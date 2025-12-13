Česko na prahu epidemie chřipky. Do vývoje se může promítnout nový subtyp infekce

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. prosince 2025 9:54

Česko bylo již na začátku probíhajícího týdne na prahu chřipkové epidemie. Je tak velice pravděpodobné, že epidemie vypukne ještě před Vánocemi. Odborníci v té souvislosti apelují na lidi, aby ještě zvážili podstoupení očkování. 

"Dle monitorovaných indikátorů stojíme na prahu chřipkové epidemie," potvrdila hlavní hygienička a ředitelka SZÚ Barbora Macková s odkazem na data. Již v minulém týdnu připadalo 1242 nemocných s akutními respiračními infekcemi na sto tisíc obyvatel. Došlo tak k vzestupu o více než 15 procent oproti předchozímu týdnu, nárůst byl značný zejména u školou povinných dětí od 6 do 14 let.

Nemocnost se výrazně zvyšuje i v kategorii chřipkových onemocnění, zejména u dětí a dospělých do 24 let. Jde o typický jev před začátkem chřipkové epidemie. Mezi jednotlivými kraji nepanují významné rozdíly v nemocnosti. 

Pravděpodobnost rychlého nástupu chřipky potvrdila i Národní referenční laboratoř. "Hlavním nosným subtypem infekcí v Evropě, u kterého lze očekávat, že se může promítnout i do vývoje v ČR je typ A/H3N2," upřesnila viroložka Helena Jiřincová.

Ústav v pondělí zdůrazňoval, že je nadále možné a žádoucí očkovat se proti chřipce. Plná ochrana vakcínou nastupuje zhruba do 14 dnů od podání, přičemž v následujících týdnech se očekává další vzestup nemocnosti. 

Odborníci zároveň apelují na dodržování základních hygienických návyků a respirační hygieny. Lidé by měli kýchat a kašlat do jednorázových kapesníků, případně do předloktí, nikoliv do dlaní či volně do prostoru. Je nutné myslet i na častou a důkladnou hygienu rukou. "Neváhejme použít respirátory či roušky na ochranu svou i svého okolí před infekcemi," dodali experti. 

