V areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice došlo k tragickému požáru, který si vyžádal jeden lidský život. Na místo neštěstí byli okamžitě vysláni pražští kriminalisté, kteří ve spolupráci s vyšetřovateli hasičského sboru pracují na objasnění přesných příčin vzniku ohně.
Podle dostupných informací od Policie ČR se neštěstí stalo v jedné z budov léčebny, kde byla po uhašení nalezena osoba bez známek života.
Zasahující hasiči z holešovické stanice po příjezdu na místo zjistili, že prostory objektu jsou silně zakouřené. K likvidaci plamenů nasadili dva vodní proudy a začali intenzivně pátrat po ohnisku.
Během průzkumu nalezli jednu zraněnou osobu, kterou ihned předali do péče záchranářů, avšak další nalezené osobě již nebylo možné pomoci.
Hasičský sbor upřesnil, že hořelo vybavení jednoho z pokojů v budově, kde sídlí Národní ústav pro autismus. Plameny zasáhly interiér místnosti, což vedlo k rychlému zakouření okolních prostor.
Vyšetřovatelé nyní zkoumají, zda za vznikem požáru stála technická závada, nedbalost nebo jiný faktor.
Kromě zjišťování příčiny tragédie probíhá také vyčíslení materiálních škod, které oheň na vybavení budovy způsobil. Policie ani zástupci nemocnice prozatím neposkytli bližší informace o totožnosti oběti. Celá událost zůstává v šetření příslušných orgánů.
Související
V Ondřejově našli po požáru lidské tělo. Svědci měli slyšet výbuchy
Česko nechá prověřit požární riziko v nočních podnicích, oznámil Metnar
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích zachvátil tragický požár. Jedna osoba zemřela
před 1 hodinou
Jsou na stejném seznamu jako teroristé. Soudci ICC přišli o kreditní karty i Google účty
před 2 hodinami
Počet žraločích útoků vzrostl. Na počty úmrtí po zásahu bleskem ale ani zdaleka nemají
před 3 hodinami
Maďarsko a Slovensko se naléhavě obrací na EK. Chtějí výjimku z nákupu ruské ropy
před 3 hodinami
Rozhovory v Ženevě skočily. Hraje se o to, na koho Bílý dům svalí vinu za kolaps, ne o mír, tvrdí experti
před 4 hodinami
Slovensko kvůli zastavení dodávek z Ruska vyhlásilo stav ropné nouze. Stoplo vývoz nafty na Ukrajinu
před 5 hodinami
Schillerová představila podrobný koncept systému EET 2.0
před 6 hodinami
Evropa volá po jaderných zbraních stále víc. Další země nabídla své území k jejich umístění
před 6 hodinami
Žádné jídlo, žádná ropa. Trumpova blokáda odřízla Kubu od světa
před 7 hodinami
Trump vyvíjí na Kyjev nepřiměřený tlak, na Rusko ne, prohlásil Zelenskyj
před 8 hodinami
Tropická nemoc způsobující nesnesitelné bolesti se nyní může šířit ve většině Evropy, odhalili vědci
před 8 hodinami
Rozhovory zaměřené na ukončení války na Ukrajině přinesly významný pokrok, tvrdí Witkoff
před 10 hodinami
Počasí: Teploty budou dál klesat, naměříme až -12 stupňů
včera
Další dohra Epsteinových spisů: Firmy bývalé členky britské královské rodiny míří do likvidace
včera
Znepokojivý průzkum: Pětina Evropanů by uvítala diktaturu
včera
Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo
včera
Nejlepší český biatlonový výsledek na Hrách. Mužská štafeta vybojovala šesté místo
včera
Byla to zase fuška. Postup do čtvrtfinále je sice v kapse, ale Češi musí před Kanadou leccos zlepšit
včera
Pavel jmenuje Červeného v pondělí. Podpořil zákaz sociálních sítí pro děti
včera
Rusku se nelíbí zabavování stínové flotily. Pohrozilo Evropě nasazením válečného námořnictva
Rusko pohrozilo nasazením svého válečného námořnictva k ochraně plavidel, která jsou spojována s jeho takzvanou „stínovou flotilou“. Vysoký ruský představitel Nikolaj Patrušev uvedl, že Moskva je připravena bránit své lodě před případným zabavením ze strany evropských států. Tento krok vyvolává vážné obavy z odvetných opatření proti evropské námořní dopravě v době, kdy roste mezinárodní tlak na omezení ruského exportu ropy.
Zdroj: Libor Novák