásla v úvodu nového týdne Chřibskou na Děčínsku. Při útoku na městském úřadě přišel o život jeden člověk, mezi šesticí zraněných má být místní starosta. Útočník si zřejmě vzal život sám, předtím se dostal do přestřelky s přivolanými policisty. I v řadách policie došlo ke zraněním.
Zdroj: Jan Hrabě