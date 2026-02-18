Do čtvrtfinále olympijského hokejového turnaje postoupily Německo, Švýcarsko a Švédsko

18. února 2026 20:30

Francouzský hokejový tým
Francouzský hokejový tým Foto: IIHF

V předkole olympijského hokejového turnaje v Miláně nedošlo k žádnému překvapení a očekávaní favorité svých duelů postoupilo mezi nejlepší osmičku. Kromě Česka, které se natrápilo s Dánskem, si čtvrtfinále zahrají jednak hokejisté Německa a Švýcarska, kteří se ve svých předkolech poradili s největšími outsidery turnaje, tedy s Francií a Itálií, a také hokejisté Švédska, kteří pro změnu domů poslali Lotyše.

Německou cestu za první čtvrtfinálovou olympijskou účast po šesti letech, přičemž naposledy po takovém postupu v Pchjongčchangu 2018 z toho byl nakonec postup turnajem až do finále, kde sice Němci prohráli, ale i tak se jednalo o jejich historický výsledek, nasměroval už po čtyřech minutách hry Draisaitl, jenž využil Ritzovo vyloučení po bekhendové přihrávce Samanského, 1:0 pro Německo. V polovině první třetiny to už byl o dvě branky, když Tiffels poslal kotouč do francouzské branky s tím, že jej otřel o masku gólmana Juncy, 2:0. Poté se Junca ukázal při Stützleho sólové akci, nicméně v 19. minutě stejně potřetí v zápase inkasoval, když nestačil na bekhendový blafák, 3:0.

Junca už se do francouzské klece pro zbytek zápasu po přestávce nevrátil a nahradil ho tak Keller. Právě ten už tak zasahoval pro Lucasi Reichelovi, který měl prakticky před sebou už jen odkrytou branku. A druhé straně se snažili o snížení skóre Kevin Bozon a Bellemare. Druhý zmiňovaný Francouz, jenž je ve svých 40 letech nejstarším hokejistou na tomto turnaji, ve 25. minutě přeci jenom nakonec skóroval po jeho nahození z levého kruhu, jež se odrazilo do francouzské svatyně od brusle bránícího Müllera, 3:1 pro Německo. Francouzský gólman Keller se v době, kdy se duel dostal ke své polovině, zaskvěl proti nikým nehlídanému Peterkovi, stejně tak i záhy lapačkou proti zakončujícímu Riederovi. Blízko ke čtvrtému gólu měli Němci ve 32. minutě, kdy měl obrovskou příležitost dorážející Michaelis, naštěstí pro Francouze včas zasáhla Auvituova hokejka, a nakonec z toho byla tyčka. Ještě před druhou přestávkou mohli utkání zdramatizovat Bellemare s Addamoem, poslední slovo ve druhé třetině ale měl na druhé straně Peterka, proti němuž zasahoval Keller.

Dotáhnout se na Němce v podobě jednogólového rozdílu se nepodařilo v úvodu třetího dějství ani jedinému Francouzovi z NHL Teixierovi, protože se mu tehdy nevyvedl podle jeho představ bekhendový blafák. A tak postupem času čím dál více Francouzi spoléhali na to, že jejich gólman Keller bude chytat výtečně a držet tak pro ně naději. Držel ji však jen do 48. minuty, kdy Němci využili přesilovku, v níž Draisaitlovu přihrávku zužitkoval Samanski, 4:1. Po následné Reichelově šanci dostali vůbec první početní výhodu v zápase Francouzi, když Němci vyhodil puk do hlediště, ovšem zůstala nevyužita. Poté byl vyloučen i Peterka a ani tehdy se Francouzům nepodařilo skórovat. V 57. minutě mohl snížit Teixier, kdyby jeho únik nevychytal Grubauer. I když pak země galského kohouta sáhla k více než tříminutovému power-play, 56 vteřin před koncem upravil na konečných 5:1 střelou do prázdné branky Sturm.

Ve středečním čtvrtfinále se tak tedy Německo utká se Slovenskem.

Na rozdíl od Francouzů Italové ve svém předkole nedali ani jeden gól

Předkolo mezi Švýcarskem a Itálií začalo neobvyklým přerušením po pouhých šesti vteřinách hry poté, co byl zasažen pukem do žeber čárový sudí Wyonzek. Byl to však jediný atypický moment utkání, které jinak probíhalo podle očekávání. Muselo se ale ještě na jeho rozeběhnutí počkat, neboť 14 vteřin po prvním přerušení přišel na řadu tvrdé naražení hlavou do mantinelu ze strany Bradleyho.

Pak už začala smělá jízda Švýcarů mířící mimo jiné k osmnácti střelám za první třetinu oproti dvěma italským. Vždyť se střelami favorit zápasu začal již po dvou minutách, kdy střílel Meier, gólman Clara sice ještě tuto střelu vyrazil svým levým betonem, ale dorážející Kurashev už otevřel skóre, 1:0 pro Švýcarsko. Glauser mohl za chvíli zvýšit, v 11. minutě šel na trestnou lavici Larkin a právě tuto svou přesilovku Švýcaři dokázali využít už po 24 vteřinách. To totiž na úroveň vrcholků kruhů dostal k puku kapitán Josi a odtamtud neomylně propálil Claru, 2:0.V následujících minutách ale italský brankář opět ukázal, že dokáže vyšvihnout skvělé zákroky. Nejprve na něm vyhořel Niederreiter, poté také Hischier, jenž už mířil do odkryté klece a zneškodnil i Thürkaufův únik.

Ani na začátku druhé třetiny si na Claru Niderreiter nepřišel jakkoli to zkoušel pro změnu forhendovým blafákem. Na druhé straně byl blízko k italské přesné trefě Zanetti, jehož ale v závěru italské přesilovky vychytal gólman Genoni. Švýcarská brankářská legenda zasáhl skvěle ramenem i proti Frigovi. Tři minuty před druhou sirénou se Švýcaři dostali do přečíslení tři na jednoho, a i když ho vyřešily dokonale, k ještě větší dokonalosti chybělo přesné zakončení Schmida, jenž opět ztroskotal na Clarovi.

Jeho výkon i se 48 úspěšnými zákroky za zápas ale k senzačnímu zdramatizování ze strany Italů nevedl. Ve 46. minutě byl překonán Hischierem z bezprostřední blízkosti, čímž tak využil další švýcarskou přesilovku, 3:0. Protože se Kurashevovi a Martimu do konce zápasu už skórovat nepovedlo, stav zápasu už se nezměnil a Švýcaři se tak mohli začít připravovat na čtvrtfinále s Finy.

Švédové nedali Lotyšům šanci a jasně zamířili do čtvrtfinále

Program předkol zakončil duel mezi Švédskem a Lotyšskem. V něm se modrožlutý celek se třemi korunkami na hrudi dostal do vedení po jedenácti minutách hry, když se do branky odrazilo nahození Erikssona Eka od Kempeho brusle bojujícího před lotyšskou svatyní, 1:0 pro Švédy. Další direkt Lotyšům přišel o pouhých 31 vteřin později poté, co fotbalově zpracovával kotouč Landeskog, k němuž se dostal šťastně od Raymonda, aby pak mohl skórovat, 2:0. Následovalo švédské oslabení, ve kterém se ubránili i přes Balinskisovu možnost. Na přelomu prvního a druhého dějství své oslabení zvládli i Lotyši.

Lotyši mohli snížit po překvapivé akci Dzierkalse, jenž se snažil zasunout kotouč za Markströma zpoza branky. Ve 28. minutě už to bylo 3:0 pro Švédsko. Postaral se o to Forsberg, jemuž stačilo usměrnit puk po Karlssonově přihrávce. O tři minuty později se povedlo snížit pobaltskému týmu po střele Šmitse a následné dorážce Tralmakse, 3:1. Do konce druhé třetiny se stav již neměnil, přestože Švédové byli v oslabení a pak měli sami několik šancí.

Ve 46. minutě už ale bylo definitivně hotovo, když Zibanejad po spolupráci s Raymondem vystřelil přesně z levého kruhu, 4:1. Poté opět Seveřané přečkali své další oslabení, navíc v něm naopak mohli klidně i skórovat. Pettersonův bekhendový blafák ale vyčapal gólman Merzlikins. Pak pro změnu byli Lotyši na ledě o hráče méně, navzdory tomu, že tuto početní nevýhodu přežili, krátce po ní stejně inkasovali. To Raymondův pas úspěšně bekhendově zakončil Nylander, 5:1. V závěru se alespoň o snížení snažil olomoucký Krastenbergs, který ale po úniku neuspěl a Švédové se tak mohli radovat z postupu mezi nejlepších osm, kde si zahrají s USA.

Konečné výsledky zápasů hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (17.2.2026):

Předkolo play-off:

Německo – Francie 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 4. Draisaitl (Samanski, Stützle), 11. Tiffels, 19. Peterka (Stützle), 48. Samanski (Draisaitl, Seider), 60. Sturm (Draisaitl, Rieder) – 25. Bellemare (Perret).
Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) – Ankerstjerne (Dán.), Brisebois (Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 9788

Německo: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, L. Reichel – Peterka, Stützle, Samanski – Michaelis, Kahun, Tuomie – Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis

Francie: Junca (21. A. Keller) – Guebey, Auvitu, Gallet, Boscq, Cantagallo, Chakiachvili, Thiry – Perret, Bellemare, S. Da Costa – Fabre, Boudon, Texier – S. Treille, Addamo, Douay – Bertrand, Ritz, Rech – K. Bozon. Trenér: Y. Treille

Švýcarsko – Itálie 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 2. Kurashev (Hischier, Meier), 11. Josi (Andrighetto, Hischier), 46. Hischier (Riat, Meier). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Hribik – Suchánek (oba ČR), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 3827

Švýcarsko: Genoni – Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Glauser, od 41. navíc Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak. Trenér: Fischer

Itálie: Clara – Pietroniro, Zanatta, T. Larkin, Trivellato, Di Tomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – Saracino, Frycklund, De Luca – Petan, Mantenuto, Frigo – Segafredo, Morini, Zanetti. Trenér: J. Jalonen

Švédsko – Lotyšsko 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 11. A. Kempe (Eriksson Ek, W. Nylander), 12. Landeskog (Raymond, Zibanejad), 28. F. Forsberg (E. Karlsson, Broberg), 46. Zibanejad (Raymond, Landeskog), 54. W. Nylander (Raymond, Dahlin) – 31. Tralmaks (Šmits, Blugers). Rozhodčí: Dwyer (Kan.), MacFarlane – Murray (oba USA), Hynek (ČR). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 11 008

Švédsko: Markström – Ekman-Larsson, Hedman, Dahlin, Forsling, E. Karlsson, Broberg – W. Nylander, Eriksson Ek, A. Kempe – Raymond, Zibanejad, Landeskog – Rakell, E. Pettersson, F. Forsberg – E. Lindholm, Wennberg, Holmberg. Trenér: Hallam

Lotyšsko: Merzlikins – Balinskis, Rubins, Freibergs, Zile, Šmits, Mamčics, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Blugers – Vilmanis, Ločmelis, Krastenbergs – Egle, Ravinskis, Daugavinš – Batna, Dzierkals, Rihards Bukarts – Roberts Bukarts. Trenér: Vitolinš

Češi byli blízko nečekanému postupu do semifinále. S hvězdnou Kanadou prohráli až v prodloužení

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo

Druhý nedělní zápas „české“ skupiny A olympijského hokejového turnaje byl ten asi nejméně záživný, jelikož favorizovaná Kanada potvrdila svou dominanci i proti nejslabšímu týmu této skupiny Francii a jasně ji tak porazila 10:2. Až zápasy skupiny C rozhodovaly o tom, jaké dvojice v následujícím předkole nás čekají. Rozhodující byla nakonec výhra Dánů nad Lotyši 4:2, která dala razítko na to, že se v předkole Češi utkají právě s Dány. USA pak po výhře 5:1 nad Německem potvrdily, že spolu s Kanadou zvládly skupinovou část ze všech účastníků nejlépe.

