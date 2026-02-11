Epidemické šíření chřipky v Česku. Odborníci vyhlížejí snižování aktivity

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. února 2026 16:40

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Chřipka a respirační infekce se nadále šíří v populaci. V posledních dnech došlo k dalšímu nárůstu nemocnosti, vyplývá z dat Státního zdravotního ústavu (ČHMÚ). U školáků ale začínají mít pozitivní efekt probíhající jarní prázdniny. 

Nemocnost akutních respiračních infekcí v Česku dosáhla v uplynulém týdnu úrovně 1534 nemocných na sto tisíc obyvatel. Došlo k mírnému vzestupu o dva a půl procenta oproti předchozímu týdnu. Nemocnost je nadále vysoká ve všech sledovaných věkových skupinách. U školáků je evidován pokles související se začátkem jarních prázdnin v některých okresech. 

"Nejvyšší nemocnost ARI je hlášena z Moravskoslezského kraje a v České republice nadále hovoříme o epidemickém šíření chřipky. Její výskyt sice bude přetrvávat ještě i v dalším období, ale aktivita chřipky by se v dalších týdnech mohla pomalu začít snižovat," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl. 

Během probíhající chřipkové sezony bylo zaznamenáno 299 klinicky závažných případů chřipkové infekce, které vyžadovaly hospitalizaci v režimu intenzivní péče. Nemoci podlehlo 103 osob. 

"Ve virologické surveillance stále dominuje detekce viru chřipky typu A, nadále stoupá počet záchytů RS viru, což svědčí o přetrvávající epidemii chřipky a rostoucí incidenci RSV," sdělila viroložka Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění. 

"Vídám velmi často, zejména v prostředcích hromadné dopravy, ale i například v prodejnách potravin, jak lidé zcela ignorují základní hygienické návyky. Není výjimkou, že kašlou či kýchají zcela bez zakrytí úst a nosu, nebo jen do dlaní. Následně se chytí pokýchanýma rukama nejbližšího madla, nebo držadla nákupního vozíku, případně sahají na zboží. Prosím, buďme k sobě ohleduplní, nepomáhejme infekcím se šířit," dodala hlavní hygienička a ředitelka SZÚ Barbora Macková.

