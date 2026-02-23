Igor Červený byl jmenován novým ministrem životního prostředí

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval Igora Červeného, kandidáta strany Motoristé sobě, novým ministrem životního prostředí. Tímto krokem se po přibližně dvou měsících od vzniku vlády definitivně zkompletoval kabinet Andreje Babiše. Červený v čele resortu střídá šéfa diplomacie Petra Macinku, který byl dočasně pověřen jeho řízením.
Ihned po ceremoniálu na Hradě zamířil nový ministr v doprovodu premiéra Andreje Babiše do budovy úřadu. Před ministerstvem je na symbolickém zeleném koberci přivítali náměstek Pavel Vlček a vládní zmocněnec pro klima Filip Turek. Premiér Babiš následně Igora Červeného oficiálně uvedl do úřadu a zahájil tak jeho působení v čele resortu.
Při svém příchodu na ministerstvo byl Červený ve svých vyjádřeních stručný. Novinářům sdělil, že jeho bezprostřední prioritou a prvním zásadním úkolem bude dotační program Nová zelená úsporám. Tato agenda patří dlouhodobě k nejsledovanějším tématům resortu, neboť se dotýká široké veřejnosti a energetických úspor v domácnostech.
Jmenování Igora Červeného ukončilo personální nejistotu, která provázela obsazování tohoto postu. Původním kandidátem Motoristů byl totiž Filip Turek, kterého však prezident Pavel odmítl jmenovat. Hlava státu své rozhodnutí zdůvodnila Turkovými dřívějšími postoji a kontroverzními výroky, které byly v minulosti terčem ostré kritiky.
Filip Turek, který je čestným předsedou Motoristů, dlouhodobě čelí výtkám kvůli údajným rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Ačkoliv se za některé své dřívější projevy omluvil a u jiných autorství popírá, pro prezidenta představovaly tyto okolnosti překážku pro jeho vstup do vlády. Turek nakonec vládní agendu ovlivňuje z pozice zmocněnce pro klima.
Prezident Pavel při jmenování Červeného zdůraznil, že resort životního prostředí byl v poslední době zbytečně zatížen emocemi. Podle hlavy státu se debata o ekologii často zužovala na pouhý ideologický boj proti takzvaným zeleným ideologiím. Pavel vyjádřil přání, aby se ministerstvo pod novým vedením vrátilo ke své skutečné podstatě a odborné ochraně přírody.
Premiér Andrej Babiš při uvádění nového ministra do úřadu nabádal přítomné zástupce médií ke zdrženlivosti a trpělivosti. Na konkrétnější dotazy ohledně budoucího směřování resortu pod vedením Igora Červeného odkázal až na plánovanou tiskovou konferenci. Vláda tak po týdnech provizoria začíná v oblasti životního prostředí pracovat v plném obsazení.
50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka
Vláda rozhodla, kdo na postu předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nahradí Drábovou
Zdroj: Lucie Podzimková