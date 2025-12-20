Superchřipka, nebo mnoho povyku pro nic? Epidemie tříští vědeckou obec

Letošní chřipková sezóna vyvolává bouřlivé diskuse kvůli rozporuplným informacím o takzvané „superchřipce“. Zatímco zdravotníci z NHS England varují před bezprecedentní vlnou, která plní nemocnice rekordním tempem, mnozí vědci nabádají ke klidu a mluví o zbytečném strašení. Hlavním tématem je zmutovaný kmen viru H3N2, konkrétně subvarianta označovaná jako „subclade-K“, která se letos začala šířit nezvykle brzy – v některých oblastech už o měsíc dříve, než je běžné.
Tato varianta viru vykazuje sedm nových mutací, které se objevily v průběhu léta. Podle odborníků z Oxfordské univerzity tyto změny pomáhají viru o něco lépe obcházet imunitu, zhruba o 5 až 10 % efektivněji než v předchozích letech. To vysvětluje, proč se nákaza šíří rychleji zejména mezi dětmi a mladými dospělými, kteří se s tímto typem chřipky v minulosti setkávali méně často. Přestože mutace vyvolaly obavy, dosavadní data naznačují, že průběh onemocnění není drasticky horší než u běžné sezónní chřipky.
Kontroverzi vzbudila především rétorika některých úřadů. Označení „superchřipka“ považuje řada virologů za nevědecké a zavádějící. Například profesor Jonathan Van-Tam, bývalý zástupce hlavního hygienika, tento termín označil za „poněkud hloupý“ a zdůraznil, že neexistují důkazy o výjimečné závažnosti symptomů. Kritici poukazují na to, že srovnávání letošních čísel s minulým rokem může být statisticky zkreslené právě kvůli dřívějšímu začátku sezóny, což vytváří dojem mnohem dramatičtější situace, než jaká je realita v nemocnicích.
Psychologové navíc varují před efektem „volání vlka“. Pokud budou zdravotní autority každou zimu používat stále silnější slova jako „tripledemie“ nebo nyní „superchřipka“, může se stát, že veřejnost začne být k těmto varováním imunní. To by mohlo v budoucnu vést k poklesu důvěry v oficiální rady a nižší ochotě nechat se očkovat, což by paradoxně ohrozilo ty nejzranitelnější. I přes mutace totiž letošní vakcína stále vykazuje dobrou účinnost, zejména v prevenci těžkých stavů vyžadujících hospitalizaci.
Aktuální data z poloviny prosince 2025 ukazují, že šíření viru v populaci se začíná stabilizovat, i když s blížícími se vánočními svátky panuje nejistota. Častější setkávání v rodinách může totiž virus snadněji přenést na starší generaci, pro kterou kmeny H3N2 vždy představují vyšší riziko. Odborníci se shodují, že situace je vážná a zaslouží si pozornost, ale není důvod k panice z nového typu „superviru“.
Zdroj: Libor Novák