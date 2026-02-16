V Česku nadále probíhá epidemické šíření chřipky

Nemocnost akutními respiračními infekcemi zůstává v Česku na relativně vysoké úrovni. Uvedl to Státní zdravotní ústav (SZÚ) v pravidelné pondělní zprávě. V uplynulých dnech ale došlo k nepatrnému poklesu.
V uplynulém týdnu dosáhla v Česku nemocnost akutních respiračních infekcí úrovně 1497 na sto tisíc obyvatel. Došlo tak k poklesu o 2,4 procenta ve sorovnání s předchozím týdnem. Aktuální nemocnost se s mírnými výkyvy pohybuje nadále na relativně vysokých hodnotách ve všech sledovaných věkových skupinách.
"Epidemické šíření chřipky v ČR stále ještě probíhá. Nejvyšší nemocnost ARI je nadále hlášena z Moravskoslezského kraje," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl.
Do 13. února bylo během chřipkové sezóny nahlášeno celkem 331 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 112 osob následkům infekce podlehlo.
"Virologická surveillance potvrzuje trvání epidemie chřipky, přestože detekce subtypu A/H3 nadále klesá, jedná se stále o dominující patogen. Současně dochází ke vzestupu detekcí RSV, který způsobuje závažná onemocnění především kojenců, novorozenců a seniorů," sdělila viroložka Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění.
Podle hlavní hygieničky a ředitelky SZÚ Barbory Mackové by lidé neměli podléhat pocitu, že je riziko nízké, a měli by nadále dodržovat základní hygienická opatření.
Nadcházející týden v České republice nabídne velmi rozmanitou meteorologickou podívanou, ve které se vystřídají ledové dny s výrazným oteplením. Zatímco v pracovní dny bude počasí ovládat mráz, o víkendu se dočkáme citelné změny. Víkendový nárůst teplot by mohl teploměry vyhnat až k hranici deseti stupňů Celsia.
Zdroj: Libor Novák