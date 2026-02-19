Policie prohledává Andrewovo sídlo. Král Karel, princ William a vévodkyně Kate jsou hluboce znepokojeni

Jeho Veličenstvo Král Karel III. je vyfocen v plném zdobení v trůnním sále v Buckinghamském paláci. Má na sobě Majetkoprávní roucho, Imperial State Crown a drží Vládcovu kouli a Sovereignovo žezlo s křížem. Sedí na jednom z páru trůnních křesel z roku 1902, které byly vyrobeny pro budoucího krále Jiřího V. a královnu Marii pro použití při korunovaci krále Edwarda VII. Tato trůnní křesla byla také použita v roce 1937 na pozadí korunovace krále Jiřího VI. a královny Alžběty a Jeho Veličenstva krále Karla III. a královny Camilly ve Westminster Hall v loňském roce k přijímání proslovů od předsedů obou komor parlamentu.
Policie v Thames Valley pokračuje v rozsáhlých domovních prohlídkách v souvislosti se zatčením Andrewa Mountbatten-Windsora. Detektivové se zaměřili především na jeho bývalé sídlo Royal Lodge ve Windsoru, kde strávil dvě desetiletí. Přestože se Andrew začátkem února pod tlakem okolností a na příkaz krále vystěhoval do Norfolku, policie považuje prohledání této rozlehlé rezidence za klíčové pro zajištění důkazů.

U bran windsorského areálu jsou od dopoledních hodin vidět policejní hlídky, zatímco zástupci médií jsou drženi v bezpečné vzdálenosti u vnějšího vstupu. Mluvčí policie přímo na místě potvrdil, že prohlídka vnitřních prostor nemovitosti stále probíhá. I přes policejní manévry zůstává okolní park Windsor Great Park otevřený pro veřejnost a lidé v něm pokračují v běžných procházkách.

Král Karel III. vyjádřil nad zatčením svého mladšího bratra „nejhlubší znepokojení“. V oficiálním prohlášení zdůraznil, že zákon musí jít svou cestou a že vyšetřovatelé mají plnou podporu a spolupráci královské rodiny. „Nyní následuje úplný, spravedlivý a řádný proces, kterým bude tato záležitost prošetřena příslušnými orgány,“ uvedl panovník. Král byl o samotném aktu zatčení informován až ex post, stejně jako zbytek Buckinghamského paláce.

Podporu královu stanovisku vyjádřili také princ a princezna z Walesu. William a Kate již dříve prostřednictvím mluvčího uvedli, že jsou „hluboce znepokojeni“ novými odhaleními v kauze Jeffreyho Epsteina. Podle zdrojů z blízkosti následníka trůnu princ William dlouhodobě prosazoval Andrewovu izolaci od oficiálních struktur monarchie, aby ochránil pověst instituce.

K případu se z Dillí vyjádřil také britský vicepremiér a ministr spravedlnosti David Lammy. Zopakoval slova premiéra Keira Starmera, že v této zemi nikdo nestojí nad zákonem. Zdůraznil, že policejní vyšetřování musí probíhat obvyklým způsobem bez ohledu na postavení podezřelé osoby. Zatčení je vyvrcholením prověřování e-mailů, podle kterých měl Andrew v roce 2010 předávat Epsteinovi důvěrné vládní zprávy.

Zatímco policie prohledává Andrewovy adresy v Berkshire a Norfolku, královna Camilla se v Londýně zúčastnila naplánovaného koncertu v Sinfonia Smith Square. Její příchod do Westminsteru jen několik hodin po potvrzení zatčení sledovaly desítky fotografů. Královská rodina se tímto způsobem snaží vyslat signál, že navzdory rodinné krizi pokračuje ve výkonu svých povinností a službě veřejnosti.

Britský premiér Keir Starmer se k situaci kolem Andrewa Mountbatten-Windsora vyjádřil ve čtvrtek ráno v pořadu BBC Breakfast, ještě před oficiálním oznámením o jeho zatčení. Premiér zdůraznil, že nikdo nestojí nad zákonem a že každý, kdo disponuje relevantními informacemi, by měl vypovídat. Podle Starmera mají lidé povinnost předstoupit před příslušné orgány, ať už se jedná o případ Jeffreyho Epsteina, nebo jakoukoli jinou kauzu týkající se násilí na ženách.
Zatčení Andrewa Mountbatten-Windsora dává policii široké pravomoci k prohledání jeho soukromí i majetku. Podle bývalého vrchního superintendenta Metropolitní policie Dala Babua, který hovořil pro BBC News, tlak na vyšetření případu v posledních týdnech neustále narůstal. Samotný akt zatčení nyní vyšetřovatelům umožňuje legální přístup k počítačové technice, souborům, fotografiím a dalším potenciálním důkazům.

