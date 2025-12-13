Česko na prahu epidemie chřipky. Do vývoje se může promítnout nový subtyp infekce

Česko bylo již na začátku probíhajícího týdne na prahu chřipkové epidemie. Je tak velice pravděpodobné, že epidemie vypukne ještě před Vánocemi. Odborníci v té souvislosti apelují na lidi, aby ještě zvážili podstoupení očkování.
"Dle monitorovaných indikátorů stojíme na prahu chřipkové epidemie," potvrdila hlavní hygienička a ředitelka SZÚ Barbora Macková s odkazem na data. Již v minulém týdnu připadalo 1242 nemocných s akutními respiračními infekcemi na sto tisíc obyvatel. Došlo tak k vzestupu o více než 15 procent oproti předchozímu týdnu, nárůst byl značný zejména u školou povinných dětí od 6 do 14 let.
Nemocnost se výrazně zvyšuje i v kategorii chřipkových onemocnění, zejména u dětí a dospělých do 24 let. Jde o typický jev před začátkem chřipkové epidemie. Mezi jednotlivými kraji nepanují významné rozdíly v nemocnosti.
Pravděpodobnost rychlého nástupu chřipky potvrdila i Národní referenční laboratoř. "Hlavním nosným subtypem infekcí v Evropě, u kterého lze očekávat, že se může promítnout i do vývoje v ČR je typ A/H3N2," upřesnila viroložka Helena Jiřincová.
Ústav v pondělí zdůrazňoval, že je nadále možné a žádoucí očkovat se proti chřipce. Plná ochrana vakcínou nastupuje zhruba do 14 dnů od podání, přičemž v následujících týdnech se očekává další vzestup nemocnosti.
Odborníci zároveň apelují na dodržování základních hygienických návyků a respirační hygieny. Lidé by měli kýchat a kašlat do jednorázových kapesníků, případně do předloktí, nikoliv do dlaní či volně do prostoru. Je nutné myslet i na častou a důkladnou hygienu rukou. "Neváhejme použít respirátory či roušky na ochranu svou i svého okolí před infekcemi," dodali experti.
