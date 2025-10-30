Do Česka dorazí 125 tisíc vakcín proti žloutence, oznámilo ministerstvo

Jan Hrabě

30. října 2025 12:56

Vlastimil Válek
Vlastimil Válek Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Do Česka během pěti týdnů dorazí 125 tisíc vakcín proti žloutence typu A. Jde o další mimořádné dodávky zajištěné ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se SÚKL, distributorem a výrobci vakcín. Tento týden je rozváženo 20 tisíc vakcín pro děti a dospělé.

Ministerstvo zdravotnictví již od letních měsíců průběžně řeší ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, distribuční společností Avenier a výrobci vakcín opakované mimořádné závozy vakcín proti virové hepatitidě A do Česka. Několik se jich již uskutečnilo, čímž byl z velké části pokryt velmi vysoký zájem o očkování. V letošním roce bylo první dávkou naočkováno již téměř 150 tisíc osob, což je trojnásobek oproti předchozímu roku.

Vysoký počet nakažených vedl i k nebývale vysokému zájmu o očkování, což vedlo k vyočkování zásob pro standardní sezónu. Mimořádné závozy vakcín probíhají již od letních měsíců, nicméně Česká republika není jedinou evropskou zemí potýkající se s vyšším výskytem VHA, což vedlo k celoevropskému nárůstu poptávky. I tak se Ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci s partnery daří vyjednávat mimořádné dodávky, které postupně saturují poptávku po očkování.

"Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s partnery již mimořádně zajistilo přes 200 tisíc očkovacích dávek proti virové hepatitidě typu A, a to i díky funkční koordinační lékové skupině se zástupci SÚKLu, lékárníků a distributorů. Využívá k tomu všechny nástroje, které má k dispozici a díky tomu máme nejvyšší počet proočkovaných za mnoho let," uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Hygienická služba vzhledem k vysokému počtu nakažených již od léta podniká ve spolupráci s odbornými společnostmi kroky k zajištění ochrany veřejného zdraví včetně mimořádných očkování a rozložení očkovací zátěže. Takto již bylo naočkováno bezmála 10 tisíc kontaktů nakažených osob.

Ve spolupráci s neziskovým sektorem, municipalitami a Státním zdravotním ústavem rovněž hygienická služba vede informační kampaň zaměřenou nejen na hygienická opatření, ale právě i na očkování. Spolu s tím se aktivně podílí na vyjednávání mimořádných dodávek, které přicházejí v nejrychlejších možných termínech dle možností našich zahraničních partnerů, od kterých dodávky pocházejí.

očkování žloutenka nemoci Vlastimil Válek (TOP 09) ministerstvo zdravotnictví

