V Praze opět roste počet případů žloutenky

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejnila aktuální data o výskytu hepatitidy A, podle kterých bylo v metropoli od začátku letošního roku vykázáno celkem 119 případů tohoto onemocnění. Z tohoto počtu se 19 nakažených týkalo dětí, přičemž v souvislosti s infekcí nebyla zaznamenána žádná úmrtí.
Během sedmého kalendářního týdne přibylo 21 nově hlášených případů, což představuje nárůst oproti předchozím týdnům. Hygienici však zdůrazňují, že z údajů za jediný týden nelze vyvozovat dlouhodobý trend a celková situace v Praze se v tuto chvíli jeví jako stabilizovaná.
V rámci preventivních opatření vydala hygienická stanice od počátku roku již 761 rozhodnutí, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy. Tato aktivita je zásadní pro včasné podchycení kontaktů v ohniscích infekce.
Klíčovým nástrojem v boji proti epidemii zůstává mimořádné postexpoziční očkování, v jehož rámci bylo dosud aplikováno 500 dávek vakcíny. Toto opatření slouží k ochraně osob, které přišly do přímého kontaktu s nakaženými.
Hepatitida A, lidově nazývaná žloutenka typu A nebo také „nemoc špinavých rukou“, je infekční zánět jater způsobený virem. Na rozdíl od jiných typů žloutenky nepřechází do chronického stadia, ale může pacientovi způsobit značné potíže a vyřadit ho na delší dobu z běžného života. Virus se do těla dostává nejčastěji ústy a vylučuje se stolicí, což usnadňuje jeho šíření v kolektivech.
Mezi typické příznaky onemocnění patří únava, zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů, nevolnost nebo nechutenství. Později se může objevit charakteristické zežloutnutí očního bělma a kůže, tmavá moč a světlá stolice. Je důležité vědět, že nakažený člověk je nejvíce infekční již v inkubační době, tedy v období, kdy ještě žádné příznaky nepociťuje.
Základním pilířem obrany proti žloutence typu A je důsledná osobní hygiena. Naprostou nezbytností je mytí rukou teplou vodou a mýdlem po každé návštěvě toalety, po návratu z venku, po jízdě v hromadné dopravě a samozřejmě před každou přípravou jídla či samotnou konzumací. Virus je poměrně odolný, proto pouhé opláchnutí rukou studenou vodou nemusí být dostatečně účinné.
Dalším důležitým preventivním opatřením je bezpečná manipulace s potravinami a vodou. Doporučuje se důkladně omývat ovoce a zeleninu pod tekoucí pitnou vodou a vyhýbat se konzumaci potravin z neprověřených zdrojů, kde by mohla být hygiena na nízké úrovni. Při cestování do oblastí s horšími hygienickými standardy je bezpečnější pít pouze balenou vodu a vyhýbat se ledu v nápojích.
Nejspolehlivější a nejúčinnější ochranu před nákazou představuje očkování. Vakcinace se provádí dvěma dávkami, přičemž už první dávka poskytuje vysokou úroveň ochrany a druhá dávka, podaná s odstupem několika měsíců, zajišťuje imunitu na desítky let. Očkování se doporučuje nejen cestovatelům, ale i lidem pracujícím v riziku nebo dětem v kolektivech.
Pokud se někdo ocitne v přímém kontaktu s nakaženou osobou, hygienici obvykle nařídí karanténu a mohou doporučit takzvané postexpoziční očkování. To může zabránit rozvoji nemoci nebo alespoň zmírnit její průběh, pokud je podáno včas. V takových případech je nutné striktně dodržovat pokyny lékařů a hygienické stanice, aby se zabránilo dalšímu šíření viru v okolí.
12. února 2026 21:22
