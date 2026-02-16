Vláda rozhodla, kdo na postu předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nahradí Drábovou

Vláda Andreje Babiše na svém pondělním zasedání rozhodla o obsazení postu předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nástupcem dlouholeté šéfky Dany Drábové se stane sedmačtyřicetiletý Štěpán Kochánek, který doposud v rámci úřadu vedl sekci jaderné bezpečnosti. Do funkce, která má pětiletý mandát, oficiálně nastoupí 18. února.
Úřad zůstal bez řádného vedení od loňského října, kdy ve věku 64 let zemřela Dana Drábová. Od té doby instituci dočasně řídil Michal Merxbauer, ředitel sekce pro řízení a technickou podporu. Výběrové řízení na nového předsedu vyhlásil bezprostředně po úmrtí Drábové ještě předchozí kabinet Petra Fialy.
Štěpán Kochánek představuje pro úřad kontinuitu, neboť v něm působí již od roku 2003. Na rozdíl od své předchůdkyně, která byla uznávanou jadernou fyzičkou, je Kochánek profesí právník. Během své kariéry v SÚJB vedl právní oddělení, kde se specializoval na legislativu spojenou s jadernou a radiační bezpečností, nakládáním s odpady či přepravou nebezpečných materiálů.
Od roku 2023 stál Kochánek v čele sekce jaderné bezpečnosti, kde odpovídal za klíčové procesy včetně inspekcí, hodnocení bezpečnosti a vydávání licencí. Své zkušenosti uplatňuje i na mezinárodní scéně, kde působí jako expert v rámci rozvojových projektů Evropské unie a technického programu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
Dana Drábová, v jejíž stopách Kochánek kráčí, stála v čele úřadu od roku 1999. Byla známou propagátorkou české jaderné energetiky a výrazně podporovala plány na dostavbu bloků v Temelíně i v Dukovanech. Působila také v řadě významných mezinárodních organizací a stala se jednou z nejuznávanějších tváří oboru v České republice.
