V Ondřejově našli po požáru lidské tělo. Svědci měli slyšet výbuchy

Ke smutnému nálezu došlo ve čtvrtek při zásahu záchranných složek u požáru v Ondřejově na Říčansku. Hasiči vyjížděli k hlášenému výbuchu v rodinném domě, na místě se ukázalo, že hořelo v garáži. Požárníci zároveň našli lidské tělo.
O případu informoval web novinky.cz s tím, že na místě události zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Svědci uvedli, že se ozvalo několik výbuchů. Zda k nim opravdu došlo, to ukáže až následně vyšetřování.
"Byl hlášen výbuch a následný požár v Ondřejově. V průběhu zásahu bylo nalezeno lidské tělo. Případem se budou kromě hasičů zabývat také kriminalisté, kteří budou zjišťovat veškeré okolnosti celé události," řekl policejní mluvčí Pavel Truxa zmíněnému webu.
Hasiči na místo vyslali šest jednotek. "Po příjezdu na místo jsme zjistili, že nehořelo přímo v rodinném domě, ale že hořelo auto uvnitř garáže, která je s domem propojena," uvedl mluvčí hasičů Jan Sýkora. Také on potvrdil nález osoby bez známek života.
