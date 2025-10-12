Koncert místo pohřbu. Lidé budou mít možnost se rozloučit s Danou Drábovou

12. října 2025 20:03

Dana Drábová
Dana Drábová

Pohřeb zesnulé šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové bude neveřejný, oznámili lidé z jejího okolí. Za necelých čtrnáct dní se nicméně uskuteční vzpomínkový koncert v pražském Foru Karlín. 

Organizace Dárek pro Putina v pátek prozradila, že Drábová si veřejný pohřeb nepřála. Občané přesto budou mít možnost se s uznávanou odbornicí rozloučit v přespříštím týdnu v Praze.

"Všichni cítíme, že bychom se rozloučit chtěli. Po domluvě s její rodinou připravujeme vzpomínkový koncert. Ve čtvrtek 23. října ve Foru Karlín. Nebude to patetické ani vážné. Takhle by to Dana nejspíš chtěla," uvedli organizátoři. Lístky jsou k dispozici na webových stránkách danodekujeme.cz.

Drábová zemřela v pondělí 6. října po vážné nemoci ve věku 64 let, informoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost na webu. Smuteční oznámení se objevilo i na jejím profilu na sociální síti. "Hlášení o radiační situaci budou již navždy jiná. Odešla doma po krátké těžké nemoci v kruhu nejbližších," sdělili pozůstalí. 

Ještě dnes do 14 hodin bude v sídle SÚJB na Senovážném náměstí v Praze otevřeno pietní místo s kondolenční knihou. "Děkujeme vám za všechny květiny a svíčky, kterými se společně loučíme s naší paní předsedkyní Danou Drábovou," vzkázal úřad. 

Drábová byla absolventkou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byla nepřetržitě od 1. listopadu 1999. Od předchozího prezidenta Miloše Zemana obdržela medaili Za zásluhy I. stupně. Od roku 1998 byla také zastupitelkou středočeských Pyšel. 

