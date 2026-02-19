Raději pavouky než Trumpa. Průzkum zjistil, který hmyz je populárnější než prezident USA

Před několika lety se výzkumná společnost YouGov rozhodla prozkoumat poněkud netradiční oblast veřejného mínění a dotazovala se Američanů na jejich vztah k hmyzu. Výsledky ukázaly, že nejoblíbenějším stvořením v této kategorii jsou motýli, na které reaguje kladně osm z deseti lidí. Tato data však nabývají zcela nového rozměru v současném politickém kontextu, kdy se popularita hmyzu podle webu The Guardian začíná srovnávat s oblibou hlavy státu.
Zatímco motýli na žebříčku sympatií vedou, na opačném konci se umístili komáři, které negativně vnímá 86 % populace. Švábi zaostávají jen těsně s 84% mírou nesouhlasu a vosy budí negativní emoce u 76 % respondentů. Právě tato čísla slouží jako bizarní, ale výmluvné měřítko pro hodnocení současné pozice Donalda Trumpa v očích americké veřejnosti.
Podle aktuálního průzkumu Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research dosahuje Trumpova míra nesouhlasu mezi všemi Američany 61 %. V přímém srovnání s říší hmyzu si tak prezident vede lépe než vosy, ale jeho popularita je nižší než u pavouků, které vnímá negativně 57 % lidí, nebo u mravenců s 52% mírou nesouhlasu. Pro politického lídra je srovnání s mravenci nebo pavouky přinejmenším znepokojivým signálem.
Tato nelichotivá čísla přicházejí v kritickou dobu, kdy se nezadržitelně blíží volby do Kongresu. V listopadu se bude rozhodovat o obsazení všech křesel ve Sněmovně reprezentantů, o 33 senátorských postech a řadě guvernérských úřadů. Pokud by se potvrdil trend nízké popularity, mohl by případný otřes ve Sněmovně reprezentantů zásadně ochromit Trumpovy další politické ambice.
Teoreticky by popularita prezidenta v mezidobí neměla hrát zásadní roli, protože lidé volí své zákonodárce, nikoliv hlavu státu. Historická zkušenost však ukazuje, že strana úřadujícího prezidenta má v těchto volbách tendenci ztrácet, a čím je prezident nepopulárnější, tím větší bývá počet ztracených křesel. Vzhledem k tomu, že republikáni mají ve Sněmovně převahu pouhých čtyř křesel, je situace pro Trumpovu administrativu velmi napjatá.
Sám prezident si je tohoto nebezpečí dobře vědom a v soukromí neskrývá své obavy. Podle dostupných informací na nedávném setkání s republikánskými politiky zdůraznil, že vítězství v nadcházejících volbách je naprosto klíčové. Vyjádřil obavu, že pokud demokraté získají kontrolu nad Kongresem, najdou si velmi rychle důvod k zahájení procesu impeachmentu, čímž by jeho působení v úřadu mohlo být vážně ohroženo.
Případné vítězství demokratů by neznamenalo jen hrozbu impeachmentu, ale také zablokování klíčových republikánských legislativních návrhů, například v oblasti zdravotnictví. Demokraté by navíc získali pravomoci k zahájení vyšetřování řady vládních kroků, které považují za překročení pravomocí. Na rozdíl od mravenců nebo švábů má však Trump a jeho strana k dispozici jednu zásadní zbraň, a tou jsou peníze.
Finanční bilance obou stran je totiž v obrovském nepoměru. Zatímco republikáni měli na konci prosince k dispozici 95 milionů dolarů v hotovosti, demokraté disponovali pouze 14 miliony a navíc čelili dluhu ve výši 17 milionů dolarů. Ještě propastnější rozdíl je v prostředcích pro-trumpovského Super Pacu Maga Inc., který má na kampaň připraveno přibližně 304 milionů dolarů. Celkově mají republikáni na kampaň k dispozici přes 600 milionů dolarů, což je trojnásobek částky, kterou mají demokraté.
Předpovídání výsledků je tak v tuto chvíli stále předčasné, i když Trumpova nepopularita zůstává faktem. Prezident se sice v soukromí obává ztráty moci, ale na veřejnosti si udržuje sebevědomou tvář. Na své sociální síti Truth Social bez jakýchkoliv důkazů tvrdil, že dosahuje nejvyšších volebních čísel ve své historii a že lidé milují silnou zemi pod jeho vedením. Realita průzkumů je však jiná a v nadcházejících měsících bude muset vynaložit obrovské úsilí, aby svou pozici u voličů zlepšil.
