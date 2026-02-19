Pavel jmenuje Červeného ministrem v pondělí, potvrdil budoucí šéf resortu po schůzce na Hradě

Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě sešel s Igorem Červeným, kandidátem hnutí Motoristé sobě, aby projednali jeho budoucí působení v čele ministerstva životního prostředí. Přibližně tři čtvrtě hodiny trvající schůzka vyústila v potvrzení, že hlava státu Červeného do funkce oficiálně jmenuje v nadcházejícím pondělí. Budoucí ministr po jednání uvedl, že ke každému úkolu přistupuje s respektem, a naznačil, že lidé, kteří důležitost svých povinností podceňují, obvykle nekončí dobře.
Červený představil svou vizi vedení resortu, kterou opírá o úzkou spolupráci tří klíčových postav. Tuto skupinu sám označil za malou „svatou trojici“, v níž bude on zastávat post ministra, Filip Turek zůstane na pozici vládního zmocněnce a doplňovat je bude náměstek Jaromír Wasserbauer. Právě role Filipa Turka vyvolala zájem novinářů, jelikož prezident Pavel ho dříve odmítl do ministerské funkce jmenovat. Na dotazy ohledně Turkovy možné budoucí kandidatury však Červený odmítl odpovídat a brífink předčasně ukončil.
Jedním z prvních konkrétních témat, která Červený po schůzce otevřel, bylo financování národních parků. Podle jeho názoru není v současné době důvod těmto institucím posílat další peníze, protože disponují stamilionovými rezervami. Budoucí ministr zdůraznil, že dokud parky nezačnou své stávající fondy řádně vyčerpávat, bylo by neúčelné jim v rámci finančně udržitelného chování státu přilévat další prostředky do rezervních fondů.
K dalším zásadním agendám, jako je například dotační program Nová zelená úsporám, se Červený zatím nechtěl podrobněji vyjadřovat. Uvedl, že si chce nejprve program důkladně připravit a probrat jej s koaličními partnery. Připustil však, že premiér Andrej Babiš považuje právě tento program za jeden z jeho hlavních úkolů v nové roli. Do doby svého jmenování se hodlá zdržet konkrétních prohlášení k budoucím krokům resortu.
Prezidentská kancelář v tiskové zprávě upřesnila, že Pavel s Červeným probírali širokou škálu témat od ochrany přírody, vody a půdy až po problematiku klimatické změny. Důležitým bodem diskuse byla také nutnost komunikovat s veřejností při vyhlašování velkoplošných chráněných území. Prezident apeloval na budoucího ministra, aby své postoje zakládal na odborných analýzách a zohledňoval efektivitu vyjednávání v rámci Evropské unie.
Významná část schůzky byla věnována také evropské legislativě, konkrétně systémům emisních povolenek ETS1 a ETS2. Petr Pavel zdůraznil, že při prosazování českých zájmů na unijní půdě je nezbytné vycházet z reálných možností a podložených dat. Během rozhovoru za zavřenými dveřmi se oba muži dotkli i otázky možného střetu zájmů, ve kterém by se mohl Igor Červený po nástupu do úřadu ocitnout.
Červený popsal atmosféru na Hradě jako přátelskou, přesto si ponechal značnou zdrženlivost v tom, co z jejich debaty zveřejní. Podle něj je na samotném prezidentovi, aby se rozhodl, které informace o jejich společném jednání sdělí veřejnosti. Sám se chce nyní soustředit na převzetí úřadu, který považuje za jeden z největších v rámci celé státní správy, a na koordinaci se svými nejbližšími spolupracovníky v rámci zmíněné trojice.
Pavel jmenuje Červeného v pondělí. Podpořil zákaz sociálních sítí pro děti
Kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený
Ministr vnitra Lubomír Metnar se na tiskové konferenci vyslovil pro snížení hranice trestní odpovědnosti, která je v současnosti nastavena na patnáct let. Svůj postoj odůvodňuje dlouhodobým trendem, kdy se věk pachatelů neustále snižuje, zatímco míra jejich brutality a agresivity naopak narůstá. Metnar se v tomto ohledu opírá o své dřívější zkušenosti z policie, kdy se na ostravském oddělení vražd s násilným chováním mladistvých osobně setkával.
Zdroj: Libor Novák